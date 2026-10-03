Ethereum Prognose: Wale ziehen $1,86 Mrd. von Börsen ab - was kommt nach der $2.800-Mauer?

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Ethereum steht bei $2.700 und scheitert seit Tagen an einer Widerstandsmauer, die den nächsten großen Schritt bestimmen wird. Mehr als 13,3 Millionen ETH wurden in der Zone zwischen $2.722 und $2.822 gehandelt, und diese Masse verwandelt den Bereich in eine Barriere. Gleichzeitig sinkt das Börsenangebot auf ein Rekordtief von nur noch 3,49 Prozent aller ETH. Wale haben in 30 Tagen netto $1,86 Milliarden mehr von Börsen abgezogen als eingezahlt. Analysten sehen ein Kursziel von $2.950 für Oktober, mit einer Spanne von $2.600 bis $3.100. Bricht Ethereum jetzt aus, oder scheitert der Versuch erneut? Dieser Artikel liefert die Ethereum Prognose und zeigt, wo sich auch abseits der großen Coins Chancen verbergen.

Ethereum Prognose Oktober 2026: Rekord-Akkumulation trifft auf massive Widerstandszone

Ethereum wird am 2. Oktober 2026 bei $2.699 gehandelt, ein Plus von 0,71 Prozent in 24 Stunden, wie CoinDesk berichtet. Die Marktkapitalisierung beträgt $329,81 Milliarden auf Rang zwei. Der entscheidende Widerstand liegt in der Zone zwischen $2.722 und $2.822, wo mehr als 13,3 Millionen ETH gehandelt wurden und Analyst Ali Martinez die letzte große Hürde vor einem möglichen Ausbruch sieht. Mehrere Versuche, diese Zone zu durchbrechen, sind gescheitert.

Laut CryptoPotato liegen nur noch 3,49 Prozent aller ETH auf Börsen. Große Wallets zogen in 30 Tagen rund $3,20 Milliarden von Börsen ab und zahlten nur $1,34 Milliarden ein, ein Nettoabfluss von $1,86 Milliarden. Die US-amerikanischen Spot-ETH-ETFs verzeichneten am 29. September Abflüsse von $2,81 Millionen und beendeten damit eine siebentägige Zuflussserie von rund $850,8 Millionen. Auf Bitfinex stiegen die Short-Positionen innerhalb von zwei Wochen von 771 auf über 101.000 ETH, was auf ein mögliches Squeeze-Szenario hindeutet.

Ein Durchbruch über $2.822 würde die nächsten Ziele bei $2.970 und $3.366 freigeben. Doch bei einer Marktkapitalisierung von $329 Milliarden bringt selbst eine Verdopplung kein lebensveränderndes Ergebnis, und die Anleger, die wirkliche Vielfache suchen, schauen deshalb auf Projekte, die noch vor ihrem Börsengang stehen.

Pepeto: Der Presale vor dem Börsengang, den die Widerstandsmauer nicht betrifft

Die Wale ziehen ETH von den Börsen, weil sie an den Squeeze glauben, doch selbst ein Sprung auf $3.366 wäre weniger als 25 Prozent. Wer die Vielfachen sucht, die Ethereums erste Käufer einst sahen, muss dort einsteigen, wo der Börsengang noch bevorsteht.

Pepeto tritt in eine entscheidende Phase ein, weil sein Binance-Listing näher rückt und der Token noch zum aktuellen Stufenpreis von $0,000000188 verfügbar ist, bis diese Stufe schließt und die nächste höher öffnet. PepetoSwap, die Bridge und der Scanner sind bereits live, und der Presale ist der letzte Zugang, bevor die Börsennachfrage den Kurs bestimmt. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängig auditierte Grundlage vertrauen können.

Die Nachfrage ist bereits da, denn mehr als $10,38 Millionen wurden von über 43.000 Haltern eingesammelt, die gleiche Gruppe, die sich um Pepe versammelte, bevor der Coin auf $11 Milliarden stieg.

Käufer können mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte auf der offiziellen Pepeto-Website einsteigen. Analysten sehen erhebliches Wachstumspotenzial, sobald der aktive Handel beginnt. Bei diesem Presale geht es um das, was bereits gebaut wurde: Handel auf PepetoSwap zu 0,00 Prozent Gebühr, Token-Transfer über die Bridge in unter 60 Sekunden, Vertragsprüfung per Scanner vor dem Listing-Tag.

Da diese Stufe an einem festgelegten Punkt schließt, bietet Pepeto einen messbaren Einstieg. Es ist die gleiche Ausgangslage, in der frühe Pepe-Käufer standen, bevor die Marktkapitalisierung große Vervielfachungen unmöglich machte. Der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem Kurs nach dem Listing ist das Fenster, und es wird mit jeder Stufe kleiner.

Fazit

Ethereum steht an einem technischen Wendepunkt, doch seine $329 Milliarden Marktkapitalisierung begrenzt die möglichen Vielfachen deutlich. Pepeto befindet sich in genau der Phase, die Ethereums frühe Investoren vor Jahren für sich nutzten. Frühe Käufer bekommen den aktuellen Stufenpreis mit einer bereits funktionierenden Börse, Bridge und Scanner dahinter, den Einstieg, den die großen Coins vor Jahren boten. Mit jeder Stufe, die schließt, rückt der Preis vom heutigen Niveau weg. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den niedrigsten verfügbaren Preis, und wer wartet, zahlt mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die Ethereum Prognose für Oktober 2026?

Analysten sehen ein Kursziel von $2.950 bei einer Spanne von $2.600 bis $3.100. Das Börsenangebot liegt bei einem Rekordtief von 3,49 Prozent, und über 101.000 ETH an Short-Positionen deuten auf ein Squeeze-Szenario hin.

Was ist Pepeto und warum ist der Presale relevant?

Pepeto befindet sich im Presale zum aktuellen Stufenpreis, während seine Börse, Bridge und Scanner bereits live sind. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details zum Einstieg.