(1. Absatz, letzter Satz: Referenzkurs Mittwoch statt Dienstag)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gefallen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1644 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1669 (Dienstag: 1,1662) Dollar festgesetzt.

Der Dollar profitierte von US-Auftragsdaten. In den Vereinigten Staaten sind die Orders für langlebige Güter im Juli stärker gestiegen als erwartet. Ohne den schwankungsanfälligen Transportsektor ergab sich ebenfalls ein Zuwachs. "In dieser Abgrenzung ist es seit dem Frühjahr 2025 zu einer Serie von Anstiegen gekommen, die darauf hinweisen, dass das Verarbeitende Gewerbe auf einem Wachstumspfad eingeschwenkt ist", kommentierte Analyst Ralf Umlauf von Helaba. "Die Zinserhöhungserwartungen könnten tendenziell wieder unterstützt werden."

Angesichts der immer noch hohen Inflation erwartet Experten überwiegend, dass die US-Notenbank bis Jahresende ihre Leitzinsen anheben wird. Fed-Chef Kevin Warsh hat bisher allerdings klare Signale vermieden. Die Märkte warten daher auf seine Rede am Freitag auf dem Notenbanksymposium in Jackson Hole. Der von der Fed bevorzugter Preisindikator PCE stieg im Jahresvergleich um 3,7 Prozent. Damit verharrte die Rate auf dem Niveau des Vormonats. Volkswirte hatten einen leichten Rückgang auf 3,6 Prozent erwartet. Die US-Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an.

Aussagen von EZB-Direktorin Isabel Schnabel stützten den Euro nur vorübergehend. Sie hat eine Zinserhöhung zur Eindämmung der Inflationsrisiken gefordert. Beim aktuellen Leitzins sei es unwahrscheinlich, dass die Inflation mittelfristig auf das anvisierte Ziel zurückkehre, sagte Schnabel der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Daher wird eine weitere Straffung erforderlich sein."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85613 (0,85550) britische Pfund, 185,62 (185,70) japanische Yen und 0,9380 (0,9361) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.600 Dollar. Das waren rund 57 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he