DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 07-Sep-2026 / 12:21 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 7 September 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 1 September 2026 to 2 September 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 1 September LSE 219.2238 3,792 220.00 218.50 2026 2 September LSE 218.5418 26,953 220.00 215.50 2026
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,488,251 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,253,325 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 296,253,325 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 01 September 321 220.00 09:43:16 00417141486TRLO1 XLON 2026 01 September 353 220.00 10:35:45 00417179433TRLO1 XLON 2026 01 September 341 218.50 10:41:15 00417182270TRLO1 XLON 2026 01 September 340 218.50 10:51:29 00417185808TRLO1 XLON 2026 01 September 1 218.50 10:51:29 00417185809TRLO1 XLON 2026 01 September 183 219.00 10:51:44 00417185914TRLO1 XLON 2026 01 September 337 219.00 10:51:44 00417185915TRLO1 XLON 2026 01 September 344 219.00 11:18:38 00417189036TRLO1 XLON 2026 01 September 336 218.50 11:18:38 00417189037TRLO1 XLON 2026 01 September 46 219.00 11:36:29 00417190073TRLO1 XLON 2026 01 September 351 219.50 11:39:14 00417190184TRLO1 XLON 2026 01 September 300 219.50 11:47:08 00417191143TRLO1 XLON 2026 01 September 217 219.50 11:47:08 00417191144TRLO1 XLON 2026 01 September 145 219.50 11:47:08 00417191145TRLO1 XLON 2026 01 September 177 220.00 12:55:03 00417194379TRLO1 XLON 2026 02 September 321 218.00 08:01:29 00417315656TRLO1 XLON 2026 02 September 688 217.00 08:18:29 00417326523TRLO1 XLON 2026 02 September 1392 217.00 08:22:21 00417329097TRLO1 XLON 2026 02 September 127 216.50 08:22:21 00417329098TRLO1 XLON 2026 02 September 545 216.50 08:22:21 00417329099TRLO1 XLON 2026 02 September 697 216.00 08:22:22 00417329101TRLO1 XLON 2026 02 September 668 215.50 08:22:22 00417329102TRLO1 XLON 2026 02 September 470 215.50 08:22:24 00417329119TRLO1 XLON 2026 02 September 133 215.50 08:22:24 00417329120TRLO1 XLON 2026 02 September 204 215.50 08:22:24 00417329121TRLO1 XLON 2026 02 September 133 215.50 08:22:26 00417329131TRLO1 XLON 2026 02 September 204 215.50 08:22:26 00417329132TRLO1 XLON 2026 02 September 149 217.00 08:30:06 00417334052TRLO1 XLON 2026 02 September 299 218.50 08:34:20 00417336731TRLO1 XLON 2026 02 September 39 220.00 08:40:43 00417340660TRLO1 XLON 2026 02 September 933 220.00 08:46:03 00417344005TRLO1 XLON 2026 02 September 39 220.00 08:46:03 00417344006TRLO1 XLON 2026 02 September 324 220.00 08:46:03 00417344007TRLO1 XLON 2026 02 September 323 220.00 08:46:03 00417344008TRLO1 XLON 2026 02 September 324 220.00 08:46:03 00417344009TRLO1 XLON 2026 02 September 1928 220.00 08:47:52 00417345451TRLO1 XLON 2026 02 September 321 220.00 08:47:52 00417345452TRLO1 XLON 2026 02 September 1733 219.50 08:58:02 00417352608TRLO1 XLON 2026 02 September 1040 220.00 09:05:21 00417357965TRLO1 XLON 2026 02 September 346 220.00 09:05:21 00417357966TRLO1 XLON 2026 02 September 329 219.50 09:20:32 00417391914TRLO1 XLON 2026 02 September 343 220.00 09:32:40 00417404132TRLO1 XLON 2026 02 September 22 220.00 09:34:18 00417405338TRLO1 XLON 2026 02 September 44 220.00 09:34:18 00417405339TRLO1 XLON 2026 02 September 343 220.00 09:38:31 00417408545TRLO1 XLON 2026 02 September 67 220.00 09:40:10 00417409596TRLO1 XLON 2026 02 September 341 220.00 09:40:47 00417410085TRLO1 XLON 2026 02 September 70 220.00 09:42:27 00417411275TRLO1 XLON 2026 02 September 343 220.00 09:46:28 00417414584TRLO1 XLON 2026 02 September 343 220.00 09:48:06 00417415997TRLO1 XLON 2026 02 September 342 220.00 09:49:45 00417417616TRLO1 XLON 2026 02 September 341 219.50 09:50:29 00417418422TRLO1 XLON 2026 02 September 341 219.50 09:50:29 00417418423TRLO1 XLON 2026 02 September 340 219.50 09:50:29 00417418424TRLO1 XLON 2026 02 September 651 219.00 09:55:41 00417423313TRLO1 XLON 2026 02 September 325 219.00 09:55:41 00417423314TRLO1 XLON 2026 02 September 374 219.00 10:05:10 00417431251TRLO1 XLON 2026 02 September 67 219.00 10:05:10 00417431252TRLO1 XLON 2026 02 September 22 219.00 10:05:10 00417431253TRLO1 XLON 2026 02 September 339 219.00 10:05:28 00417431520TRLO1 XLON 2026 02 September 267 219.00 10:05:28 00417431521TRLO1 XLON 2026 02 September 351 218.50 10:24:08 00417447545TRLO1 XLON 2026 02 September 351 218.00 10:24:43 00417448020TRLO1 XLON 2026 02 September 1954 218.00 10:24:43 00417448021TRLO1 XLON 2026 02 September 1472 218.00 10:24:43 00417448022TRLO1 XLON 2026 02 September 689 218.00 10:26:22 00417449278TRLO1 XLON 2026 02 September 352 218.00 10:32:09 00417454565TRLO1 XLON 2026 02 September 330 218.00 10:32:09 00417454566TRLO1 XLON 2026 02 September 480 218.00 10:51:52 00417467753TRLO1 XLON 2026 02 September 340 218.50 10:51:52 00417467754TRLO1 XLON 2026 02 September 178 218.00 10:51:52 00417467755TRLO1 XLON 2026 02 September 1308 218.50 11:05:37 00417472091TRLO1 XLON 2026 02 September 69 219.50 11:15:26 00417472418TRLO1 XLON 2026 02 September 24 220.00 13:27:27 00417479040TRLO1 XLON 2026 02 September 21 220.00 13:30:16 00417479121TRLO1 XLON 2026
- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
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ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 Sequence No.: 442379 EQS News ID: 2395016 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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September 07, 2026 07:21 ET (11:21 GMT)