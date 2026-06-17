EQS-News: Dan David Prize
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Neun Historiker und Archäologen erhalten jeweils 300.000 US-Dollar - der Dan David Prize feiert sein fünfjähriges Bestehen und würdigt damit innovative Forschung zur Geschichte der Menschheit
Die Stipendien reichen interkommunaler Gewalt auf dem Balkan bis hin zu antiken Straßennetzen in Peru, von der Musik in mittelalterlichen Kathedralen bis hin zu den Ursprüngen moderner Freizeitparks
TEL AVIV, Israel, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Dan David Prize, der weltweit größte Geschichtspreis, gab heute seine Preisträger für das Jahr 2026 bekannt. Die neun Preisträger, deren Arbeit sich durch herausragende Forschung mit der Vergangenheit der Menschheit auseinandersetzt, erhalten jeweils 300.000 US-Dollar als Anerkennung für ihre Leistungen und zur Unterstützung ihrer künftigen Vorhaben. Die Preisträger, die sich alle in der frühen oder mittleren Phase ihrer Karriere befinden, sind Historiker und Archäologen, deren Forschungsarbeiten sich auf Amerika, Ostasien und Europa erstrecken und sich sogar mit den Auswirkungen von Ereignissen im Weltraum auf die Menschheitsgeschichte befassen.
In diesem Jahr jährt sich zum fünften Mal die Neuauflage des Preises, dessen Schwerpunkt nun auf historischer Forschung und Praxis liegt. Mit der Ergänzung der Preisträger des Jahrgangs 2026 hat der Dan-David-Preis nun insgesamt 45 Wissenschaftler und Praktiker auf sechs Kontinenten ausgezeichnet und mehr als 13,5 Millionen US-Dollar zur Förderung bahnbrechender historischer Arbeiten vergeben.
Im Anschluss an ein offenes Nominierungsverfahren wurden die Gewinner von einem internationalen Expertengremium ausgewählt. Die Mitglieder des diesjährigen Auswahlkomitees sind an führenden akademischen Einrichtungen tätig, darunter die Universität Oxford, die Chinese University of Hong Kong und Sciences Po in Paris.
"Vor fünf Jahren haben wir diesen Preis neu ins Leben gerufen, in der Überzeugung, dass die Unterstützung von Historikern in entscheidenden Momenten ihrer Karriere nachhaltig etwas bewirken kann", sagte Ariel David, Vorstandsmitglied des Preises und Sohn von Dan David, dem Gründer des Preises "Die Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Unsere bisherigen Preisträger nutzen ihre Preisgelder, um wichtige Forschungsinstrumente anzuschaffen, Filme zu produzieren und Gemeinschaftsprojekte aufzubauen, die Geschichte für ein neues Publikum lebendig werden lassen. Die diesjährigen Preisträger setzen diese Tradition fort. Ihre Arbeit reicht vom Balkan bis nach Peru, von mittelalterlichen Kathedralen bis hin zu modernen Freizeitparks. Sie regen uns dazu an, die Vergangenheit und unsere Gegenwart in einem neuen Licht zu betrachten."
Die Preisträger des Dan David Prize 2026 sind:
Seit der Neuauflage des Preises im Jahr 2021 haben die mit 300.000 Dollar dotierten Auszeichnungen es den Preisträgern ermöglicht, ehrgeizige neue Projekte zu verfolgen und die Geschichtswissenschaft einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Da der Preis nun bereits zum fünften Mal verliehen wird, verdeutlichen die bisherigen Preisträger die tiefgreifende Wirkung der Auszeichnung. Anita Radini, Assistenzprofessorin für Archäologie am University College Dublin, nutzte ihre Fördermittel, um ein Spezialmikroskop anzuschaffen, das neue Forschungsansätze zu früheren Lebensräumen ermöglicht, und um ein Vermittlungsset zu entwickeln, das Kindern hilft, die Natur besser zu verstehen. Kim Welch, Professorin an der Vanderbilt University, deren Forschung sich mit der Rekonstruktion des Lebens freier und versklavter Menschen afrikanischer Herkunft befasst, erklärte, der Preis habe ihr "den Raum, die Zeit und die Ressourcen gegeben, die notwendig sind, um ehrgeizige Ziele zu verfolgen" und historische Lebenswege über Zeit und Raum hinweg nachzuzeichnen. Saheed Aderinto, Professor für Geschichte sowie für Afrikastudien und Studien zur afrikanischen Diaspora an der Florida International University, nutzte seine Auszeichnung, um sich dem Dokumentarfilm zu widmen. Damit finanzierte er umfangreiche Forschungsarbeiten in Nigeria und Europa und ermöglichte es zudem anderen afrikanischen Wissenschaftlern, ihre eigenen filmischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. "Der Gewinn des Preises hat es mir ermöglicht, die Filme zu drehen, die ich drehen möchte, und Geschichten nach meinen eigenen Vorstellungen zu erzählen", sagte er.
