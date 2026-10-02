Frankfurt am Main (ots) -In einer neuen Ausgabe von "Tobis Städtetrip" erkundet Moderator Tobi Kämmerer Deutschlands einzige Hochhausstadt aus ungewohnten Perspektiven und trifft Menschen, die Frankfurt mit Leidenschaft prägen. Zwischen Geschichte, Sport, Kultur und Genuss entdeckt er die vielfältigen Seiten der Mainmetropole - vom Garten des Himmlischen Friedens über die Paulskirche bis zur Kleinmarkthalle. "Tobis Städtetrip: Frankfurt City" ist am Dienstag, 6.Oktober, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen zu sehen und ab dann auch in der ARD Mediathek abrufbar.Gemeinsam mit Stadtführerin Verena Röse geht Tobi Kämmerer in der Paulskirche den Anfängen der deutschen Demokratie nach. Sportlich wird es an der Calisthenics-Anlage nahe der Konstablerwache: Der mehrfach Deutsche Meister Thanh Nguyen zeigt Tobi die Faszination des Trendsports. In der Kleinmarkthalle begegnet der Moderator Menschen, die Frankfurts Esskultur prägen, darunter Gastronom Ilan Aldema, der israelische Küche modern interpretiert. Ein Abstecher in den ältesten Comicladen Deutschlands führt Tobi außerdem in die Welt seltener Sammlerstücke und internationaler Comiclegenden.Für einen besonderen Perspektivwechsel sorgt das Dialogmuseum. Gemeinsam mit Museumsleiterin Maureen Ekizoglu und einer blinden Begleitperson begibt sich Tobi in völlige Dunkelheit und erlebt, wie sich Orientierung ohne Augenlicht anfühlt. Auch der Garten des Himmlischen Friedens zeigt Frankfurt von einer überraschenden Seite und macht die internationale Vielfalt der Stadt sichtbar. So verbindet "Tobis Städtetrip: Frankfurt City" bekannte Orte mit außergewöhnlichen Begegnungen und erzählt von einer Stadt voller Gegensätze, deren Geschichte, Kultur und Lebensart immer wieder neue Entdeckungen bereithalten.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6363612