POS-Transaction in Own Shares -4

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 15-Jun-2026 / 13:08 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 15 June 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 8 June 2026 to 12 June 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 8 June 2026 LSE 138.1490p 27,920 140.0000p 136.0000p 9 June 2026 LSE 138.8672p 36,000 140.4000p 137.2000p 10 June 2026 LSE 136.3148p 30,178 137.8000p 134.8000p 11 June 2026 LSE 137.3963p 30,896 138.2000p 136.0000p 12 June 2026 LSE 142.5491p 33,038 144.0000p 139.8000p
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 7,775,891 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,965,685 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 296,965,685 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 08 June 2026 300 136.80 08:50:09 00397586011TRLO1 XLON 08 June 2026 549 136.60 09:03:37 00397596917TRLO1 XLON 08 June 2026 498 136.20 09:05:17 00397598262TRLO1 XLON 08 June 2026 71 136.20 09:20:29 00397611327TRLO1 XLON 08 June 2026 483 136.20 09:35:24 00397623073TRLO1 XLON 08 June 2026 71 136.20 09:35:24 00397623074TRLO1 XLON 08 June 2026 579 136.20 09:41:25 00397627390TRLO1 XLON 08 June 2026 125 136.00 09:50:44 00397634550TRLO1 XLON 08 June 2026 37 136.20 09:51:11 00397634945TRLO1 XLON 08 June 2026 17 136.20 09:51:11 00397634946TRLO1 XLON 08 June 2026 4 136.20 09:51:11 00397634947TRLO1 XLON 08 June 2026 54 136.40 10:27:45 00397668614TRLO1 XLON 08 June 2026 4 136.40 10:27:45 00397668615TRLO1 XLON 08 June 2026 4 136.40 10:27:45 00397668616TRLO1 XLON 08 June 2026 4 136.40 10:27:45 00397668617TRLO1 XLON 08 June 2026 1 136.40 10:27:45 00397668618TRLO1 XLON 08 June 2026 224 136.40 10:34:04 00397676173TRLO1 XLON 08 June 2026 254 136.40 10:34:04 00397676174TRLO1 XLON 08 June 2026 66 136.40 10:34:04 00397676175TRLO1 XLON 08 June 2026 79 137.20 10:37:03 00397679445TRLO1 XLON 08 June 2026 512 137.20 10:37:03 00397679446TRLO1 XLON 08 June 2026 556 136.80 10:37:52 00397680460TRLO1 XLON 08 June 2026 209 136.80 10:37:52 00397680464TRLO1 XLON 08 June 2026 29 137.40 10:50:24 00397694639TRLO1 XLON 08 June 2026 668 137.40 10:50:24 00397694640TRLO1 XLON 08 June 2026 55 137.20 11:15:10 00397703466TRLO1 XLON 08 June 2026 1124 138.00 11:31:06 00397704434TRLO1 XLON 08 June 2026 3709 138.00 11:31:06 00397704435TRLO1 XLON 08 June 2026 1022 138.00 11:31:06 00397704436TRLO1 XLON 08 June 2026 589 137.60 11:31:06 00397704437TRLO1 XLON 08 June 2026 575 138.20 11:35:16 00397705040TRLO1 XLON 08 June 2026 1015 138.60 11:35:16 00397705041TRLO1 XLON 08 June 2026 626 138.60 11:46:49 00397705520TRLO1 XLON 08 June 2026 590 138.20 11:58:50 00397706044TRLO1 XLON 08 June 2026 595 139.60 12:15:33 00397707269TRLO1 XLON 08 June 2026 42 