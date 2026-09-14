DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 14-Sep-2026 / 15:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 14 September 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 8 September 2026 to 11 September 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 8 September LSE 212.0642 177516 220.0000 201.5000 2026 9 September LSE 199.1739 65118 210.0000 195.0000 2026 10 September LSE 201.2690 69584 203.5000 198.8000 2026 11 September LSE 194.4659 68613 202.0000 191.0000 2026
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,869,082 of its Ordinary Shares in treasury and has 295,872,494 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 295,872,494 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 08 September 346 220.00 08:05:00 00418310036TRLO1 XLON 2026 08 September 346 220.00 08:05:01 00418310046TRLO1 XLON 2026 08 September 343 218.50 08:05:01 00418310057TRLO1 XLON 2026 08 September 348 216.50 08:05:18 00418310461TRLO1 XLON 2026 08 September 75000 220.00 08:06:10 00418310816TRLO1 XLON 2026 08 September 334 213.50 08:11:45 00418313902TRLO1 XLON 2026 08 September 341 212.50 08:11:49 00418313933TRLO1 XLON 2026 08 September 341 216.00 08:13:06 00418314437TRLO1 XLON 2026 08 September 983 217.50 08:14:48 00418315030TRLO1 XLON 2026 08 September 983 214.50 08:14:53 00418315069TRLO1 XLON 2026 08 September 639 213.50 08:15:23 00418315271TRLO1 XLON 2026 08 September 639 212.00 08:15:23 00418315272TRLO1 XLON 2026 08 September 653 212.50 08:16:38 00418315789TRLO1 XLON 2026 08 September 343 212.50 08:18:02 00418316301TRLO1 XLON 2026 08 September 333 213.50 08:21:20 00418317813TRLO1 XLON 2026 08 September 155 216.00 08:24:58 00418319478TRLO1 XLON 2026 08 September 1387 216.00 08:25:31 00418319754TRLO1 XLON 2026 08 September 1387 215.00 08:27:10 00418320717TRLO1 XLON 2026 08 September 1372 213.50 08:27:10 00418320718TRLO1 XLON 2026 08 September 343 213.50 08:31:41 00418322619TRLO1 XLON 2026 08 September 343 213.00 08:31:41 00418322620TRLO1 XLON 2026 08 September 1715 212.00 08:31:51 00418322690TRLO1 XLON 2026 08 September 327 212.00 08:31:51 00418322693TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322694TRLO1 XLON 2026 08 September 336 211.50 08:31:51 00418322695TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322696TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322698TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322699TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322700TRLO1 XLON 2026 08 September 671 211.00 08:31:51 00418322701TRLO1 XLON 2026 08 September 336 211.00 08:31:51 00418322702TRLO1 XLON 2026 08 September 301 210.50 08:32:53 00418323225TRLO1 XLON 2026 08 September 1056 210.50 08:32:53 00418323226TRLO1 XLON 2026 08 September 1746 210.50 08:33:41 00418323771TRLO1 XLON 2026 08 September 1374 210.00 08:33:44 00418323824TRLO1 XLON 2026 08 September 331 211.00 08:38:14 00418325903TRLO1 XLON 2026 08 September 328 210.00 08:39:21 00418326343TRLO1 XLON 2026 08 September 328 210.00 08:39:21 00418326344TRLO1 XLON 2026 08 September 682 209.00 08:39:22 00418326345TRLO1 XLON 2026 08 September 681 209.00 08:39:22 00418326346TRLO1 XLON 2026 08 September 334 213.50 12:11:10 00418442548TRLO1 XLON 2026 08 September 345 213.50 12:12:41 00418442570TRLO1 XLON 2026 08 September 346 213.50 12:15:14 00418442610TRLO1 XLON 2026 08 September 5 213.50 12:17:51 00418442657TRLO1 XLON 2026 08 September 212 213.50 12:17:51 00418442658TRLO1 XLON 2026 08 September 129 213.50 12:17:51 00418442659TRLO1 XLON 2026 08 September 10 213.50 12:20:19 00418442704TRLO1 XLON 2026 08 September 7 213.50 12:21:05 00418442719TRLO1 XLON 2026 08 September 204 213.50 12:21:05 00418442720TRLO1 XLON 2026 08 September 98 213.50 12:22:01 00418442748TRLO1 XLON 2026 08 September 179 213.50 12:23:07 00418442762TRLO1 XLON 2026 08 September 183 213.50 12:24:09 00418442781TRLO1 XLON 2026 08 September 27 213.50 12:25:51 00418442812TRLO1 XLON 2026 08 September 139 213.50 12:26:15 00418442821TRLO1 XLON 2026 08 September 1031 213.00 12:26:39 00418442830TRLO1 XLON 2026 08 September 351 213.00 12:41:34 00418443119TRLO1 XLON 2026 08 September 339 212.00 12:42:39 00418443155TRLO1 XLON 2026 08 September 340 212.00 12:42:39 00418443156TRLO1 XLON 2026 08 September 339 212.00 12:42:39 00418443157TRLO1 XLON 2026 08 September 335 212.00 12:55:37 00418443493TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 12:55:37 00418443494TRLO1 XLON 2026
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September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)