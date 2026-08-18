Home Depot hat im zweiten Quartal geliefert - und zwar an der Stelle, auf die es ankam. Flächenbereinigt, also ohne neue Filialen und ohne frisch Zugekauftes, legte der Umsatz um 1,7 Prozent zu. Erwartet worden waren 0,9 Prozent, und es ist der beste Wert seit dem dritten Geschäftsquartal 2022. Der Gesamtumsatz stieg um 5,7 Prozent auf 47,86 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 5,1 Prozent auf 4,92 Dollar nach 4,68 Dollar im Vorjahr. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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