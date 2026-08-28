Köln (ots) -++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): Freitag, 28. August, 05.00 Uhr ++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenWDR-Befragung zu 80 Jahren NRW: Neun von zehn Menschen leben gerne hierNordrhein-Westfalen wird in diesem Jahr 80 Jahre alt - und 62 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sehen das Bundesland alles in allem als Erfolgsgeschichte. Ein modernes Bundesland, wo für 75 Prozent der Befragten Wandel und Tradition zusammenkommen und das jungen Menschen für 64 Prozent der Befragten gute Chancen bietet. Nordrhein-Westfalen steht für Vielfalt, findet die große Mehrheit im Land (90 Prozent). Aber es gibt auch skeptische Stimmen: 47 Prozent finden, NRW sei für die Zukunft nicht gut aufgestellt.All dies geht aus einer repräsentativen Befragung hervor, die das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap im Auftrag des WDR Newsrooms zum 80. Geburtstag von NRW durchgeführt hat. Befragt wurden 1.178 wahlberechtigte Menschen in Nordrhein-Westfalen.Ein Land, in dem man gerne lebtDie Menschen in NRW fühlen sich ihrem Bundesland sehr verbunden. So geben 93 Prozent an, dass sie gerne hier leben. Besonders schätzen sie die Natur (30 Prozent) und die Mischung aus urbanen und ländlichen Räumen (17 Prozent). Für 15 Prozent der Befragten bietet NRW eine gute Verkehrsanbindung, aber gleichzeitig sehen sie hier auch den größten Handlungsbedarf für die nächsten zehn Jahre (22 Prozent). Die am zweitmeisten genannte Herausforderung ist für 18 Prozent der Befragten der Umwelt- und Klimaschutz. Zu dieser Haltung dürfte möglicherweise auch beigetragen haben, dass die Befragung in Zeiten der Phase der größten Trockenheit dieses Sommers durchgeführt wurde.Beim Thema Sicherheit hat sich die Ansicht der Bürger und Bürgerinnen in den vergangenen Jahren offenbar kaum verändert. Knapp zwei Drittel fühlen sich im öffentlichen Raum insgesamt sehr oder eher sicher (63 Prozent), gut ein Drittel der Befragten (34 Prozent) fühlt sich eher oder sehr unsicher.Vereine sorgen für GemeinschaftBesonders wichtig sind den Menschen in NRW die Vereine, hier erleben drei Viertel ein Gefühl von Gemeinschaft (74 Prozent). 69 Prozent erleben das beim Sport. Dagegen ist die Kneipe nur bei 38 Prozent ein Ort, wo sie Verbundenheit erleben. Dies geht außerdem beim gemeinsamen Feiern, wie zum Beispiel im Karneval (60 Prozent) oder auf Konzerten und Festivals (54 Prozent).Weitere Details und die gesamte Studie finden Sie hier (ebenfalls ab Ablauf der Sperrfrist): https://www1.wdr.de/nrw/nrw-80-jahre-umfrage-infratest-dimap-100.htmlBefragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen- Erhebungsmethode: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Fallzahl: 1.178 Befragte- Erhebungszeitraum: 17. bis 19. August 2026- Schwankungsbreite: 2 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 10 Prozent, 3 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 50 Prozent- Gewichtung: Nach soziodemographischen Merkmalen und Rückerinnerung WahlverhaltenDie Fragen im Wortlaut:- Leben Sie gern in Nordrhein-Westfalen?- Wie würden Sie sich am ehesten bezeichnen. Fühlen Sie sich in erster Linie als...- Lokal (Einwohner Ihrer Stadt oder Gemeinde)- Regional (Einwohner Ihrer Region)- Bundeslandbezug (Nordrhein-Westfalen)- National (Deutscher)- Europäisch (Europäer)- Global (Weltbürger)- Weiß nicht- Keine Angabe- Wenn Sie an die positiven Seiten von Nordrhein-Westfalen denken, welche fallen Ihnen da spontan ein?- Was ist das wichtigste Thema, das in NRW in den kommenden zehn Jahren, d.h. bis 2036 angegangen werden muss?- Wenn Sie jetzt einmal etwas allgemeiner über das Bundesland Nordrhein-Westfalen nachdenken: Inwiefern treffen die folgenden Eigenschaften Ihrer Meinung nach auf NRW zu? NRW...- Bietet jungen Menschen gute Chancen- Verbindet Tradition und Wandel- Steht für Vielfalt- Ist gut für die Zukunft aufgestellt- Ist cool- Ist alles in allem eine Erfolgsgeschichte- An welchem der folgenden Orte erlebt man in NRW starke Gemeinschaftsgefühle?- Im Verein- Beim Sport- Beim Karneval- Auf Konzerten und Musikfestivals- In der Kneipe- Beim Gottesdienst- Woanders / dort nicht- Weiß nicht- Keine Angabe- Wenn Sie sich in NRW im öffentlichen Raum bewegen, also auf öffentlichen Plätzen, Straßen, in Parkanlagen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Veranstaltungen: Fühlen Sie sich dort dann alles in allem sehr sicher, eher sicher, eher unsicher oder sehr unsicher?- In Nordrhein-Westfalen gibt es in einzelnen Regionen verschiedene Dialekte. Welcher Dialekt in NRW ist Ihnen besonders sympathisch?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6341200