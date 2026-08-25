Leonteq AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Medienmitteilung: Nominationen in den Verwaltungsrat von Leonteq und Traktanden für die ausserordentliche Generalversammlung 2026



25.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG | NOMINATIONEN IN DEN VERWALTUNGSRAT VON LEONTEQ UND TRAKTANDEN FÜR DIE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2026 Zürich, 25. August 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG hat heute die Nominierung von Andreas Casutt als neuen Präsidenten und von Reto Suter als neues Mitglied des Verwaltungsrats bekannt gegeben; deren Wahl wird an einer virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung am 21. September 2026 beantragt, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Philippe Le Baquer, seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrats, wird Vizepräsident. Christopher Chambers und Philippe Weber werden, wie bereits angekündigt, aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Leonteq hat zudem Anträge eines Aktionärs erhalten, die an der ausserordentlichen Generalversammlung zur Abstimmung gestellt werden sollen. Der Verwaltungsrat von Leonteq hat Andreas Casutt als neuen Präsidenten nominiert. Er wird die Nachfolge von Christopher Chambers antreten, der wie bereits angekündigt aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird. Der bisherige Kandidat, Felix Oegerli, hat beschlossen, sich auf seine künftige Rolle als bedeutender Minderheitsaktionär zu konzentrieren, und wird nicht zur Wahl antreten. Andreas Casutt (1963) ist ein erfahrener Rechtsanwalt und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Verwaltungsräten börsenkotierter Unternehmen. 1993 trat er in die Anwaltskanzlei Niederer Kraft Frey AG in Zürich ein und wurde 2002 zum Partner ernannt. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats der Kanzlei und war von 2006 bis 2014 als geschäftsführender Partner tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht, Mergers & Acquisitions, Börsenrecht und Arbeitsrecht. Von 2010 bis 2026 war Andreas Casutt Mitglied des Verwaltungsrats der an der SIX kotierten Siegfried Holding AG und deren Verwaltungsratspräsident von 2014 bis April 2026. Seit 2013 ist er Mitglied des Verwaltungsrats der an der SIX kotierten Mikron Holding AG. Er ist Schweizer Staatsbürger, promovierte an der Universität Zürich und verfügt über einen LL.M.-Abschluss der University of Michigan. Reto Suter (1971), der als neues Mitglied des Verwaltungsrats nominiert ist, verfügt über umfangreiche Führungserfahrung in multinationalen Unternehmen verschiedener Branchen. Von 2017 bis 2026 war er als Chief Financial Officer der Siegfried Holding AG tätig. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen in der Industrie, im Finanzwesen und im Private-Equity-Bereich inne. Unter anderem ist Reto Suter Mitglied der Verwaltungsräte und Vorsitzender der Prüfungsausschüsse der an der SIX kotierten Inficon Holding AG und der an der SIX kotierten Accelleron Industries AG. Er ist Schweizer Staatsbürger, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich und der University of Washington in Seattle und promovierte in Bank- und Finanzwesen an der Universität Zürich. Philippe Le Baquer, seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrats von Leonteq, wird nach der ausserordentlichen Generalversammlung das Amt des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats übernehmen. In dieser Funktion tritt er die Nachfolge von Philippe Weber an, der seit 2020 als Vizepräsident und Mitglied des Verwaltungsrats tätig war. Thomas Meier, Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses: «Mit Andreas Casutt schlagen wir einen starken Kandidaten mit umfassender Verwaltungsrats- und Führungserfahrung als Präsidenten des Verwaltungsrats von Leonteq vor. Reto Suter bringt breit gefächertes Finanz-Know-how mit und wird damit den Verwaltungsrat fachlich weiter stärken. Die Ernennung von Philippe Le Baquer zum Vizepräsidenten stellt gleichzeitig die Kontinuität im Verwaltungsrat sicher.» «Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser vorgeschlagenen