139.40 12:16:20 00397707387TRLO1 XLON 08 June 2026 42 139.40 12:16:20 00397707388TRLO1 XLON 08 June 2026 487 139.40 12:16:20 00397707389TRLO1 XLON 08 June 2026 508 139.80 12:25:32 00397707674TRLO1 XLON 08 June 2026 1225 140.00 12:34:38 00397708019TRLO1 XLON 08 June 2026 4 139.40 12:44:43 00397708526TRLO1 XLON 08 June 2026 1 139.40 12:44:43 00397708527TRLO1 XLON 08 June 2026 567 139.20 12:48:09 00397708634TRLO1 XLON 08 June 2026 566 139.20 12:48:09 00397708635TRLO1 XLON 08 June 2026 543 139.00 12:48:10 00397708637TRLO1 XLON 08 June 2026 543 139.00 13:11:36 00397709170TRLO1 XLON 08 June 2026 542 139.00 13:11:36 00397709171TRLO1 XLON 08 June 2026 542 139.00 13:11:36 00397709172TRLO1 XLON 08 June 2026 545 139.00 13:11:36 00397709173TRLO1 XLON 08 June 2026 553 139.20 13:14:23 00397709276TRLO1 XLON 08 June 2026 551 138.80 13:27:25 00397709658TRLO1 XLON 08 June 2026 564 138.40 13:48:50 00397710472TRLO1 XLON 08 June 2026 25 137.80 13:49:12 00397710484TRLO1 XLON 08 June 2026 1 137.60 13:54:10 00397710634TRLO1 XLON 08 June 2026 545 137.60 14:04:51 00397710918TRLO1 XLON 08 June 2026 24 137.60 14:04:51 00397710919TRLO1 XLON 08 June 2026 1084 138.20 14:31:02 00397712230TRLO1 XLON 08 June 2026 571 138.00 14:31:07 00397712247TRLO1 XLON 08 June 2026 47 137.80 14:54:19 00397714273TRLO1 XLON 08 June 2026 540 137.80 14:59:09 00397714916TRLO1 XLON 08 June 2026 1 137.80 14:59:09 00397714917TRLO1 XLON 08 June 2026 576 137.80 15:29:49 00397717505TRLO1 XLON 08 June 2026 546 138.20 15:45:00 00397718628TRLO1 XLON 08 June 2026 546 138.20 15:45:00 00397718629TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 15, 2026 08:08 ET (12:08 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -2-
08 June 2026 90 138.20 15:55:11 00397719367TRLO1 XLON 08 June 2026 91 138.20 15:55:11 00397719368TRLO1 XLON 08 June 2026 89 138.20 15:55:11 00397719369TRLO1 XLON 08 June 2026 21 138.20 15:55:11 00397719370TRLO1 XLON 09 June 2026 121 137.20 08:34:38 00397800762TRLO1 XLON 09 June 2026 312 137.60 08:35:00 00397800902TRLO1 XLON 09 June 2026 218 137.80 08:35:44 00397801265TRLO1 XLON 09 June 2026 6 137.80 08:40:26 00397802887TRLO1 XLON 09 June 2026 575 138.00 08:41:31 00397803424TRLO1 XLON 09 June 2026 387 138.00 08:41:33 00397803435TRLO1 XLON 09 June 2026 1020 138.00 08:41:46 00397803560TRLO1 XLON 09 June 2026 43 138.00 08:50:27 00397810080TRLO1 XLON 09 June 2026 251 138.00 08:51:13 00397810394TRLO1 XLON 09 June 2026 332 138.00 08:51:13 00397810395TRLO1 XLON 09 June 2026 1186 137.80 08:52:48 00397811193TRLO1 XLON 09 June 2026 595 137.80 08:55:30 00397812446TRLO1 XLON 09 June 2026 180 137.60 08:55:30 00397812447TRLO1 XLON 09 June 2026 2 137.60 09:38:06 00397836684TRLO1 XLON 09 June 2026 2 137.60 09:38:06 00397836685TRLO1 XLON 09 June 2026 1 