Hot Stocks KW 40 / 2026: Digitale Festung Cybersecurity-Aktien!

Warum IT-Sicherheit das Rückgrat des Tech-Booms bleibt!

In einer zunehmend digitalisierten und vernetzten Welt stehen Unternehmen täglich vor enormen Herausforderungen: Datenmengen wachsen exponentiell, Bedrohungen durch Cyberangriffe werden immer komplexer und die Verlagerung in die Cloud erfordert hochmoderne Sicherheitsarchitekturen. Cybersecurity ist längst nicht mehr nur ein lästiger IT-Posten auf der Kostenstelle von Unternehmen, sondern eine fundamentale Überlebensnotwendigkeit für die globale Wirtschaft.

In der Chartanalyse spiegeln sich diese fundamentalen Treiber wider: Technologieführer aus diesem Sektor weisen über geordnete Zeiträume hinweg oft überdurchschnittliche relative Stärke und saubere Aufwärtstrends auf.

Palo Alto Networks (PANW)

Die Story: Palo Alto gehört zu den etablierten Schwergewichten im Bereich der Netzwerksicherheit und integrierten Firewall-Lösungen. Die Firma profitiert von stabilen Unternehmenskunden, die ihre gesamte Infrastruktur absichern müssen.

Chart-Check: Ein Bilderbuch-Chart: Höhere Hochs und höhere Tiefs ziehen sich seit Mai durch das Bild. Zuletzt gelang der Ausbruch über die runde Marke von 400 USD mit einem neuen Verlaufshoch knapp unter 410 USD. Der Ausbruch ist geglückt. Der EMA 20 dient bei Rücksetzern immer wieder als verlässliche Auffanglinie.

CrowdStrike Holdings (CRWD)

Die Story: CrowdStrike revolutioniert den Endpunktschutz durch eine rein cloudbasierte KI-Plattform, die Bedrohungen in Echtzeit erkennt.

Chart-Check: Nach einem Aktiensplit (4:1 im Juli) setzte der Titel seinen steilen Aufwärtstrend fort. Nach einer kurzen Konsolidierung Ende August/Anfang September bildete sich ein starkes neues Kaufsignal. Der Wert zeigt enorme relative Stärke und bewegt sich zielstrebig in Richtung der 280-USD-Marke. Die gleitenden Durchschnitte sind steil nach oben gerichtet.

Fortinet (FTNT)

Die Story: Fortinet ist ein führender Pionier für integrierte Cybersicherheit, der mit seiner Plattform architektonische Netzwerksicherheit und künstliche Intelligenz vereint, um digitale Infrastrukturen weltweit vor komplexen Bedrohungen zu schützen.

Chart-Check: Die Aktie befindet sich nach einem gewaltigen Kurssprung im Mai in einem intakten, sauber gestaffelten Aufwärtstrend. Konsolidierungsphasen (wie Mitte August) wurden zügig von den Käufern aufgefangen. Der Kurs markiert fortlaufend neue Hochs und tastet sich an die Marke von 185 USD heran. Der blaue EMA 20 dient als dynamische Unterstützung.

Snowflake (SNOW)

Die Story: Snowflake liefert die Datenbasis für moderne Unternehmen - eine Cloud-Data-Plattform, mit der riesige Datenmengen sicher analysiert und verwertet werden können.

Chart-Check: Anfang September gab es eine massive Kursexplosion bis knapp 390 USD. Nach einem scharfen Rücksetzer stabilisierte sich die Aktie knapp oberhalb des EMA 50 bei etwa 320 - 330 USD. Das Papier konsolidiert auf hohem Niveau und versucht, wieder Schwung aufzunehmen. Eine Schiebezone oberhalb von 330 USD bildet derzeit die Basis für den nächsten potenziellen Anlauf.

Tagescharts vom 02.10.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 03.10.2026

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