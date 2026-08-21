Tesla bereitet mehreren Medienberichten zu Folge den öffentlichen Start seines Robotaxi Cybercab in Austin vor. Startschuss soll noch für Ende August 2026 erfolgen. Das Auto ohne Lenkrad und Bremspedale ist Teslas sichtbarster Beweis dafür, dass der Elektroauto-Hersteller seine Zukunft im autonomen Fahren sieht. Einen offiziell bestätigten Starttermin der Robotaxis in Austin hat Tesla bislang noch nicht veröffentlicht. Berichte deuten allerdings auf Ende August 2026 hin. Zunächst soll das Cybercab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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