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Dow Jones News
14.09.2026 16:33 Uhr
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Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 
14-Sep-2026 / 15:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

14 September 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 8 September 2026 to 11 September 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date      Venue 
 
             Volume-weighted average price   Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
              (pence per share)         volume     share (p)       share (p) 

8 September   LSE   212.0642              177516     220.0000       201.5000 
2026 
 
 
9 September   LSE   199.1739              65118      210.0000       195.0000 
2026 
 
 
10 September  LSE   201.2690              69584      203.5000       198.8000 
2026 
 
 
11 September  LSE   194.4659              68613      202.0000       191.0000 
2026

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,869,082 of its Ordinary Shares in treasury and has 295,872,494 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 295,872,494 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date      Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
        purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
08 September  346            220.00        08:05:00       00418310036TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  346            220.00        08:05:01       00418310046TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  343            218.50        08:05:01       00418310057TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  348            216.50        08:05:18       00418310461TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  75000           220.00        08:06:10       00418310816TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  334            213.50        08:11:45       00418313902TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  341            212.50        08:11:49       00418313933TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  341            216.00        08:13:06       00418314437TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  983            217.50        08:14:48       00418315030TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  983            214.50        08:14:53       00418315069TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  639            213.50        08:15:23       00418315271TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  639            212.00        08:15:23       00418315272TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  653            212.50        08:16:38       00418315789TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  343            212.50        08:18:02       00418316301TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  333            213.50        08:21:20       00418317813TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  155            216.00        08:24:58       00418319478TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1387           216.00        08:25:31       00418319754TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1387           215.00        08:27:10       00418320717TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1372           213.50        08:27:10       00418320718TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  343            213.50        08:31:41       00418322619TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  343            213.00        08:31:41       00418322620TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1715           212.00        08:31:51       00418322690TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  327            212.00        08:31:51       00418322693TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            212.00        08:31:51       00418322694TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            211.50        08:31:51       00418322695TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            212.00        08:31:51       00418322696TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            212.00        08:31:51       00418322698TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            212.00        08:31:51       00418322699TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            212.00        08:31:51       00418322700TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  671            211.00        08:31:51       00418322701TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            211.00        08:31:51       00418322702TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  301            210.50        08:32:53       00418323225TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1056           210.50        08:32:53       00418323226TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1746           210.50        08:33:41       00418323771TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1374           210.00        08:33:44       00418323824TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  331            211.00        08:38:14       00418325903TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  328            210.00        08:39:21       00418326343TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  328            210.00        08:39:21       00418326344TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  682            209.00        08:39:22       00418326345TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  681            209.00        08:39:22       00418326346TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  334            213.50        12:11:10       00418442548TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  345            213.50        12:12:41       00418442570TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  346            213.50        12:15:14       00418442610TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  5             213.50        12:17:51       00418442657TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  212            213.50        12:17:51       00418442658TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  129            213.50        12:17:51       00418442659TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  10            213.50        12:20:19       00418442704TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  7             213.50        12:21:05       00418442719TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  204            213.50        12:21:05       00418442720TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  98            213.50        12:22:01       00418442748TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  179            213.50        12:23:07       00418442762TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  183            213.50        12:24:09       00418442781TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  27            213.50        12:25:51       00418442812TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  139            213.50        12:26:15       00418442821TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1031           213.00        12:26:39       00418442830TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  351            213.00        12:41:34       00418443119TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  339            212.00        12:42:39       00418443155TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  340            212.00        12:42:39       00418443156TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  339            212.00        12:42:39       00418443157TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  335            212.00        12:55:37       00418443493TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            212.00        12:55:37       00418443494TRLO1   XLON 
2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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