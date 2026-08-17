Künstliche Intelligenz verändert die digitale Welt - und macht ihre Infrastruktur zugleich verwundbarer. Rechenzentren benötigen enorme Rechenleistung, schnelle Netzwerke und robuste Sicherheitslösungen. Je mehr Daten verarbeitet werden, desto größer wird die Angriffsfläche. Genau an dieser Schnittstelle entstehen neue Chancen für Unternehmen, die KI-Infrastruktur aufbauen und digitale Systeme schützen.Der KI-Boom ist nicht nur eine Softwaregeschichte. Hinter jedem Modell stehen Rechenzentren mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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