137.60 09:38:06 00397836686TRLO1 XLON 09 June 2026 97 138.20 09:41:50 00397839314TRLO1 XLON 09 June 2026 467 138.40 09:45:04 00397841071TRLO1 XLON 09 June 2026 385 138.40 09:45:04 00397841072TRLO1 XLON 09 June 2026 54 138.00 09:45:05 00397841095TRLO1 XLON 09 June 2026 6 138.00 09:45:05 00397841096TRLO1 XLON 09 June 2026 5 138.00 09:45:05 00397841097TRLO1 XLON 09 June 2026 495 138.00 10:15:17 00397865132TRLO1 XLON 09 June 2026 65 138.00 10:15:17 00397865133TRLO1 XLON 09 June 2026 560 138.00 10:15:17 00397865134TRLO1 XLON 09 June 2026 560 138.00 10:15:17 00397865135TRLO1 XLON 09 June 2026 560 138.00 10:15:17 00397865136TRLO1 XLON 09 June 2026 528 139.00 10:21:08 00397875882TRLO1 XLON 09 June 2026 42 139.00 10:21:08 00397875883TRLO1 XLON 09 June 2026 560 138.20 10:28:21 00397881213TRLO1 XLON 09 June 2026 83 139.60 10:55:41 00397906911TRLO1 XLON 09 June 2026 98 139.60 10:55:51 00397907054TRLO1 XLON 09 June 2026 143 139.80 10:57:01 00397907870TRLO1 XLON 09 June 2026 54 139.60 10:58:10 00397908440TRLO1 XLON 09 June 2026 54 139.60 10:58:10 00397908441TRLO1 XLON 09 June 2026 249 139.60 10:58:10 00397908442TRLO1 XLON 09 June 2026 236 139.60 10:58:10 00397908443TRLO1 XLON 09 June 2026 413 139.60 11:08:36 00397909445TRLO1 XLON 09 June 2026 14 139.60 11:08:36 00397909446TRLO1 XLON 09 June 2026 13 139.60 11:08:36 00397909447TRLO1 XLON 09 June 2026 13 139.60 11:08:36 00397909448TRLO1 XLON 09 June 2026 29 139.60 11:08:36 00397909449TRLO1 XLON 09 June 2026 42 139.40 11:14:39 00397909689TRLO1 XLON 09 June 2026 440 139.40 11:14:39 00397909690TRLO1 XLON 09 June 2026 89 139.40 11:14:39 00397909691TRLO1 XLON 09 June 2026 2500 140.00 11:25:41 00397910365TRLO1 XLON 09 June 2026 554 139.60 11:35:09 00397910553TRLO1 XLON 09 June 2026 554 139.60 11:35:09 00397910554TRLO1 XLON 09 June 2026 545 139.40 13:00:00 00397912864TRLO1 XLON 09 June 2026 543 139.00 13:00:00 00397912874TRLO1 XLON 09 June 2026 1783 138.80 13:00:02 00397912883TRLO1 XLON 09 June 2026 582 138.60 13:00:05 00397912891TRLO1 XLON 09 June 2026 557 138.60 13:01:01 00397912940TRLO1 XLON 09 June 2026 1159 139.00 13:04:43 00397913133TRLO1 XLON 09 June 2026 546 139.60 13:39:58 00397914152TRLO1 XLON 09 June 2026 180 139.40 13:39:58 00397914153TRLO1 XLON 09 June 2026 376 139.40 13:40:01 00397914154TRLO1 XLON 09 June 2026 180 139.40 13:40:01 00397914155TRLO1 XLON 09 June 2026 584 139.20 13:45:18 00397914287TRLO1 XLON 09 June 2026 583 139.20 13:45:18 00397914288TRLO1 XLON 09 June 2026 583 139.00 13:45:19 00397914291TRLO1 XLON 09 June 2026 30 139.20 14:05:00 00397914929TRLO1 XLON 09 June 2026 30 139.20 14:05:00 00397914930TRLO1 XLON 09 June 2026 30 139.20 14:05:00 00397914931TRLO1 XLON 09 June 2026 62 139.20 14:05:00 00397914932TRLO1 XLON 09 June 2026 662 140.00 14:32:57 