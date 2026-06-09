Unter dem Namen "Basisladenetz für öffentliches Laden von E-Lkw im regionalen Straßennetz" (kurz: BASE) hat das Land Baden-Württemberg vergangenes Jahr einen Förderaufruf für ein landesweites Ladenetz für elektrische Nutzfahrzeuge gestartet. Nun haben Lichtblick und Regioladen+ den Zuschlag für 14 Standorte erhalten. Für den Förderaufruf haben Lichtblick sowie die Thüga-Tochter Regioladen+ ein Konsortium gebildet - und nun den maximalen Zuschlag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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