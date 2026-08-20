Die Auftragsbücher beim schwedischen Gebäudetechnik-Spezialisten füllen sich weiter - und das nicht nur aufgrund des Megatrends Künstliche Intelligenz (KI) und dem damit verbundenen Aufbau einer passenden Infrastruktur. Nach einem Data-Center-Auftrag vom Mittwoch kann Bravida eine weitere nennenswerte Order aus einem anderen Bereich verbuchen.Die Schweden konnten einen neuen Rahmenvertrag für elektrotechnische Dienstleistungen mit Avinor am Flughafen Bergen-Flesland unter Dach und Fach bringen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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