00397916198TRLO1 XLON 09 June 2026 45 139.80 14:32:57 00397916204TRLO1 XLON 09 June 2026 94 139.80 14:32:57 00397916205TRLO1 XLON 09 June 2026 1001 139.80 14:32:57 00397916206TRLO1 XLON 09 June 2026 1708 140.40 14:35:57 00397916475TRLO1 XLON 09 June 2026 554 140.40 14:35:57 00397916476TRLO1 XLON 09 June 2026 554 139.60 14:41:23 00397916849TRLO1 XLON 09 June 2026 572 139.80 15:03:08 00397918299TRLO1 XLON 09 June 2026 571 139.80 15:03:08 00397918300TRLO1 XLON 09 June 2026 574 139.60 15:03:52 00397918329TRLO1 XLON 09 June 2026 558 139.40 15:14:10 00397918974TRLO1 XLON 09 June 2026 595 139.00 15:18:21 00397919274TRLO1 XLON 09 June 2026 592 138.40 15:30:02 00397920256TRLO1 XLON 09 June 2026 593 137.80 15:41:44 00397921223TRLO1 XLON 09 June 2026 566 137.20 15:46:22 00397921788TRLO1 XLON 09 June 2026 185 137.60 15:55:54 00397922567TRLO1 XLON 09 June 2026 574 137.40 15:56:38 00397922602TRLO1 XLON 09 June 2026 553 137.40 15:59:40 00397922872TRLO1 XLON 09 June 2026 576 137.40 16:12:03 00397923570TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 15, 2026 08:08 ET (12:08 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -3-
09 June 2026 559 137.60 16:16:22 00397923812TRLO1 XLON 09 June 2026 768 138.00 16:19:09 00397924081TRLO1 XLON 10 June 2026 545 135.80 09:24:54 00397997658TRLO1 XLON 10 June 2026 22 135.60 09:26:19 00397998174TRLO1 XLON 10 June 2026 566 135.60 09:31:42 00398000587TRLO1 XLON 10 June 2026 710 136.00 09:33:23 00398001152TRLO1 XLON 10 June 2026 700 136.00 09:33:23 00398001153TRLO1 XLON 10 June 2026 1232 136.00 09:33:24 00398001154TRLO1 XLON 10 June 2026 10 135.60 09:45:05 00398005916TRLO1 XLON 10 June 2026 9 135.60 09:45:05 00398005917TRLO1 XLON 10 June 2026 526 135.60 09:45:05 00398005918TRLO1 XLON 10 June 2026 52 135.80 09:45:05 00398005919TRLO1 XLON 10 June 2026 123 135.80 09:45:05 00398005920TRLO1 XLON 10 June 2026 175 136.00 09:45:05 00398005921TRLO1 XLON 10 June 2026 1276 136.00 09:45:05 00398005922TRLO1 XLON 10 June 2026 122 135.80 09:45:05 00398005923TRLO1 XLON 10 June 2026 189 135.80 09:45:05 00398005924TRLO1 XLON 10 June 2026 234 135.80 09:45:09 00398005987TRLO1 XLON 10 June 2026 311 135.80 09:45:09 00398005988TRLO1 XLON 10 June 2026 30 135.60 09:50:07 00398007945TRLO1 XLON 10 June 2026 29 135.60 09:50:07 00398007946TRLO1 XLON 10 June 2026 507 135.60 09:55:09 00398009524TRLO1 XLON 10 June 2026 60 135.60 09:55:09 00398009525TRLO1 XLON 10 June 2026 9 135.40 10:02:00 00398012223TRLO1 XLON 10 June 2026 729 135.80 10:09:59 00398015156TRLO1 XLON 10 June 2026 169 135.80 10:09:59 00398015157TRLO1 XLON 10 June 2026 36 135.60 10:10:42 00398015561TRLO1 XLON 10 June 2026 26 135.60 10:11:51 00398016293TRLO1 XLON 10 June 2026 26 135.60 10:11:51 00398016294TRLO1 XLON 10 June 2026 25 135.60 