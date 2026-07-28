DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal trotz eines herausfordernden Marktumfelds in China die Erwartungen bei der Profitabilität seiner Kernsparte und auch bei Vans übertroffen. Während der Konzernumsatz im Jahresvergleich sank, verzeichnete der Stuttgarter Automobilhersteller auf Konzernebene einen deutlichen Anstieg des Gewinns. Für das Gesamtjahr bekräftigte Mercedes-Benz auf Konzernebene die Erwartungen.

Im abgelaufenen zweiten Quartal schrumpfte der Konzernumsatz laut Mitteilung auf 32,06 Milliarden Euro (Vorjahr: 33,15 Milliarden Euro). Das EBIT kletterte dagegen auf 1,55 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,27 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis stieg auf 1,09 Milliarden Euro von 957 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Im wichtigsten Geschäftsfeld, Mercedes-Benz Cars, fiel das bereinigte EBIT zwar von 1,23 Milliarden auf 909 Millionen Euro, die bereinigte Umsatzrendite (RoS) übertraf mit 4,0 Prozent (Vorjahr: 5,1 Prozent) jedoch die Analystenprognose von 3,5 Prozent. Die Transporter-Sparte (Vans) erzielte bei einem Umsatz von 4,46 Milliarden Euro (+5 Prozent) eine bereinigte Umsatzrendite von 10,2 Prozent, was ebenfalls über den Schätzungen von 9,4 Prozent lag.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 2Q

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis und Strategie-Update 2Q

08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 2Q

12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 2Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

18:00 FR/Essilorluxottica SA, Ergebnis 1H

22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 85 zuvor: 84 -US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 92,0 zuvor: 91,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 25.510,00 -0,0 E-Mini-Future S&P-500 7.420,75 -0,4 E-Mini-Future Nasdaq-100 27.895,00 -1,1 Topix (Tokio) 3.957,63 -2,7 Hang-Seng (Hongk.) 25.204,70 -0,0 Shanghai-Comp. 3.813,81 -1,2 Montag: INDEX zuletzt +/- % DAX 25.361,03 +1,0 DAX-Future 25.501,00 +1,3 MDAX 32.106,50 +0,4 TecDAX 3.808,76 +1,0 SDAX 18.276,38 +0,3 Euro-Stoxx-50 6.282,21 +0,0 Stoxx-50 5.420,84 -0,2 XDAX 25.493,40 +0,5 Dow-Jones 52.210,08 +0,5 S&P-500 7.413,18 +0,0 Nasdaq Composite 24.932,08 -0,2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen Start an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Der globale Kursabsturz der KI-Aktien hat das Öl als Problemthema abgelöst. In Europa wird KI zwar diskutiert, betrifft aber nur wenige Spezialwerte. Klar im Fokus steht die Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Unter anderem stehen Zahlen von Schwergewichten aus allen Branchen an wie Mercedes-Benz, Unilever, Kering, GSK, Barclays, Safran und viele andere. Dies dürfte für viele Alleingänge bei den Kursbewegungen in beide Richtungen sorgen, heißt es im Handel. Die Bedeutung von Index-Ausschlägen werde daher geringer sein. Dies zeigen die DAX-Terminkontrakte, die am Morgen nur 30 Punkte höher notieren. Als gesamte Branche unter Druck gesehen werden nur die KI-abhängigen Technologiewerte. Hier traf sich am Vortag die schon immer vorhandene Skepsis über Zirkelgeschäfte mit aktuellen Belastungsfaktoren. Zur Zurückhaltung dürfte auch das am späten Mittwoch anstehende Ergebnis der US-Notenbanksitzung beitragen. Eine Zinserhöhung wird zwar noch nicht erwartet, könnte aber durch falkenhafte Äußerungen schon angedeutet werden.