"In einer Zeit, in der die geisteswissenschaftliche Forschung sowohl durch politische Eingriffe als auch durch anhaltende Mittelkürzungen bedroht ist, ermöglicht der Preis den Preisträgern die Freiheit, ungehindert zu forschen und weiterhin differenzierte und nuancierte Einblicke in die Vergangenheit der Menschheit zu liefern", sagte Professor Tim Cole, Historiker und wissenschaftlicher Berater des Dan David Prize. "Die neun diesjährigen Preisträger reihen sich in eine wachsende Gemeinschaft von Wissenschaftlern ein, deren gemeinsames Werk das Mosaik der Geschichtswissenschaft um neue Forschungsansätze und kreative Neuinterpretationen bekannter historischer Landschaften bereichert."
Die Preisträger des Jahres 2026 nahmen den Preis kürzlich im Rahmen einer Veranstaltung in Italien entgegen. Nominierungen für den Dan David Prize 2027 können ab sofort unter www.dandavidprize.org/nominate eingereicht werden.
Der Dan David Prize wurde 2001 vom verstorbenen Unternehmer und Philanthropen Dan David ins Leben gerufen, um innovative und interdisziplinäre Arbeiten zu würdigen, die einen Beitrag zum Wohl der Menschheit geleistet haben. Im Jahr 2021 wurde der Preis mit einem Schwerpunkt auf historischer Forschung neu ins Leben gerufen, um die Leidenschaft des Gründers für Geschichte und Archäologie zu würdigen. Das Programm würdigt nun Nachwuchswissenschaftler sowie Wissenschaftler in der Mitte ihrer Karriere, um ihnen dabei zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen - und zwar in einer Zeit, in der historisches Wissen und die Geschichtswissenschaft unter Beschuss stehen, vielen universitären Fachbereichen die Schließung droht und die Mittel für Forschung, Archive, Bibliotheken und Museen gekürzt oder gestrichen werden.
Der verstorbene Dan David erlebte Verfolgung im von den Nazis unterstützten und später im kommunistischen Rumänien und entwickelte sich zu einem erfolgreichen Fotografen und später zu einem Unternehmer und Philanthropen. Dan war von der automatischen Sofortbildfotografie fasziniert und gründete ein Unternehmen, das den automatischen Fotoautomaten in Ländern auf der ganzen Welt einführte. Dan hatte ein großes Interesse an Geschichte und Archäologie, Themen, die in vielen Projekten der Dan David Stiftung eine Rolle spielen. Seine vollständige Biografie ist hier verfügbar.
Informationen zum Dan David Prize
Der Dan David Prize, der von der Dan David-Stiftung gestiftet wurde und dessen Hauptsitz an der Universität Tel Aviv liegt, ist der weltweit bedeutendste Geschichtspreis. Dan David, der Gründer des Preises, war der Überzeugung, dass das Wissen über die Vergangenheit uns bereichert, uns hilft, die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern, und entscheidend dafür ist, unsere gemeinsame Zukunft neu zu gestalten. In einer Zeit, in der die Unterstützung für die Geisteswissenschaften immer weiter zurückgeht, würdigt der Preis die nächste Generation herausragender Historiker, Archäologen, Kuratoren, Filmemacher und Digital-Humanisten. Jedes Jahr erhalten bis zu neun Forscher jeweils 300.000 Dollar als Anerkennung für ihre Leistungen und zur Unterstützung ihrer künftigen Projekte.
Weitere Informationen über Dan David, den Preis und die Preisträger des Jahres 2026 finden Sie unter www.dandavidprize.org.
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17.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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