10:11:51 00398016295TRLO1 XLON 10 June 2026 268 135.80 10:23:28 00398027294TRLO1 XLON 10 June 2026 188 135.80 10:23:28 00398027295TRLO1 XLON 10 June 2026 500 136.20 10:33:44 00398034755TRLO1 XLON 10 June 2026 581 136.00 10:46:44 00398043552TRLO1 XLON 10 June 2026 561 135.80 10:47:30 00398044121TRLO1 XLON 10 June 2026 234 136.60 10:59:42 00398051635TRLO1 XLON 10 June 2026 174 136.60 10:59:45 00398051646TRLO1 XLON 10 June 2026 92 136.40 11:01:26 00398051789TRLO1 XLON 10 June 2026 92 136.40 11:01:26 00398051790TRLO1 XLON 10 June 2026 375 136.40 11:01:26 00398051791TRLO1 XLON 10 June 2026 12 136.20 11:17:13 00398052607TRLO1 XLON 10 June 2026 12 136.20 11:17:13 00398052608TRLO1 XLON 10 June 2026 559 136.20 11:17:13 00398052609TRLO1 XLON 10 June 2026 37 135.80 11:26:05 00398053743TRLO1 XLON 10 June 2026 37 135.80 11:26:05 00398053744TRLO1 XLON 10 June 2026 36 135.80 11:26:05 00398053745TRLO1 XLON 10 June 2026 21 136.20 11:28:44 00398053899TRLO1 XLON 10 June 2026 9 136.20 11:29:08 00398053912TRLO1 XLON 10 June 2026 561 136.20 11:34:56 00398054301TRLO1 XLON 10 June 2026 30 136.20 11:34:56 00398054302TRLO1 XLON 10 June 2026 4 136.40 12:03:50 00398055977TRLO1 XLON 10 June 2026 4 136.40 12:03:50 00398055978TRLO1 XLON 10 June 2026 4 136.40 12:03:50 00398055979TRLO1 XLON 10 June 2026 5 136.40 12:03:50 00398055980TRLO1 XLON 10 June 2026 546 136.40 12:03:58 00398056081TRLO1 XLON 10 June 2026 567 136.20 12:03:58 00398056088TRLO1 XLON 10 June 2026 581 136.00 12:04:53 00398056352TRLO1 XLON 10 June 2026 547 135.40 12:05:11 00398056681TRLO1 XLON 10 June 2026 581 135.00 12:05:14 00398056707TRLO1 XLON 10 June 2026 100 135.20 12:24:56 00398058435TRLO1 XLON 10 June 2026 99 135.20 12:24:56 00398058436TRLO1 XLON 10 June 2026 99 135.20 12:24:56 00398058437TRLO1 XLON 10 June 2026 255 135.20 12:25:17 00398058650TRLO1 XLON 10 June 2026 298 135.20 12:25:17 00398058651TRLO1 XLON 10 June 2026 592 134.80 13:01:48 00398060634TRLO1 XLON 10 June 2026 595 136.20 13:59:33 00398064795TRLO1 XLON 10 June 2026 595 136.20 13:59:33 00398064796TRLO1 XLON 10 June 2026 595 136.20 13:59:33 00398064797TRLO1 XLON 10 June 2026 35 135.80 13:59:54 00398064843TRLO1 XLON 10 June 2026 103 136.20 14:29:16 00398066902TRLO1 XLON 10 June 2026 5 136.20 14:29:16 00398066903TRLO1 XLON 10 June 2026 5 136.20 14:29:16 00398066904TRLO1 XLON 10 June 2026 4 136.20 14:29:16 00398066905TRLO1 XLON 10 June 2026 1 136.20 14:29:16 00398066906TRLO1 XLON 10 June 2026 1145 136.80 14:37:24 00398068353TRLO1 XLON 10 June 2026 74 136.80 14:41:51 00398068946TRLO1 XLON 10 June 2026 1135 137.20 14:51:57 00398070210TRLO1 XLON 10 June 2026 1103 137.60 15:13:06 00398072345TRLO1 XLON 10 June 2026 363 137.20 15:14:52 00398072556TRLO1 XLON 10 June 2026 229 137.20 15:15:53 00398072627TRLO1 