Rückblick: Wenig verändert - Gestützt wurde die Stimmung durch eine Pause im USA-Iran-Konflikt. Dies ließ die Ölpreise kräftig zurückfallen. Für die Sorte Brent ging es von rund 100 Dollar in der Vorwoche knapp unter die Marke von 90 Dollar zurück. Die Märkte reagierten daraufhin mit einem Anstieg der Risikobereitschaft. Der Euro-Stoxx-50 gab seine zwischenzeitlichen Gewinne aber wieder vollständig ab. Hier bremsten schwache Energie- und Technologiewerte. Aktien der Fluglinien legten europaweit zu, bei Lufthansa ging es um 1,9 Prozent nach oben, Air-France-KLM stiegen um 1,3 Prozent. Dagegen fielen BP und Eni um bis zu 2,6 Prozent. Der europäische Energie-Sektor verlor 2,1 Prozent, der Öl-Sektor büßte 2 Prozent ein. Daneben stehen mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte und wichtigen Ergebnissen von US-Technologie-Konzernen weitere wichtige Termine im Wochenverlauf an. Der europäische Technologie-Sektor verlor 3,2 Prozent. Händler sprachen von einer Rotation von KI hin zu mehr Consumer-Elektronik und alter Softwaretechnik. Im DAX verloren Infineon 4,5 Prozent. ASML (-8,4%) und BE Semiconductor (-9,7%) standen noch deutlicher unter Druck. Bei Vodafone (+4,8%) wurde die erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr 2027 begrüßt. Astrazeneca (+1,7%) meldete für das zweite Quartal einen höheren Umsatz, der auf das Wachstum im Onkologie-Geschäft zurückzuführen war. Der Konzern bekräftigte zudem sein Umsatzziel für 2030, nachdem eine klinische Studie Anfang des Monats gescheitert war.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Bei SAP ging die Rally der Vorwoche mit einem Plus von 7,9 Prozent weiter. Der Softwarekonzern hatte die Anleger mit starken Umsatzzahlen und der Widerstandsfähigkeit seines Cloud-Geschäfts überrascht. Auch andere Cloud-Anbieter wie Ionos legten um 5,6 Prozent zu. Dagegen verloren Infineon 4,5 Prozent. Hochtief schlossen 3 Prozent tiefer. Das Unternehmen hatte zwar seine Prognose für das Jahr 2026 angehoben. Da jedoch ein Großteil aus dem Bereich Daten-Center und damit aus dem KI-Bereich stammt, wurde der Kurs davon thematisch mit nach unten gezogen. Im DAX gesucht waren Zalando mit einem Kursaufschlag von 4,1 Prozent und Scout24, die um 4,8 Prozent zulegten. Bei den Versorgern Eon (-2,5%) und RWE (-2,6%) ging es dagegen wegen der Schwäche der europäischen Energieaktien nach unten. Die Aktien der Porsche AG gewannen 0,1 Prozent. Porsche senkt Personalkosten, verlängert die Standortgarantie für Zuffenhausen und Weissach und baut bis 2035 weitere 5.000 Stellen ab.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die Feuerpause im Iran-Krieg und in der Folge fallende Ölpreise haben die Wall Street am Montag nur kurzzeitig angetrieben. Im Verlauf gaben die Indizes mehrheitlich ihre Gewinne wieder ab. Besonders schwach zeigten sich die Technologiewerte. Marktteilnehmer sprachen zudem von einer erhöhten Zurückhaltung, denn im Wochenverlauf stehen mit einer Reihe wichtiger US-Unternehmenszahlen aus dem Tech-Sektor und dem Ergebnis der US-Notenbanksitzung am Mittwoch wichtige Termine auf der Agenda. Die Nvidia-Aktie fiel um 5 Prozent. Der Konzern führt derzeit Gespräche mit OpenAI über die Bereitstellung einer Absicherung in Höhe von rund 250 Milliarden US-Dollar für den ChatGPT-Entwickler im Rahmen eines gigantischen Rechenzentrumsprojekts. Die Garantien von Nvidia sollen OpenAI dabei helfen, ein Projekt mit einer Kapazität von 10 Gigawatt zu pachten, das Softbank im Süden von Ohio entwickelt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Insgesamt könnte das Projekt mehr als 500 Milliarden US-Dollar kosten, einschließlich der Chips, die in den Rechenzentren zum Einsatz kommen würden. Bei Intel und Advanced Micro Devices (AMD) ging es um 0,7 bzw. 5,2 Prozent nach unten. Umgekehrt legten Apple (+1,2%) und Microsoft (+1,9%) zu, obwohl ihre Geschäftszahlen im Wochenverlauf anstehen. Mit den fallenden Ölpreisen ging es für die Aktien von Fluggesellschaften nach oben. So stiegen United Airlines um 1,9 Prozent und American Airlines um 3,3 Prozent. Dagegen reduzierten sich die Aktien von ExxonMobil und Chevron um 1,4 bzw. 2,5 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,32 -0,01 4,34 4,29 5 Jahre 4,40 -0,03 4,42 4,37 10 Jahre 4,64 -0,04 4,66 4,63

Für die Renditen am US-Anleihemarkt ging es leicht nach unten, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,64 Prozent. Hier wurde ebenfalls mit Spannung auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank geschaut. Es wird mehrheitlich mit einer Bestätigung des Zinsniveaus gerechnet.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:42 EUR/USD 1,1364 -0,0 -0,0003 1,1367 1,1374 EUR/JPY 186,07 -0,0 -0,0600 186,1300 186,1900 EUR/CHF 0,9308 -0,0 -0,0003 0,9311 0,9311 EUR/GBP 0,855 -0,1 -0,0004 0,8554 0,8548 USD/JPY 163,72 -0,0 -0,0200 163,7400 163,6700 GBP/USD 1,3288 +0,0 0,0001 1,3287 1,3301 USD/CNY 6,7677 +0,0 0,0020 6,7657 6,7657 USD/CNH 6,768 +0,0 0,0028 6,7652 6,7648 AUS/USD 0,6965 -0,3 -0,0024 0,6989 0,6989 Bitcoin/USD 63.481,19 -2,2 -1.435,41 64.916,60 64.511,74

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 28, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.