Pictet ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 08
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|07/09/2026
|PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF
|IE000DWHLXXX
|USD
|2440000
|10.6339
|07/09/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis
|IE00043ZIXXX
|USD
|1290000
|10.6061
|07/09/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc
|IE000JBZXXXX
|USD
|21050000
|10.6057
|07/09/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc
|IE000JBZXXXX
|GBP
|21050000
|7.8297
|07/09/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Dis
|IE000RYWBXXX
|USD
|10000
|10.6687
|07/09/2026
|PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Acc
|IE000MS76XXX
|USD
|9240000
|10.6687
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