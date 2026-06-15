Anzeige
Mehr »
Montag, 15.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Sechs Projekte + starke Katalysatoren. Nur 17 Mio. CAD Marktkapitalisierung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
15.06.2026 14:39 Uhr
192 Leser
Artikel bewerten:
(1)

POS-Transaction in Own Shares -4-

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
15-Jun-2026 / 13:08 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

15 June 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 8 June 2026 to 12 June 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date     Venue 
 
            Volume-weighted average price    Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
             (pence per share)          volume     share (p)       share (p) 

8 June 2026  LSE   138.1490p              27,920     140.0000p       136.0000p 
 
9 June 2026  LSE   138.8672p              36,000     140.4000p       137.2000p 
 
10 June 2026 LSE   136.3148p              30,178     137.8000p       134.8000p 
 
11 June 2026 LSE   137.3963p              30,896     138.2000p       136.0000p 
 
12 June 2026 LSE   142.5491p              33,038     144.0000p       139.8000p

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 7,775,891 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,965,685 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 296,965,685 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date     Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
       purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
08 June 2026 300            136.80        08:50:09        00397586011TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 549            136.60        09:03:37        00397596917TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 498            136.20        09:05:17        00397598262TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 71            136.20        09:20:29        00397611327TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 483            136.20        09:35:24        00397623073TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 71            136.20        09:35:24        00397623074TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 579            136.20        09:41:25        00397627390TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 125            136.00        09:50:44        00397634550TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 37            136.20        09:51:11        00397634945TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 17            136.20        09:51:11        00397634946TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 4             136.20        09:51:11        00397634947TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 54            136.40        10:27:45        00397668614TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 4             136.40        10:27:45        00397668615TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 4             136.40        10:27:45        00397668616TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 4             136.40        10:27:45        00397668617TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 1             136.40        10:27:45        00397668618TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 224            136.40        10:34:04        00397676173TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 254            136.40        10:34:04        00397676174TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 66            136.40        10:34:04        00397676175TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 79            137.20        10:37:03        00397679445TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 512            137.20        10:37:03        00397679446TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 556            136.80        10:37:52        00397680460TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 209            136.80        10:37:52        00397680464TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 29            137.40        10:50:24        00397694639TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 668            137.40        10:50:24        00397694640TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 55            137.20        11:15:10        00397703466TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 1124           138.00        11:31:06        00397704434TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 3709           138.00        11:31:06        00397704435TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 1022           138.00        11:31:06        00397704436TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 589            137.60        11:31:06        00397704437TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 575            138.20        11:35:16        00397705040TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 1015           138.60        11:35:16        00397705041TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 626            138.60        11:46:49        00397705520TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 590            138.20        11:58:50        00397706044TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 595            139.60        12:15:33        00397707269TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 42            139.40        12:16:20        00397707387TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 42            139.40        12:16:20        00397707388TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 487            139.40        12:16:20        00397707389TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 508            139.80        12:25:32        00397707674TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 1225           140.00        12:34:38        00397708019TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 4             139.40        12:44:43        00397708526TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 1             139.40        12:44:43        00397708527TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 567            139.20        12:48:09        00397708634TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 566            139.20        12:48:09        00397708635TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 543            139.00        12:48:10        00397708637TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 543            139.00        13:11:36        00397709170TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 542            139.00        13:11:36        00397709171TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 542            139.00        13:11:36        00397709172TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 545            139.00        13:11:36        00397709173TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 553            139.20        13:14:23        00397709276TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 551            138.80        13:27:25        00397709658TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 564            138.40        13:48:50        00397710472TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 25            137.80        13:49:12        00397710484TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 1             137.60        13:54:10        00397710634TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 545            137.60        14:04:51        00397710918TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 24            137.60        14:04:51        00397710919TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 1084           138.20        14:31:02        00397712230TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 571            138.00        14:31:07        00397712247TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 47            137.80        14:54:19        00397714273TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 540            137.80        14:59:09        00397714916TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 1             137.80        14:59:09        00397714917TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 576            137.80        15:29:49        00397717505TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 546            138.20        15:45:00        00397718628TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 546            138.20        15:45:00        00397718629TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 08:08 ET (12:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -2- 

08 June 2026 90            138.20        15:55:11        00397719367TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 91            138.20        15:55:11        00397719368TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 89            138.20        15:55:11        00397719369TRLO1   XLON 
 