XLON 10 June 2026 363 137.20 15:15:53 00398072628TRLO1 XLON 10 June 2026 224 137.00 15:16:39 00398072774TRLO1 XLON 10 June 2026 17 137.20 15:31:46 00398074591TRLO1 XLON 10 June 2026 568 137.20 15:31:46 00398074592TRLO1 XLON 10 June 2026 1 137.20 15:31:46 00398074593TRLO1 XLON 10 June 2026 93 137.80 15:45:02 00398075663TRLO1 XLON 10 June 2026 700 137.80 15:45:02 00398075664TRLO1 XLON 10 June 2026 1185 137.40 15:45:11 00398075676TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 15, 2026 08:08 ET (12:08 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -4-
10 June 2026 19 136.80 15:57:45 00398077290TRLO1 XLON 10 June 2026 1092 136.80 15:57:45 00398077291TRLO1 XLON 10 June 2026 64 136.80 16:00:45 00398077562TRLO1 XLON 10 June 2026 576 136.80 16:07:45 00398078413TRLO1 XLON 10 June 2026 545 136.80 16:07:45 00398078414TRLO1 XLON 10 June 2026 545 136.40 16:15:51 00398079292TRLO1 XLON 10 June 2026 545 136.40 16:15:51 00398079293TRLO1 XLON 10 June 2026 545 136.40 16:15:51 00398079294TRLO1 XLON 11 June 2026 1109 137.20 08:30:30 00398153524TRLO1 XLON 11 June 2026 552 137.20 08:30:30 00398153525TRLO1 XLON 11 June 2026 552 136.40 08:48:27 00398161523TRLO1 XLON 11 June 2026 591 136.00 08:52:06 00398163249TRLO1 XLON 11 June 2026 141 137.20 10:00:06 00398198577TRLO1 XLON 11 June 2026 142 137.20 10:00:06 00398198576TRLO1 XLON 11 June 2026 283 137.20 10:01:00 00398199084TRLO1 XLON 11 June 2026 271 137.20 10:01:00 00398199083TRLO1 XLON 11 June 2026 276 137.60 10:01:07 00398199121TRLO1 XLON 11 June 2026 715 137.60 10:01:07 00398199120TRLO1 XLON 11 June 2026 561 137.20 10:01:23 00398199227TRLO1 XLON 11 June 2026 597 137.00 10:12:05 00398205001TRLO1 XLON 11 June 2026 827 138.20 11:27:11 00398244979TRLO1 XLON 11 June 2026 271 138.20 11:27:11 00398244978TRLO1 XLON 11 June 2026 593 137.80 11:27:13 00398244981TRLO1 XLON 11 June 2026 1 138.20 11:27:13 00398244980TRLO1 XLON 11 June 2026 450 138.00 11:27:13 00398244983TRLO1 XLON 11 June 2026 143 138.00 11:27:13 00398244982TRLO1 XLON 11 June 2026 1 138.00 11:30:12 00398245119TRLO1 XLON 11 June 2026 90 138.00 11:30:12 00398245118TRLO1 XLON 11 June 2026 1293 138.00 12:08:07 00398247770TRLO1 XLON 11 June 2026 1166 137.60 12:08:08 00398247780TRLO1 XLON 11 June 2026 572 137.80 12:34:32 00398250366TRLO1 XLON 11 June 2026 562 137.60 13:08:27 00398252115TRLO1 XLON 11 June 2026 1106 137.40 13:08:28 00398252118TRLO1 XLON 11 June 2026 496 137.00 13:22:09 00398252866TRLO1 XLON 11 June 2026 29 137.00 13:22:09 00398252865TRLO1 XLON 11 June 2026 29 137.00 13:22:09 00398252864TRLO1 XLON 11 June 2026 548 137.00 13:22:09 00398252870TRLO1 XLON 11 June 2026 548 137.00 13:22:09 00398252887TRLO1 XLON 11 June 2026 550 136.60 13:22:29 00398253535TRLO1 XLON 11 June 2026 500 136.20 