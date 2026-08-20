Munich Re kauft zu. Der Münchener Rückversicherer übernimmt das US-Insurtech At-Bay für 575 Millionen Dollar und stärkt damit sein Geschäft mit Cyberversicherungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). An der Börse sorgt der Deal bisher nur für Schulterzucken. Zu Recht oder hat er das Potenzial zum Coup oder Flop?At-Bay bietet Cyberversicherungen für kleine und mittlere Unternehmen an. Zum Angebot gehören zudem Services für die proaktive Cybersicherheit. Unternehmen sollen also nicht erst nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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