McLaren Minerals: 100% Trefferquote: Exzellente Titan-Ergebnisse - Hohe Kontinuität und Gehalte ab Oberfläche!

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McLaren Minerals bestätigt auf Titanprojekt McLaren oberflächennahe Mineralsande mit 4,96% HM über 15,8 Meter - 179 neue Bohrlöcher stärken Ressource, Modell und Weg zur Machbarkeitsstudie.

McLaren Minerals Limited (ASX: MML / WKN A3DMM5) hat weitere Analyseergebnisse seines Bohrprogramms 2026 auf dem zu 100% unternehmenseigenen Titanprojekt McLaren in Western Australia vorgelegt. Die Daten aus 179 Bohrlöchern (2.835 Bohrmeter) bestätigen eine flächendeckende, hochgradige und oberflächennahe Mineralsand-Mineralisierung!

Starke Gehalte und außergewöhnliche Homogenität

Über ein Areal von 3,58km2 ergaben die Bohrungen ohne Anwendung eines Cut-offs einen längengewichteten Durchschnittsgehalt von 4,96% Schwer-Mineralien (HM) über eine durchschnittliche Mächtigkeit von 15,8 Metern - sämtlich direkt ab der Oberfläche! Diese verlässliche Mächtigkeit und Verteilung reduziert das geologische Risiko und vereinfacht die spätere Minenplanung sowie die Erzbeschickung spürbar.

Die wichtigsten Eckdaten der Bohrkampagne im Überblick:

Hohe Trefferquote: $100% aller Bohrlöcher erreichten mindestens 2% HM, 87% lagen bei über 4% HM und mehr als die Hälfte (56%) wies Mächtigkeiten von mindestens 15 Metern ab Oberfläche auf.

Hochgradige Abschnitte: 30 Bohrlöcher durchteuften Intervalle mit über 10% HM (Spitzenwert: 14,54% HM in MAC243). Hervorstechende Einzelabschnitte lieferten unter anderem MAC271 30 m mit 6,17% HM) und MAC273 27 m mit 6,51% HM).

Nahtloser Übergang zur Machbarkeitsstudie

Die neuen Ergebnisse fließen direkt in das geologische Modell ein, um die bestehende Ressource von 529 Mio. Tonnen (Indicated & Inferred) aufzuwerten und zu erweitern. Damit schafft McLaren Minerals das Fundament für bevorstehende Ressourcenschätzungen und die finale bankfähige Machbarkeitsstudie (BFS). Zusammen mit laufenden metallurgischen Tests und noch ausstehenden Laboranalysen stehen damit die nächsten Katalysatoren für das Projekt bereits fest.

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