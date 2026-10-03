XRP News Oktober 2026: Evernorth bringt 473 Millionen Token an die Nasdaq - was bedeutet das für den Kurs?

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XRP legt am 2. Oktober 2026 um 3,60 Prozent zu und notiert bei 1,54 Dollar. Evernorth, die von Ripple unterstützte XRP-Treasury-Firma, startet am 8. Oktober unter dem Kürzel XRPN an der Nasdaq. Das Unternehmen hält 473 Millionen XRP-Token im Wert von über einer Milliarde Dollar. Am 1. Oktober gab Ripple eine Milliarde XRP aus dem monatlichen Escrow frei, und am 9. Oktober gehen zwei Protokoll-Upgrades auf dem XRP Ledger live. Diese XRP News verdichten sich auf wenige Tage, und der Kurs steht vor einer Richtungsentscheidung.

XRP News: Evernorth startet an der Nasdaq, Escrow-Freigabe und Protokoll-Upgrades in einer Woche

Die Aktionäre von Armada Acquisition Corp. II genehmigten den Merger mit Evernorth am 1. Oktober mit 20,5 Millionen Ja-Stimmen gegen 1,4 Millionen Nein-Stimmen, wie The Crypto Basic berichtete. Der Deal schließt am 7. Oktober, XRPN beginnt am 8. Oktober den Handel an der Nasdaq als erster börsennotierter XRP-Treasury-Wert. Evernorth hält 473 Millionen XRP-Token und plant, diese aktiv durch Lending und Liquiditätsmaßnahmen im XRP-Ökosystem einzusetzen.

Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital und Kraken stehen hinter der Firma. Am 1. Oktober gab Ripple eine Milliarde XRP aus dem Escrow frei, was die Angebotsvariable für den Oktober neu definiert. Am 9. Oktober aktivieren die Batch-Funktion und das Permission Delegation Amendment auf dem XRP Ledger, beides Werkzeuge für schnellere institutionelle Abwicklung, wie CoinMarketCap dokumentierte. XRP notiert bei 1,54 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 96 Milliarden Dollar.

Der Widerstand bei 1,55 bis 1,60 Dollar hat bisher gehalten, das September-Hoch lag bei 1,66 Dollar. Das Verhältnis von bullischen zu bärischen Positionen ist auf den niedrigsten Stand seit August gefallen. Ein Branchenexperte erklärte diese Woche, XRP werde nie eine 300-Prozent-Tageskerze drucken, was die Erwartungen an schnelle Kurssprünge bei einem Token dieser Größe deutlich dämpft.

Selbst ein Anstieg auf das September-Hoch von 1,66 Dollar wäre nur ein Plus von acht Prozent. XRP liegt 2026 insgesamt 18 Prozent im Minus und 58 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar. Bei 96 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht XRP massive Zuflüsse allein für eine Verdopplung, und genau deshalb suchen erfahrene Trader nach Projekten mit deutlich niedrigerem Einstieg und größerem Potenzial nach oben.

Pepeto: Der Meme Coin mit funktionierenden Werkzeugen auf Ethereum

XRP braucht weitere 96 Milliarden Dollar an Zuflüssen, nur um sich zu verdoppeln. Ein Presale braucht einen Bruchteil davon. Die Anleger, die mit DOGE und XRP früh echtes Geld verdient haben, kauften zu Preisen, die heute kaum vorstellbar wirken, und genau dieses Muster wiederholt sich jetzt bei Pepeto.

Pepeto verbindet einen Presale-Preis mit Werkzeugen, die bereits funktionieren, und ist damit kein gewöhnlicher Meme Coin. Das Gesamtangebot ist auf 420 Billionen Token festgelegt und bleibt auf jeder Chain identisch, weil die Bridge Token auf der Quell-Chain sperrt und auf der Ziel-Chain prägt. Dahinter stehen eine Börse mit 0,00 Prozent Gebühr, eine kostenlose Bridge über fünf Chains und ein Sicherheitsscanner mit 42 Prüfungen, der Kauf und Verkauf simuliert und kritische Verträge automatisch blockiert.

Über 43.000 Käufer haben insgesamt 10,38 Millionen Dollar eingezahlt, bei einem aktuellen Stückpreis von 0,000000188 Dollar. Jede Phase endet an einem festen Datum, und der Preis steigt danach, sodass Käufer, die jetzt einsteigen, vor allen stehen, die später kommen. Der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe Coin geschaffen, ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Team.

Das Prüfunternehmen SolidProof hat vor dem Verkaufsstart eine vollständige Analyse des Codes und eine Verifizierung der Teamidentität abgeschlossen. Das Binance-Listing steht bevor, weitere Börsentermine sind in Vorbereitung. Der Kauf funktioniert mit ETH, USDT, BNB oder Karte über die offizielle Pepeto-Website. Das Renditepotenzial liegt zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem Listing, und dieses Fenster schließt sich mit jeder Phase.

Fazit

Die XRP News dieser Woche zeigen ein Ökosystem im Umbruch, doch die Marktkapitalisierung von 96 Milliarden Dollar begrenzt das Vervielfachungspotenzial. XRP braucht weitere 96 Milliarden, nur um sich zu verdoppeln. Pepeto steht heute dort, wo DOGE und XRP vor Jahren standen, jede Phase schließt nach ihrem Datum und der Preis steigt danach. Wer das Muster erkennt, weiß, dass der Presale-Preis das Fenster ist, und es wird mit jeder Stufe kleiner.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was passiert bei XRP im Oktober 2026?

Evernorth startet am 8. Oktober unter dem Kürzel XRPN an der Nasdaq mit 473 Millionen XRP. Am 9. Oktober gehen Batch- und Permission-Amendments live, und Ripple gab am 1. Oktober eine Milliarde XRP aus dem Escrow frei.

Warum fällt Pepeto auf?

Pepeto liefert mit Börse, Bridge und Scanner drei fertige Produkte, während vergleichbare Token-Verkäufe noch in der Planungsphase stecken. Informationen und Zugang zum Presale finden Sie auf pepetocoin.com.