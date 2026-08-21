Die Aktien von Bergbaukonzernen haben sich in dieser Handelswoche sehr gut entwickelt. Besonders kräftig nach oben ging es mit den Anteilscheinen der BHP Group. Der australische Rohstoffriese meldete in dieser Woche seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/26 (30.06.). Und die konnten sich wirklich sehen lassen.So stieg das bereinigte EBITDA - der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen - um 27 Prozent auf 32,9 Milliarden Dollar, der Kupferbeitrag allein um 48 Prozent auf 18,2 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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