08 June 2026 21            138.20        15:55:11        00397719370TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 121            137.20        08:34:38        00397800762TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 312            137.60        08:35:00        00397800902TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 218            137.80        08:35:44        00397801265TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 6             137.80        08:40:26        00397802887TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 575            138.00        08:41:31        00397803424TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 387            138.00        08:41:33        00397803435TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 1020           138.00        08:41:46        00397803560TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 43            138.00        08:50:27        00397810080TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 251            138.00        08:51:13        00397810394TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 332            138.00        08:51:13        00397810395TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 1186           137.80        08:52:48        00397811193TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 595            137.80        08:55:30        00397812446TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 180            137.60        08:55:30        00397812447TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 2             137.60        09:38:06        00397836684TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 2             137.60        09:38:06        00397836685TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 1             137.60        09:38:06        00397836686TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 97            138.20        09:41:50        00397839314TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 467            138.40        09:45:04        00397841071TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 385            138.40        09:45:04        00397841072TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 54            138.00        09:45:05        00397841095TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 6             138.00        09:45:05        00397841096TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 5             138.00        09:45:05        00397841097TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 495            138.00        10:15:17        00397865132TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 65            138.00        10:15:17        00397865133TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 560            138.00        10:15:17        00397865134TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 560            138.00        10:15:17        00397865135TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 560            138.00        10:15:17        00397865136TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 528            139.00        10:21:08        00397875882TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 42            139.00        10:21:08        00397875883TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 560            138.20        10:28:21        00397881213TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 83            139.60        10:55:41        00397906911TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 98            139.60        10:55:51        00397907054TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 143            139.80        10:57:01        00397907870TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 54            139.60        10:58:10        00397908440TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 54            139.60        10:58:10        00397908441TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 249            139.60        10:58:10        00397908442TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 236            139.60        10:58:10        00397908443TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 413            139.60        11:08:36        00397909445TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 14            139.60        11:08:36        00397909446TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 13            139.60        11:08:36        00397909447TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 13            139.60        11:08:36        00397909448TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 29            139.60        11:08:36        00397909449TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 42            139.40        11:14:39        00397909689TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 440            139.40        11:14:39        00397909690TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 89            139.40        11:14:39        00397909691TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 2500           140.00        11:25:41        00397910365TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 554            139.60        11:35:09        00397910553TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 554            139.60        11:35:09        00397910554TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 545            139.40        13:00:00        00397912864TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 543            139.00        13:00:00        00397912874TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 1783           138.80        13:00:02        00397912883TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 582            138.60        13:00:05        00397912891TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 557            138.60        13:01:01        00397912940TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 1159           139.00        13:04:43        00397913133TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 546            139.60        13:39:58        00397914152TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 180            139.40        13:39:58        00397914153TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 376            139.40        13:40:01        00397914154TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 180            139.40        13:40:01        00397914155TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 584            139.20        13:45:18        00397914287TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 583            139.20        13:45:18        00397914288TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 583            139.00        13:45:19        00397914291TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 30            139.20        14:05:00        00397914929TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 30            139.20        14:05:00        00397914930TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 30            139.20        14:05:00        00397914931TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 62            139.20        14:05:00        00397914932TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 662            140.00        14:32:57        00397916198TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 45            139.80        14:32:57        00397916204TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 94            139.80        14:32:57        00397916205TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 1001           139.80        14:32:57        00397916206TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 1708           140.40        14:35:57        00397916475TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 554            140.40        14:35:57        00397916476TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 554            139.60        14:41:23        00397916849TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 572            139.80        15:03:08        00397918299TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 571            139.80        15:03:08        00397918300TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 574            139.60        15:03:52        00397918329TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 558            139.40        15:14:10        00397918974TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 595            139.00        15:18:21        00397919274TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 592            138.40        15:30:02        00397920256TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 593            137.80        15:41:44        00397921223TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 566            137.20        15:46:22        00397921788TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 185            137.60        15:55:54        00397922567TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 574            137.40        15:56:38        00397922602TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 553            137.40        15:59:40        00397922872TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 576            137.40        16:12:03        00397923570TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 08:08 ET (12:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -3- 

