Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 08
[08.09.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.09.26
|IE000LZC9XXX
|5,545,546.00
|USD
|0
|46,592,290.50
|8.4017
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.09.26
|IE000DOZYXXX
|3,113,593.00
|EUR
|0
|17,369,343.30
|5.5786
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.09.26
|IE000GETKXXX
|12,501.00
|GBP
|0
|140,176.09
|11.2132
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.09.26
|IE000XIITXXX
|35,467.00
|GBP
|0
|287,239.81
|8.0988
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