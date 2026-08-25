(Fehlender Buchstabe in Überschrift ergänzt)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nach einem verbesserten Ifo-Geschäftsklima ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 123,78 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,26 Prozent.

Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima hat sich im August stärker verbessert als erwartet. Sowohl die Geschäftserwartungen als auch die Lageeinschätzungen wurden positiver bewertet.

"Insgesamt sind die konjunkturellen Perspektiven in Deutschland solide, der Ausblick bleibt jedoch vor dem Hintergrund des anhaltenden Nahost-Konflikts und der hohen Energiekosten unsicher", schreibt Helaba-Analyst Ulrich Wortberg. "Dürre und Niedrigwasser stellen ebenfalls Belastungsfaktoren dar." Die Daten würden für eine Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank im September sprechen. "Diese ist an den Märkten bereits fast vollständig eingepreist", sagte Wortberg.

Die gesunkenen Ölpreise stützten die Anleihen zunächst nicht. Im Blick bleibt die Lage im Nahen Osten. In ihrem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran will die US-Regierung Teheran komplett von der Weltwirtschaft isolieren. Die neuen Sanktionen zielten darauf ab, jede potenzielle Einnahmequelle der iranischen Revolutionsgarden zu unterbinden, sagte US-Finanzminister Scott Bessent.

Die Reaktionen an den Märkten hielten sich jedoch in Grenzen. "US-Finanzminister Bessent hat keine konkreten Maßnahmen zu Trumps Drohungen einer globalen Wirtschaftsoffensive gegen den Iran genannt", schreiben Experten der Dekabank. "Auch zur beabsichtigten Konsolidierung des US-Haushalts sind keine Einzelheiten bekannt geworden."/jsl/jkr/mis