09 June 2026 559            137.60        16:16:22        00397923812TRLO1   XLON 
 
09 June 2026 768            138.00        16:19:09        00397924081TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 545            135.80        09:24:54        00397997658TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 22            135.60        09:26:19        00397998174TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 566            135.60        09:31:42        00398000587TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 710            136.00        09:33:23        00398001152TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 700            136.00        09:33:23        00398001153TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 1232           136.00        09:33:24        00398001154TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 10            135.60        09:45:05        00398005916TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 9             135.60        09:45:05        00398005917TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 526            135.60        09:45:05        00398005918TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 52            135.80        09:45:05        00398005919TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 123            135.80        09:45:05        00398005920TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 175            136.00        09:45:05        00398005921TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 1276           136.00        09:45:05        00398005922TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 122            135.80        09:45:05        00398005923TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 189            135.80        09:45:05        00398005924TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 234            135.80        09:45:09        00398005987TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 311            135.80        09:45:09        00398005988TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 30            135.60        09:50:07        00398007945TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 29            135.60        09:50:07        00398007946TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 507            135.60        09:55:09        00398009524TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 60            135.60        09:55:09        00398009525TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 9             135.40        10:02:00        00398012223TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 729            135.80        10:09:59        00398015156TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 169            135.80        10:09:59        00398015157TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 36            135.60        10:10:42        00398015561TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 26            135.60        10:11:51        00398016293TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 26            135.60        10:11:51        00398016294TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 25            135.60        10:11:51        00398016295TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 268            135.80        10:23:28        00398027294TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 188            135.80        10:23:28        00398027295TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 500            136.20        10:33:44        00398034755TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 581            136.00        10:46:44        00398043552TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 561            135.80        10:47:30        00398044121TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 234            136.60        10:59:42        00398051635TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 174            136.60        10:59:45        00398051646TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 92            136.40        11:01:26        00398051789TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 92            136.40        11:01:26        00398051790TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 375            136.40        11:01:26        00398051791TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 12            136.20        11:17:13        00398052607TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 12            136.20        11:17:13        00398052608TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 559            136.20        11:17:13        00398052609TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 37            135.80        11:26:05        00398053743TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 37            135.80        11:26:05        00398053744TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 36            135.80        11:26:05        00398053745TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 21            136.20        11:28:44        00398053899TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 9             136.20        11:29:08        00398053912TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 561            136.20        11:34:56        00398054301TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 30            136.20        11:34:56        00398054302TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 4             136.40        12:03:50        00398055977TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 4             136.40        12:03:50        00398055978TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 4             136.40        12:03:50        00398055979TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 5             136.40        12:03:50        00398055980TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 546            136.40        12:03:58        00398056081TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 567            136.20        12:03:58        00398056088TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 581            136.00        12:04:53        00398056352TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 547            135.40        12:05:11        00398056681TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 581            135.00        12:05:14        00398056707TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 100            135.20        12:24:56        00398058435TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 99            135.20        12:24:56        00398058436TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 99            135.20        12:24:56        00398058437TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 255            135.20        12:25:17        00398058650TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 298            135.20        12:25:17        00398058651TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 592            134.80        13:01:48        00398060634TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 595            136.20        13:59:33        00398064795TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 595            136.20        13:59:33        00398064796TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 595            136.20        13:59:33        00398064797TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 35            135.80        13:59:54        00398064843TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 103            136.20        14:29:16        00398066902TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 5             136.20        14:29:16        00398066903TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 5             136.20        14:29:16        00398066904TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 4             136.20        14:29:16        00398066905TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 1             136.20        14:29:16        00398066906TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 1145           136.80        14:37:24        00398068353TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 74            136.80        14:41:51        00398068946TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 1135           137.20        14:51:57        00398070210TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 1103           137.60        15:13:06        00398072345TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 363            137.20        15:14:52        00398072556TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 229            137.20        15:15:53        00398072627TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 363            137.20        15:15:53        00398072628TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 224            137.00        15:16:39        00398072774TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 17            137.20        15:31:46        00398074591TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 568            137.20        15:31:46        00398074592TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 1             137.20        15:31:46        00398074593TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 93            137.80        15:45:02        00398075663TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 700            137.80        15:45:02        00398075664TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 1185           137.40        15:45:11        00398075676TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 08:08 ET (12:08 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -4- 