Zusammensetzung über die richtige Mischung aus Erfahrung, Fachwissen und Eigentümerperspektive verfügen, um die nächste Entwicklungsphase von Leonteq zu unterstützen», fügte Thomas Meier hinzu. «Wir möchten uns ausserdem ganz herzlich bei Christopher Chambers für seine engagierte Führung und seine Bereitschaft bedanken, das Amt des Verwaltungsratspräsidenten bis zur Wahl eines Nachfolgers weiterzuführen, sowie bei Philippe Weber für seinen wertvollen Beitrag, den er über viele Jahre hinweg für Leonteq geleistet hat.» An der bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung beantragt der Verwaltungsrat zudem die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 in zwei getrennten Abstimmungen. Anträge von Aktionären Rainer-Marc Frey, der (indirekt über H21 Macro Limited) 23.3% der Leonteq-Aktien hält, hat einen Antrag eingereicht, wonach der Verwaltungsrat beauftragt werden soll, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von maximal 5'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je 1.00 CHF und einem maximalen Anschaffungswert von 100'000'000 CHF aufzulegen. Das Programm soll über eine separate Handelslinie im Zeitraum zwischen der ausserordentlichen Generalversammlung im Herbst 2026 und Ende Juni 2028 durchgeführt werden. Wie am 23. Juli 2026 mitgeteilt, bestätigte der Verwaltungsrat seine Absicht, Anfang 2027 einen Aktienrückkauf zu lancieren, sofern die CET1-Kapitalquote nachhaltig auf einem Niveau von deutlich über 15% gehalten werden kann. Er wird dabei eine Gesamtausschüttung (Dividende und Aktienrückkauf) an die Aktionäre im Umfang des Konzerngewinns für das Jahr 2026 in Betracht ziehen. Dementsprechend unterstützt der Verwaltungsrat weiterhin den Grundsatz eines Aktienrückkaufs aber gibt keine Empfehlung dazu ab, wie die Aktionäre über den Vorschlag von Herrn Frey abstimmen sollen. Sollte der Antrag von den Aktionären angenommen werden, wird der Verwaltungsrat bei der Festlegung des Zeitpunkts und des Umfangs des Aktienrückkaufs seine treuhänderischen und aufsichtsrechtlichen Pflichten wahrnehmen (insbesondere das Ziel, die CET1-Quote nachhaltig auf einem Niveau deutlich über 15% zu halten) und muss vor der Lancierung eines Aktienrückkaufs die Zustimmung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, der Schweizer Übernahmekommission und der SIX Swiss Exchange einholen. Rainer-Marc Frey hat zudem einen Antrag auf Änderung der Statuten eingereicht, wonach die Mitglieder des Verwaltungsrats zusätzlich zur fixen Vergütung eine variable Vergütung in Form von Beteiligungspapieren der Gesellschaft erhalten können. Gemäss dem Antrag soll sich die variable Vergütung nach der Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft richten und den Erwerb oder das Halten einer definierten Anzahl von Beteiligungspapieren der Gesellschaft voraussetzen. Während die Einzelheiten des Aktienprogramms vom Verwaltungsrat festgelegt werden sollen, sieht der Antrag vor, dass die im Rahmen des Aktienbeteiligungsprogramms zugeteilten Beteiligungspapiere ab dem Zuteilungsdatum einer Sperrfrist von mindestens drei Jahren unterliegen. Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, gegen den Antrag auf Änderung der Statuten zu stimmen. Die vorgeschlagenen Änderungen würden eine variable, leistungsabhängige Vergütungskomponente für die Mitglieder des Verwaltungsrats einführen, was nicht im Einklang mit den Best-Practice-Grundsätzen für die Vergütung von nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitgliedern börsenkotierter Schweizer Unternehmen steht. Das derzeitige Vergütungssystem für den Verwaltungsrat sieht bereits vor, dass mindestens 40% der Gesamtvergütung in Form von Aktien ausgerichtet werden, welche für einen Zeitraum von drei Jahren gesperrt sind. Dies ist im Einklang mit den anerkannten Best-Practice-Grundsätzen. Die Einladung mit allen Traktanden (einschliesslich der detaillierten Vorschläge des Verwaltungsrats und des Aktionärs) zur ausserordentlichen Generalversammlung am 21. September 2026 sowie die Lebensläufe der vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitglieder sind auf der Website von Leonteq unter http://www.leonteq.com/egm verfügbar.

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