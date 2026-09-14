Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 14-Sep-2026 / 15:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 14 September 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 8 September 2026 to 11 September 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 8 September LSE 212.0642 177516 220.0000 201.5000 2026 9 September LSE 199.1739 65118 210.0000 195.0000 2026 10 September LSE 201.2690 69584 203.5000 198.8000 2026 11 September LSE 194.4659 68613 202.0000 191.0000 2026
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,869,082 of its Ordinary Shares in treasury and has 295,872,494 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 295,872,494 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 08 September 346 220.00 08:05:00 00418310036TRLO1 XLON 2026 08 September 346 220.00 08:05:01 00418310046TRLO1 XLON 2026 08 September 343 218.50 08:05:01 00418310057TRLO1 XLON 2026 08 September 348 216.50 08:05:18 00418310461TRLO1 XLON 2026 08 September 75000 220.00 08:06:10 00418310816TRLO1 XLON 2026 08 September 334 213.50 08:11:45 00418313902TRLO1 XLON 2026 08 September 341 212.50 08:11:49 00418313933TRLO1 XLON 2026 08 September 341 216.00 08:13:06 00418314437TRLO1 XLON 2026 08 September 983 217.50 08:14:48 00418315030TRLO1 XLON 2026 08 September 983 214.50 08:14:53 00418315069TRLO1 XLON 2026 08 September 639 213.50 08:15:23 00418315271TRLO1 XLON 2026 08 September 639 212.00 08:15:23 00418315272TRLO1 XLON 2026 08 September 653 212.50 08:16:38 00418315789TRLO1 XLON 2026 08 September 343 212.50 08:18:02 00418316301TRLO1 XLON 2026 08 September 333 213.50 08:21:20 00418317813TRLO1 XLON 2026 08 September 155 216.00 08:24:58 00418319478TRLO1 XLON 2026 08 September 1387 216.00 08:25:31 00418319754TRLO1 XLON 2026 08 September 1387 215.00 08:27:10 00418320717TRLO1 XLON 2026 08 September 1372 213.50 08:27:10 00418320718TRLO1 XLON 2026 08 September 343 213.50 08:31:41 00418322619TRLO1 XLON 2026 08 September 343 213.00 08:31:41 00418322620TRLO1 XLON 2026 08 September 1715 212.00 08:31:51 00418322690TRLO1 XLON 2026 08 September 327 212.00 08:31:51 00418322693TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322694TRLO1 XLON 2026 08 September 336 211.50 08:31:51 00418322695TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322696TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322698TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322699TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 08:31:51 00418322700TRLO1 XLON 2026 08 September 671 211.00 08:31:51 00418322701TRLO1 XLON 2026 08 September 336 211.00 08:31:51 00418322702TRLO1 XLON 2026 08 September 301 210.50 08:32:53 00418323225TRLO1 XLON 2026 08 September 1056 210.50 08:32:53 00418323226TRLO1 XLON 2026 08 September 1746 210.50 08:33:41 00418323771TRLO1 XLON 2026 08 September 1374 210.00 08:33:44 00418323824TRLO1 XLON 2026 08 September 331 211.00 08:38:14 00418325903TRLO1 XLON 2026 08 September 328 210.00 08:39:21 00418326343TRLO1 XLON 2026 08 September 328 210.00 08:39:21 00418326344TRLO1 XLON 2026 08 September 682 209.00 08:39:22 00418326345TRLO1 XLON 2026 08 September 681 209.00 08:39:22 00418326346TRLO1 XLON 2026 08 September 334 213.50 12:11:10 00418442548TRLO1 XLON 2026 08 September 345 213.50 12:12:41 00418442570TRLO1 XLON 2026 08 September 346 213.50 12:15:14 00418442610TRLO1 XLON 2026 08 September 5 213.50 12:17:51 00418442657TRLO1 XLON 2026 08 September 212 213.50 12:17:51 00418442658TRLO1 XLON 2026 08 September 129 213.50 12:17:51 00418442659TRLO1 XLON 2026 08 September 10 213.50 12:20:19 00418442704TRLO1 XLON 2026 08 September 7 213.50 12:21:05 00418442719TRLO1 XLON 2026 08 September 204 213.50 12:21:05 00418442720TRLO1 XLON 2026 08 September 98 213.50 12:22:01 00418442748TRLO1 XLON 2026 08 September 179 213.50 12:23:07 00418442762TRLO1 XLON 2026 08 September 183 213.50 12:24:09 00418442781TRLO1 XLON 2026 08 September 27 213.50 12:25:51 00418442812TRLO1 XLON 2026 08 September 139 213.50 12:26:15 00418442821TRLO1 XLON 2026 08 September 1031 213.00 12:26:39 00418442830TRLO1 XLON 2026 08 September 351 213.00 12:41:34 00418443119TRLO1 XLON 2026 08 September 339 212.00 12:42:39 00418443155TRLO1 XLON 2026 08 September 340 212.00 12:42:39 00418443156TRLO1 XLON 2026 08 September 339 212.00 12:42:39 00418443157TRLO1 XLON 2026 08 September 335 212.00 12:55:37 00418443493TRLO1 XLON 2026 08 September 336 212.00 12:55:37 00418443494TRLO1 XLON 2026
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September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)
DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2-
08 September 336 212.00 12:55:37 00418443495TRLO1 XLON 2026 08 September 211 212.00 12:55:37 00418443496TRLO1 XLON 2026 08 September 124 212.00 12:55:37 00418443497TRLO1 XLON 2026 08 September 335 212.00 12:55:37 00418443498TRLO1 XLON 2026 08 September 320 211.00 12:55:42 00418443501TRLO1 XLON 2026 08 September 328 211.00 12:55:43 00418443502TRLO1 XLON 2026 08 September 326 211.50 12:57:17 00418443524TRLO1 XLON 2026 08 September 239 212.00 13:01:10 00418443655TRLO1 XLON 2026 08 September 101 212.00 13:01:10 00418443656TRLO1 XLON 2026 08 September 340 211.50 13:03:00 00418443700TRLO1 XLON 2026 08 September 333 210.50 13:03:03 00418443702TRLO1 XLON 2026 08 September 337 210.00 13:03:05 00418443703TRLO1 XLON 2026 08 September 329 210.00 13:06:07 00418443781TRLO1 XLON 2026 08 September 330 210.00 13:06:07 00418443782TRLO1 XLON 2026 08 September 336 209.50 13:06:20 00418443805TRLO1 XLON 2026 08 September 336 209.00 13:09:23 00418443905TRLO1 XLON 2026 08 September 336 209.00 13:09:23 00418443906TRLO1 XLON 2026 08 September 321 206.00 13:15:10 00418444039TRLO1 XLON 2026 08 September 320 206.00 13:15:10 00418444040TRLO1 XLON 2026 08 September 9 205.50 13:15:11 00418444041TRLO1 XLON 2026 08 September 351 205.00 13:26:34 00418444345TRLO1 XLON 2026 08 September 324 205.00 13:29:12 00418444418TRLO1 XLON 2026 08 September 26 205.00 13:29:12 00418444419TRLO1 XLON 2026 08 September 349 204.00 13:30:10 00418444438TRLO1 XLON 2026 08 September 348 204.00 13:30:10 00418444439TRLO1 XLON 2026 08 September 348 204.00 13:30:10 00418444440TRLO1 XLON 2026 08 September 348 204.00 13:30:10 00418444441TRLO1 XLON 2026 08 September 348 204.00 13:30:10 00418444442TRLO1 XLON 2026 08 September 348 204.00 13:30:10 00418444443TRLO1 XLON 2026 08 September 330 202.50 13:31:24 00418444474TRLO1 XLON 2026 08 September 945 204.50 13:36:46 00418444656TRLO1 XLON 2026 08 September 334 205.50 13:53:17 00418445134TRLO1 XLON 2026 08 September 871 205.50 13:53:22 00418445135TRLO1 XLON 2026 08 September 129 205.50 13:55:11 00418445223TRLO1 XLON 2026 08 September 203 205.50 13:55:11 00418445224TRLO1 XLON 2026 08 September 288 205.50 13:56:41 00418445269TRLO1 XLON 2026 08 September 45 205.50 13:56:41 00418445270TRLO1 XLON 2026 08 September 63 205.50 13:57:54 00418445309TRLO1 XLON 2026 08 September 218 205.50 13:57:54 00418445310TRLO1 XLON 2026 08 September 51 205.50 13:57:54 00418445311TRLO1 XLON 2026 08 September 30 205.50 13:59:10 00418445336TRLO1 XLON 2026 08 September 86 205.50 13:59:10 00418445337TRLO1 XLON 2026 08 September 992 205.00 14:06:38 00418445583TRLO1 XLON 2026 08 September 117 205.00 14:06:38 00418445584TRLO1 XLON 2026 08 September 33 205.00 14:10:42 00418445814TRLO1 XLON 2026 08 September 181 205.00 14:10:42 00418445815TRLO1 XLON 2026 08 September 1109 205.00 14:10:42 00418445816TRLO1 XLON 2026 08 September 1296 204.50 14:15:34 00418445946TRLO1 XLON 2026 08 September 324 204.50 14:15:34 00418445947TRLO1 XLON 2026 08 September 324 204.50 14:15:34 00418445948TRLO1 XLON 2026 08 September 1374 204.00 14:17:32 00418445990TRLO1 XLON 2026 08 September 343 204.00 14:17:32 00418445991TRLO1 XLON 2026 08 September 329 201.50 14:19:43 00418446047TRLO1 XLON 2026 08 September 330 202.50 14:23:41 00418446116TRLO1 XLON 2026 08 September 335 203.00 14:39:19 00418447253TRLO1 XLON 2026 08 September 328 203.00 14:39:41 00418447270TRLO1 XLON 2026 08 September 354 203.00 14:40:00 00418447297TRLO1 XLON 2026 08 September 326 203.00 14:41:10 00418447412TRLO1 XLON 2026 08 September 324 203.00 14:42:19 00418447502TRLO1 XLON 2026 08 September 327 203.00 14:43:31 00418447595TRLO1 XLON 2026 08 September 310 203.00 14:44:42 00418447664TRLO1 XLON 2026 08 September 16 203.00 14:44:42 00418447665TRLO1 XLON 2026 08 September 325 203.00 14:45:52 00418447745TRLO1 XLON 2026 08 September 300 203.00 14:47:04 00418447876TRLO1 XLON 2026 08 September 25 203.00 14:47:04 00418447877TRLO1 XLON 2026 08 September 324 203.00 14:48:04 00418447970TRLO1 XLON 2026 08 September 327 203.00 14:49:04 00418448076TRLO1 XLON 2026 08 September 1405 202.50 14:49:04 00418448077TRLO1 XLON 2026 08 September 968 203.50 14:50:23 00418448159TRLO1 XLON 2026 08 September 322 203.50 14:50:23 00418448160TRLO1 XLON 2026 08 September 322 203.50 14:50:23 00418448161TRLO1 XLON 2026 08 September 288 204.00 15:03:02 00418449410TRLO1 XLON 2026 08 September 539 204.00 15:03:03 00418449411TRLO1 XLON 2026 08 September 421 205.00 15:04:09 00418449518TRLO1 XLON 2026 08 September 261 205.00 15:14:51 00418450458TRLO1 XLON 2026 08 September 550 205.00 15:15:00 00418450471TRLO1 XLON 2026 08 September 371 205.00 15:15:00 00418450472TRLO1 XLON 2026 08 September 289 205.00 15:15:43 00418450554TRLO1 XLON 2026 08 September 54 205.00 15:15:43 00418450555TRLO1 XLON 2026 08 September 1365 204.50 15:15:44 00418450556TRLO1 XLON 2026 08 September 683 204.00 15:15:54 00418450570TRLO1 XLON 2026 08 September 324 203.50 15:16:00 00418450580TRLO1 XLON 2026
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September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)
DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3-
08 September 335 203.00 15:21:06 00418451122TRLO1 XLON 2026 08 September 335 203.00 15:22:19 00418451220TRLO1 XLON 2026 08 September 491 202.50 15:39:10 00418452608TRLO1 XLON 2026 08 September 3010 202.50 15:41:55 00418452819TRLO1 XLON 2026 08 September 491 202.50 15:41:55 00418452820TRLO1 XLON 2026 08 September 295 203.00 15:41:55 00418452821TRLO1 XLON 2026 08 September 590 203.00 15:41:55 00418452822TRLO1 XLON 2026 08 September 619 203.00 15:41:55 00418452823TRLO1 XLON 2026 08 September 1997 203.00 15:41:55 00418452824TRLO1 XLON 2026 08 September 346 201.50 15:57:39 00418453984TRLO1 XLON 2026 08 September 30000 202.50 15:58:46 00418454114TRLO1 XLON 2026 08 September 329 202.00 15:59:33 00418454152TRLO1 XLON 2026 08 September 351 201.50 15:59:39 00418454163TRLO1 XLON 2026 08 September 315 202.50 16:04:28 00418454488TRLO1 XLON 2026 08 September 277 202.50 16:04:28 00418454489TRLO1 XLON 2026 08 September 688 202.00 16:09:15 00418454841TRLO1 XLON 2026 08 September 344 202.00 16:09:15 00418454842TRLO1 XLON 2026 08 September 344 202.00 16:09:15 00418454843TRLO1 XLON 2026 08 September 344 202.00 16:09:15 00418454844TRLO1 XLON 2026 08 September 344 202.00 16:09:15 00418454845TRLO1 XLON 2026 08 September 234 203.00 16:14:02 00418455235TRLO1 XLON 2026 08 September 204 203.00 16:14:09 00418455251TRLO1 XLON 2026 08 September 1 203.00 16:14:09 00418455252TRLO1 XLON 2026 08 September 527 203.00 16:14:09 00418455253TRLO1 XLON 2026 09 September 27 210.00 08:07:16 00418575065TRLO1 XLON 2026 09 September 450 210.00 08:07:16 00418575066TRLO1 XLON 2026 09 September 543 210.00 08:07:16 00418575067TRLO1 XLON 2026 09 September 35 210.00 08:07:16 00418575068TRLO1 XLON 2026 09 September 5 210.00 08:07:16 00418575069TRLO1 XLON 2026 09 September 26 210.00 08:07:16 00418575070TRLO1 XLON 2026 09 September 351 210.00 08:08:32 00418575857TRLO1 XLON 2026 09 September 351 208.00 08:08:43 00418575960TRLO1 XLON 2026 09 September 351 208.00 08:08:43 00418575961TRLO1 XLON 2026 09 September 379 207.00 08:08:53 00418576043TRLO1 XLON 2026 09 September 354 206.50 08:12:48 00418578315TRLO1 XLON 2026 09 September 353 206.50 08:13:45 00418578939TRLO1 XLON 2026 09 September 359 206.50 08:14:41 00418579475TRLO1 XLON 2026 09 September 353 206.50 08:15:54 00418580265TRLO1 XLON 2026 09 September 353 205.00 08:17:10 00418581151TRLO1 XLON 2026 09 September 352 205.00 08:17:10 00418581152TRLO1 XLON 2026 09 September 352 205.00 08:17:10 00418581153TRLO1 XLON 2026 09 September 353 205.00 08:17:10 00418581154TRLO1 XLON 2026 09 September 353 205.00 08:17:10 00418581155TRLO1 XLON 2026 09 September 375 204.50 08:17:10 00418581156TRLO1 XLON 2026 09 September 375 202.00 08:19:05 00418582300TRLO1 XLON 2026 09 September 383 202.50 08:28:32 00418589196TRLO1 XLON 2026 09 September 382 202.50 08:28:32 00418589197TRLO1 XLON 2026 09 September 382 202.50 08:28:32 00418589198TRLO1 XLON 2026 09 September 383 202.50 08:28:32 00418589199TRLO1 XLON 2026 09 September 382 202.50 08:28:32 00418589200TRLO1 XLON 2026 09 September 383 202.50 08:28:32 00418589201TRLO1 XLON 2026 09 September 355 200.50 08:31:13 00418590751TRLO1 XLON 2026 09 September 380 200.00 08:32:44 00418591387TRLO1 XLON 2026 09 September 354 199.80 08:32:44 00418591388TRLO1 XLON 2026 09 September 708 201.00 08:39:21 00418594100TRLO1 XLON 2026 09 September 354 201.00 08:39:21 00418594101TRLO1 XLON 2026 09 September 357 200.00 08:41:13 00418595113TRLO1 XLON 2026 09 September 353 199.80 08:42:24 00418595702TRLO1 XLON 2026 09 September 367 199.80 08:51:14 00418600089TRLO1 XLON 2026 09 September 367 199.80 08:51:14 00418600090TRLO1 XLON 2026 09 September 368 199.80 08:51:14 00418600091TRLO1 XLON 2026 09 September 368 199.80 08:51:14 00418600092TRLO1 XLON 2026 09 September 367 199.80 08:51:14 00418600093TRLO1 XLON 2026 09 September 366 198.40 09:00:14 00418604376TRLO1 XLON 2026 09 September 365 198.40 09:00:14 00418604377TRLO1 XLON 2026 09 September 365 198.40 09:00:14 00418604378TRLO1 XLON 2026 09 September 721 196.00 09:04:18 00418606324TRLO1 XLON 2026 09 September 714 195.60 09:08:52 00418608539TRLO1 XLON 2026 09 September 373 196.40 09:20:15 00418614717TRLO1 XLON 2026 09 September 747 196.40 09:20:15 00418614718TRLO1 XLON 2026 09 September 373 196.40 09:20:15 00418614719TRLO1 XLON 2026 09 September 373 196.40 09:20:15 00418614720TRLO1 XLON 2026 09 September 386 195.00 09:21:11 00418615151TRLO1 XLON 2026 09 September 352 196.40 09:29:29 00418619111TRLO1 XLON 2026 09 September 137 196.40 09:29:29 00418619112TRLO1 XLON 2026 09 September 352 196.20 09:30:09 00418619468TRLO1 XLON 2026 09 September 351 196.20 09:30:09 00418619469TRLO1 XLON 2026 09 September 351 196.20 09:30:09 00418619470TRLO1 XLON 2026 09 September 359 197.40 09:40:44 00418626385TRLO1 XLON 2026 09 September 359 198.00 09:40:44 00418626386TRLO1 XLON 2026 09 September 82 197.80 09:44:48 00418629465TRLO1 XLON 2026 09 September 380 197.80 09:44:48 00418629466TRLO1 XLON 2026 09 September 352 197.80 09:44:48 00418629467TRLO1 XLON
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September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)