10 June 2026 19            136.80        15:57:45        00398077290TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 1092           136.80        15:57:45        00398077291TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 64            136.80        16:00:45        00398077562TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 576            136.80        16:07:45        00398078413TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 545            136.80        16:07:45        00398078414TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 545            136.40        16:15:51        00398079292TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 545            136.40        16:15:51        00398079293TRLO1   XLON 
 
10 June 2026 545            136.40        16:15:51        00398079294TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 1109           137.20        08:30:30        00398153524TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 552            137.20        08:30:30        00398153525TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 552            136.40        08:48:27        00398161523TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 591            136.00        08:52:06        00398163249TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 141            137.20        10:00:06        00398198577TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 142            137.20        10:00:06        00398198576TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 283            137.20        10:01:00        00398199084TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 271            137.20        10:01:00        00398199083TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 276            137.60        10:01:07        00398199121TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 715            137.60        10:01:07        00398199120TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 561            137.20        10:01:23        00398199227TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 597            137.00        10:12:05        00398205001TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 827            138.20        11:27:11        00398244979TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 271            138.20        11:27:11        00398244978TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 593            137.80        11:27:13        00398244981TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 1             138.20        11:27:13        00398244980TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 450            138.00        11:27:13        00398244983TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 143            138.00        11:27:13        00398244982TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 1             138.00        11:30:12        00398245119TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 90            138.00        11:30:12        00398245118TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 1293           138.00        12:08:07        00398247770TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 1166           137.60        12:08:08        00398247780TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 572            137.80        12:34:32        00398250366TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 562            137.60        13:08:27        00398252115TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 1106           137.40        13:08:28        00398252118TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 496            137.00        13:22:09        00398252866TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 29            137.00        13:22:09        00398252865TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 29            137.00        13:22:09        00398252864TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 548            137.00        13:22:09        00398252870TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 548            137.00        13:22:09        00398252887TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 550            136.60        13:22:29        00398253535TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 500            136.20        13:26:42        00398254319TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 568            136.40        13:33:09        00398254652TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 586            136.80        13:48:45        00398255557TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 586            136.60        14:20:12        00398256976TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 559            137.00        14:32:33        00398258602TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 67            137.20        14:34:43        00398258993TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 558            137.40        14:39:44        00398259748TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 559            137.40        14:39:44        00398259747TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 1110           137.20        14:39:44        00398259749TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 555            137.00        14:41:02        00398259847TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 296            137.60        15:11:13        00398263938TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 274            137.60        15:11:13        00398263937TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 571            137.60        15:11:13        00398263936TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 571            137.60        15:11:13        00398263935TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 593            137.40        15:17:12        00398264707TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 1779           137.40        15:17:12        00398264706TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 552            137.60        15:27:36        00398265695TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 553            137.60        15:27:36        00398265694TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 774            137.60        15:27:36        00398265696TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 1715           138.00        16:07:18        00398269604TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 907            138.00        16:07:18        00398269603TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 495            138.00        16:07:18        00398269602TRLO1   XLON 
 
11 June 2026 1103           137.60        16:07:44        00398269660TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 586            140.00        08:11:59        00398333856TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 598            139.80        08:36:21        00398341412TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 487            140.00        08:54:06        00398347373TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 79            140.00        08:54:06        00398347374TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 560            141.00        09:00:20        00398357823TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 1131           141.40        09:05:04        00398361242TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 557            141.60        09:05:14        00398361298TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 565            141.80        09:20:53        00398371131TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 325            142.20        09:42:52        00398380074TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 587            142.80        10:02:29        00398386395TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 597            143.00        10:15:02        00398393931TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 838            143.00        10:36:07        00398403140TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 583            143.00        10:54:43        00398413910TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 583            143.00        11:06:24        00398417639TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 113            142.80        11:11:30        00398417978TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 470            142.80        11:11:30        00398417979TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 557            142.80        11:17:49        00398418310TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 571            142.80        11:17:49        00398418318TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 572            142.40        12:56:23        00398422579TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 571            142.40        12:56:23        00398422580TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 571            142.40        12:56:23        00398422581TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 571            142.40        12:56:23        00398422582TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 593            142.40        12:56:24        00398422583TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 593            142.00        13:01:50        00398422718TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 592            141.80        13:39:20        00398423950TRLO1   XLON 
 
12 June 2026 592            141.80        13:39:20        00398423951TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 08:08 ET (12:08 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.