13:26:42 00398254319TRLO1 XLON 11 June 2026 568 136.40 13:33:09 00398254652TRLO1 XLON 11 June 2026 586 136.80 13:48:45 00398255557TRLO1 XLON 11 June 2026 586 136.60 14:20:12 00398256976TRLO1 XLON 11 June 2026 559 137.00 14:32:33 00398258602TRLO1 XLON 11 June 2026 67 137.20 14:34:43 00398258993TRLO1 XLON 11 June 2026 558 137.40 14:39:44 00398259748TRLO1 XLON 11 June 2026 559 137.40 14:39:44 00398259747TRLO1 XLON 11 June 2026 1110 137.20 14:39:44 00398259749TRLO1 XLON 11 June 2026 555 137.00 14:41:02 00398259847TRLO1 XLON 11 June 2026 296 137.60 15:11:13 00398263938TRLO1 XLON 11 June 2026 274 137.60 15:11:13 00398263937TRLO1 XLON 11 June 2026 571 137.60 15:11:13 00398263936TRLO1 XLON 11 June 2026 571 137.60 15:11:13 00398263935TRLO1 XLON 11 June 2026 593 137.40 15:17:12 00398264707TRLO1 XLON 11 June 2026 1779 137.40 15:17:12 00398264706TRLO1 XLON 11 June 2026 552 137.60 15:27:36 00398265695TRLO1 XLON 11 June 2026 553 137.60 15:27:36 00398265694TRLO1 XLON 11 June 2026 774 137.60 15:27:36 00398265696TRLO1 XLON 11 June 2026 1715 138.00 16:07:18 00398269604TRLO1 XLON 11 June 2026 907 138.00 16:07:18 00398269603TRLO1 XLON 11 June 2026 495 138.00 16:07:18 00398269602TRLO1 XLON 11 June 2026 1103 137.60 16:07:44 00398269660TRLO1 XLON 12 June 2026 586 140.00 08:11:59 00398333856TRLO1 XLON 12 June 2026 598 139.80 08:36:21 00398341412TRLO1 XLON 12 June 2026 487 140.00 08:54:06 00398347373TRLO1 XLON 12 June 2026 79 140.00 08:54:06 00398347374TRLO1 XLON 12 June 2026 560 141.00 09:00:20 00398357823TRLO1 XLON 12 June 2026 1131 141.40 09:05:04 00398361242TRLO1 XLON 12 June 2026 557 141.60 09:05:14 00398361298TRLO1 XLON 12 June 2026 565 141.80 09:20:53 00398371131TRLO1 XLON 12 June 2026 325 142.20 09:42:52 00398380074TRLO1 XLON 12 June 2026 587 142.80 10:02:29 00398386395TRLO1 XLON 12 June 2026 597 143.00 10:15:02 00398393931TRLO1 XLON 12 June 2026 838 143.00 10:36:07 00398403140TRLO1 XLON 12 June 2026 583 143.00 10:54:43 00398413910TRLO1 XLON 12 June 2026 583 143.00 11:06:24 00398417639TRLO1 XLON 12 June 2026 113 142.80 11:11:30 00398417978TRLO1 XLON 12 June 2026 470 142.80 11:11:30 00398417979TRLO1 XLON 12 June 2026 557 142.80 11:17:49 00398418310TRLO1 XLON 12 June 2026 571 142.80 11:17:49 00398418318TRLO1 XLON 12 June 2026 572 142.40 12:56:23 00398422579TRLO1 XLON 12 June 2026 571 142.40 12:56:23 00398422580TRLO1 XLON 12 June 2026 571 142.40 12:56:23 00398422581TRLO1 XLON 12 June 2026 571 142.40 12:56:23 00398422582TRLO1 XLON 12 June 2026 593 142.40 12:56:24 00398422583TRLO1 XLON 12 June 2026 593 142.00 13:01:50 00398422718TRLO1 XLON 12 June 2026 592 141.80 13:39:20 00398423950TRLO1 XLON 12 June 2026 592 141.80 13:39:20 00398423951TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 15, 2026 08:08 ET (12:08 GMT)