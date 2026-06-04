© Foto: Philip Dulian/dpa - dpa-BildfunkUS-Farmer kämpfen bereits mit explodierenden Düngerpreisen. Die Folgen könnten Verbraucher bald direkt im Supermarkt treffen.Der Krieg im Iran entwickelt sich zunehmend zu einer Gefahr für die weltweiten Lebensmittelpreise. Während Verbraucher bislang vor allem auf steigende Öl- und Benzinkosten schauen, geraten nun auch Düngemittelmärkte massiv unter Druck - mit direkten Folgen für Bauern, Ernten und am Ende auch Supermarktpreise. Wie ein Bericht von MarketWatch zeigt, kämpfen viele US-Landwirte bereits mit drastisch steigenden Kosten. Besonders problematisch ist die Lage bei stickstoffhaltigen Düngemitteln, die für den Anbau von Mais, Weizen und anderen wichtigen Nutzpflanzen …
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