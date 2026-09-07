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WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
07.09.26 | 09:55
2,600 Euro
+1,56 % +0,040
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,6002,84014:14
Dow Jones News
07.09.2026 13:57 Uhr
195 Leser
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Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 
07-Sep-2026 / 12:21 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

7 September 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 1 September 2026 to 2 September 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date      Venue 
 
             Volume-weighted average price   Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
              (pence per share)         volume     share (p)       share (p) 

1 September   LSE   219.2238              3,792      220.00        218.50 
2026 
 
 
2 September   LSE   218.5418              26,953     220.00        215.50 
2026

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,488,251 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,253,325 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 296,253,325 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date      Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
        purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
01 September  321            220.00        09:43:16       00417141486TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  353            220.00        10:35:45       00417179433TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  341            218.50        10:41:15       00417182270TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  340            218.50        10:51:29       00417185808TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  1             218.50        10:51:29       00417185809TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  183            219.00        10:51:44       00417185914TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  337            219.00        10:51:44       00417185915TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  344            219.00        11:18:38       00417189036TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  336            218.50        11:18:38       00417189037TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  46            219.00        11:36:29       00417190073TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  351            219.50        11:39:14       00417190184TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  300            219.50        11:47:08       00417191143TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  217            219.50        11:47:08       00417191144TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  145            219.50        11:47:08       00417191145TRLO1   XLON 
2026 
 
 
01 September  177            220.00        12:55:03       00417194379TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  321            218.00        08:01:29       00417315656TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  688            217.00        08:18:29       00417326523TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  1392           217.00        08:22:21       00417329097TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  127            216.50        08:22:21       00417329098TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  545            216.50        08:22:21       00417329099TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  697            216.00        08:22:22       00417329101TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  668            215.50        08:22:22       00417329102TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  470            215.50        08:22:24       00417329119TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  133            215.50        08:22:24       00417329120TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  204            215.50        08:22:24       00417329121TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  133            215.50        08:22:26       00417329131TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  204            215.50        08:22:26       00417329132TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  149            217.00        08:30:06       00417334052TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  299            218.50        08:34:20       00417336731TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  39            220.00        08:40:43       00417340660TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  933            220.00        08:46:03       00417344005TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  39            220.00        08:46:03       00417344006TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  324            220.00        08:46:03       00417344007TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  323            220.00        08:46:03       00417344008TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  324            220.00        08:46:03       00417344009TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  1928           220.00        08:47:52       00417345451TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  321            220.00        08:47:52       00417345452TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  1733           219.50        08:58:02       00417352608TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  1040           220.00        09:05:21       00417357965TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  346            220.00        09:05:21       00417357966TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  329            219.50        09:20:32       00417391914TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  343            220.00        09:32:40       00417404132TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  22            220.00        09:34:18       00417405338TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  44            220.00        09:34:18       00417405339TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  343            220.00        09:38:31       00417408545TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  67            220.00        09:40:10       00417409596TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  341            220.00        09:40:47       00417410085TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  70            220.00        09:42:27       00417411275TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  343            220.00        09:46:28       00417414584TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  343            220.00        09:48:06       00417415997TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  342            220.00        09:49:45       00417417616TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  341            219.50        09:50:29       00417418422TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  341            219.50        09:50:29       00417418423TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  340            219.50        09:50:29       00417418424TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  651            219.00        09:55:41       00417423313TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  325            219.00        09:55:41       00417423314TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  374            219.00        10:05:10       00417431251TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  67            219.00        10:05:10       00417431252TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  22            219.00        10:05:10       00417431253TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  339            219.00        10:05:28       00417431520TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  267            219.00        10:05:28       00417431521TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  351            218.50        10:24:08       00417447545TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  351            218.00        10:24:43       00417448020TRLO1   XLON
2026 
 
 
02 September  1954           218.00        10:24:43       00417448021TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  1472           218.00        10:24:43       00417448022TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  689            218.00        10:26:22       00417449278TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  352            218.00        10:32:09       00417454565TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  330            218.00        10:32:09       00417454566TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  480            218.00        10:51:52       00417467753TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  340            218.50        10:51:52       00417467754TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  178            218.00        10:51:52       00417467755TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  1308           218.50        11:05:37       00417472091TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  69            219.50        11:15:26       00417472418TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  24            220.00        13:27:27       00417479040TRLO1   XLON 
2026 
 
 
02 September  21            220.00        13:30:16       00417479121TRLO1   XLON 
2026

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 442379 
EQS News ID:  2395016 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

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(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 07:21 ET (11:21 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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