Am Rohstoffmarkt zeichnet sich eine Kehrtwende ab. Nach den heftigen geopolitischen Turbulenzen der letzten Monate geraten die Notierungen für das schwarze Gold plötzlich massiv unter Druck. Können die Bullen die entscheidenden Chartmarken jetzt noch verteidigen oder droht der endgültige Absturz?• Die Hoffnung auf ein baldiges Abkommen mit dem Iran lassen die Risikoprämie schwinden.• Brent-Öl verliert über drei Prozent, da laut Analysten trotz der Blockaden überraschend große Mengen an Rohöl den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär