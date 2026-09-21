BUDAPEST I. KERÜLET, HU / ACCESS Newswire / 21. September 2026 / Zum zweiten Mal hat die Semmelweis University mit Unterstützung von Gedeon Richter im Rahmen des Semmelweis-Richter Journalism Award herausragende Leistungen im Gesundheits- und Wissenschaftsjournalismus aus ganz Europa gewürdigt. Sechs Beiträge wurden in den Kategorien "Frauengesundheit" und "Pharmazeutische Strategien und Innovation" ausgezeichnet. Die ersten Preise in den beiden Kategorien gingen an ein internationales Investigativprojekt zum Thema Abtreibung und an einen Artikel über eine Technologie, bei der miniaturisierte, biotechnologisch hergestellte Geräte die Funktionen menschlicher Organe nachahmen. Für den Wettbewerb gingen rund 60 Beiträge aus fast 20 Ländern ein.

Der Semmelweis-Richter Journalism Award wurde ins Leben gerufen, um hochwertigen Gesundheits- und Wissenschaftsjournalismus in Europa zu würdigen. Wie bereits im vergangenen Jahr zog der Wettbewerb Beiträge von Journalisten an, die für große internationale Medienunternehmen tätig sind, darunter The Guardian, die Financial Times, The Times, BBC News, die Süddeutsche Zeitung und Público. Die preisgekrönten Artikel behandelten Themen, die von den Auswirkungen des Klimawandels auf die Schwangerschaft über den Einsatz künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen bis hin zu den potenziellen Risiken künstlich erzeugter Organismen reichten.

Der erste Preis in der Kategorie "Frauengesundheit" ging an Exporting Abortion, ein internationales Projekt des investigativen Journalismus. Das Projekt, an dem mehr als ein Dutzend europäische Journalisten beteiligt waren, wurde von Sergio Sangiao, Emilia G. Morales und Nacho Calle von der spanischen Zeitung Público koordiniert. Es untersuchte die Hindernisse, mit denen Frauen in ganz Europa konfrontiert sind, die in ihren eigenen Ländern keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben und daher für den Eingriff ins Ausland reisen müssen.

Sarah Neville von der Financial Times belegte den zweiten Platz mit einem Artikel, der sich damit befasste, wie der Klimawandel und immer häufiger auftretende Hitzewellen die mit einer Schwangerschaft verbundenen Risiken erhöhen und welche potenziellen Gefahren sowohl für Mütter als auch für ihre ungeborenen Kinder bestehen.

Der dritte Preis ging an Lauren Shirreff von The Telegraph, die anhand der Geschichte einer jungen Frau die schwerwiegenden Folgen einer falschen psychiatrischen Diagnose und die Stigmatisierung von Patienten, bei denen eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde, beleuchtete.

In der Kategorie "Pharmazeutische Strategien und Innovation" belegte Vito Tartamella vom italienischen Magazin "Focus" den ersten Platz. Sein Artikel befasste sich mit der Organ-on-a-Chip-Technologie, bei der menschliche Zellen eingesetzt werden, um die Funktionen einzelner Organe nachzubilden. Diese Technologie könnte neue Möglichkeiten für die Arzneimittelentwicklung eröffnen, den Bedarf an Tierversuchen reduzieren und die Erprobung personalisierter Therapien unterstützen.

Kaya Burgess von The Times erhielt den zweiten Preis für einen Artikel über "Spiegelbakterien", die potenziell künstlich als Spiegelbilder natürlich vorkommender Bakterien erzeugt werden könnten, sowie über die Risiken, die sie mit sich bringen könnten.

Der dritte Platz ging an Filipa Mendes von der portugiesischen Zeitung Público, die über ein Modell künstlicher Intelligenz schrieb, das Gesundheitsdaten analysiert, um die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von mehr als 1.000 Krankheiten zu bewerten - in einigen Fällen bereits Jahrzehnte im Voraus.

Die Beiträge wurden von einer internationalen Jury bewertet. Zu deren Mitgliedern gehörten Dr. Béla Merkely, Rektor der Semmelweis University; Gábor Orbán, CEO von Gedeon Richter; Dr. Nándor Ács, Direktor der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Semmelweis University; Professor E. Szilveszter Vizi, Arzt, Akademiemitglied und ehemaliger Präsident der Ungarischen Akademie der Wissenschaften; Professorin Rossella E. Nappi, Fachärztin für Geburtshilfe und Gynäkologie; sowie Tom Whipple, Journalist bei The Times und einer der Gewinner des Wettbewerbs aus dem vergangenen Jahr.

Das Preisgeld für beide Kategorien beträgt insgesamt 45.000 Euro. Die Erstplatzierten erhalten 10.000 Euro, die Zweitplatzierten 7.500 Euro und die Drittplatzierten 5.000 Euro.

Die Preisträger werden am 26. November im Rahmen der Verleihung des Semmelweis-Richter Journalism Award in Budapest geehrt.

Die Liste der Gewinner und ihre Artikel finden Sie auf der offiziellen Website: Gewinner - Semmelweis Richter Award

Über Richter

Richter strebt danach, in einigen wichtigen wissenschaftlichen Bereichen ein globaler Innovator zu sein, und setzt sich gleichzeitig dafür ein, Medikamente weltweit zugänglicher zu machen. Das 1901 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Ungarn, einer Marktkapitalisierung von 4,8 Mrd. Euro und einem Umsatz von 2,3 Mrd. Euro im Jahr 2025, betreibt das größte Forschungs- und Entwicklungszentrum Mitteleuropas. Die Forschung des Unternehmens treibt Durchbrüche in den Bereichen Neuropsychiatrie und Frauengesundheit voran, während Biotechnologie und allgemeine Arzneimittel das Portfolio an erschwinglichen Therapien stärken. Richter setzt auf nachhaltiges Wachstum und investiert in Forschung und Entwicklung, exzellente Fertigung und Digitalisierung, um medizinische Innovationen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.gedeonrichter.com

Über die Semmelweis University

Die Semmelweis University ist eine führende Hochschule in Ungarn und Mitteleuropa im Bereich der Medizin und Gesundheitswissenschaften. Ihr Hauptanliegen ist die Integrität von Lehre, Forschung und Heilung, was die mehr als 250 Jahre alte Semmelweis University zu einem international anerkannten Wissenszentrum macht. Als Fachuniversität nimmt sie im Land eine einzigartige Stellung ein. Die Semmelweis University behauptet ihre Position aus dem Vorjahr und belegt im Times Higher Education (THE) World University Ranking 2026 Platz 272, womit sie den Spitzenplatz unter den Universitäten in Ungarn sowie in der gesamten mittel- und osteuropäischen Region einnimmt. Erfahren Sie mehr unter Semmelweis University | Medizin und Gesundheitswissenschaften

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QUELLE: Gedeon Richter Plc.

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