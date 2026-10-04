Sieben Lkw-Chefs warnen vor Europas Lade-Lücke: Warum Janus Electric einen anderen Weg geht

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Daimler Truck Holding (ISIN: DE000DTR0CK8), Volvo Group (ISIN: SE0000115446) und fünf weitere europäische Nutzfahrzeughersteller traten auf der IAA Transportation in Hannover gemeinsam vor die Presse. Ihre Botschaft: Emissionsfreie Lkw sind verfügbar, doch die Voraussetzungen für ihren breiten Einsatz entwickeln sich zu langsam. Nach Angaben des Branchenverbands ACEA entfallen derzeit erst 2,4 Prozent der neuen schweren Lkw-Zulassungen in Europa auf emissionsfreie Fahrzeuge. Die Hersteller fordern deshalb, den CO2-Zeitplan für 2030 um drei Jahre zu verschieben.

Für Speditionen ist das Problem unmittelbar. Ein elektrischer Lkw muss zur Route passen, wirtschaftlich sein und möglichst viele Stunden am Tag Güter bewegen. Wer ein Fahrzeug bestellt, braucht deshalb mehr als eine überzeugende Reichweite auf dem Datenblatt: Er braucht einen verlässlichen Weg, es mit Energie zu versorgen.

Der Engpass liegt zwischen Fahrzeug und Stromnetz

ACEA zufolge gibt es europaweit weniger als 2.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte, die für Lkw geeignet sind. Nach Einschätzung des Verbands wären monatlich mindestens 700 weitere nötig, um den Markt in Richtung der Klimaziele zu entwickeln. Auch Netzanschlüsse für neue Standorte können mehrere Jahre dauern. Die Hersteller können elektrische Fahrzeuge bauen; ob ein Betreiber sie einsetzen kann, hängt ebenso von Ladeinfrastruktur, Stromkosten und den Bedingungen vor Ort ab.

Daraus entsteht eine zweite Frage: Was geschieht mit den Diesel-Lkw, die bereits in den Flotten stehen? Große Hersteller konzentrieren sich auf neue Fahrzeuge. Viele Betreiber verfügen jedoch über funktionsfähige Zugmaschinen, deren Austausch hohe Investitionen erfordert. Eine Umrüstung könnte für geeignete Fahrzeuge einen weiteren Weg zur Elektrifizierung eröffnen.

Hier setzt Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) an. Das australische Unternehmen rüstet bestehende schwere Diesel-Lkw auf Elektroantrieb um. Zum System gehören austauschbare Batterien sowie Lade- und Wechselstationen. Nach Unternehmensangaben dauert ein Batteriewechsel etwa vier Minuten. Der Lkw kann danach weiterfahren, während die entnommene Batterie separat geladen wird. Bei passenden Einsatzprofilen können die Fahrzeuge auch direkt geladen werden.

Was ein Batteriewechsel leisten kann

Für eine Flotte mit planbaren Fahrten und hoher Auslastung könnte das Wechselmodell attraktiv sein: Die Batterie muss während des Ladens nicht im Fahrzeug bleiben. Janus meldete in seiner Präsentation vom August 2026 insgesamt 28 umgerüstete Lkw im Einsatz, mehr als 750.000 elektrisch gefahrene Kilometer und über 4.000 Batteriewechsel. Das sind Betriebsdaten aus einem noch kleinen Fahrzeugbestand. Sie zeigen praktische Nutzung, belegen aber noch nicht, dass sich das Modell in jedem Markt und in großem Maßstab wirtschaftlich betreiben lässt.

Auch ein Batteriewechsel braucht einen Standort, Batteriebestand und Netzstrom. Janus beseitigt damit nicht Europas Netzengpass. Das Unternehmen versucht vielmehr, Ladezeiten anders in den Betriebsablauf einer geeigneten Flotte einzupassen. Ob daraus ein Kostenvorteil entsteht, hängt unter anderem von Fahrzeugauslastung, Strompreis, Infrastrukturkosten und der Zahl der Lkw pro Station ab. ACEA betont, dass gerade solche Faktoren für die Gesamtkosten eines elektrischen Lkw entscheidend sind.

Nordamerika wird zum nächsten Praxistest

Janus richtet seinen kommerziellen Ausbau derzeit vor allem auf Nordamerika aus. In der August-Präsentation bezifferte das Unternehmen sein nordamerikanisches Auftragsbuch auf 112 Umrüstungen zuzüglich sechs weiterer Fahrzeuge. Die US-Aufträge stehen teilweise unter dem Vorbehalt staatlicher Förderzusagen; erste Lieferungen wurden ab dem vierten Quartal 2026 erwartet. Aus einem Auftragsbuch werden erst dann Umsätze, wenn Produktion, Förderentscheidungen, Auslieferung und Kundenbetrieb wie geplant zusammenkommen.

Für europäische Anleger liegt die Verbindung zur IAA-Debatte zunächst im Geschäftsmodell. Die Warnung der sieben Hersteller ist kein Auftrag an Janus und keine Bestätigung für einen europäischen Markteintritt. Sie macht aber sichtbar, warum Betreiber neben dem Kauf neuer E-Lkw auch Lösungen für vorhandene Fahrzeuge, Ladezeiten und Kapitalbedarf prüfen dürften.

Fazit

Die IAA-Warnung zeigt eine Lücke zwischen den europäischen CO2-Zielen und den Bedingungen, unter denen Speditionen heute investieren können. Neue elektrische Lkw sind erhältlich. Für viele Betreiber bleiben jedoch Netzanschluss, Ladezugang und Wirtschaftlichkeit die entscheidenden Fragen. Gleichzeitig wird die bestehende Dieselflotte nicht über Nacht verschwinden.

Janus bietet für geeignete Lkw einen Ansatz: Umrüstung statt sofortigem Fahrzeugersatz, verbunden mit Batteriewechsel und direkter Lademöglichkeit. Die bisherigen Einsatzdaten geben dem Konzept eine praktische Grundlage. Der nächste Beweis muss in größerem Maßstab folgen. Anleger sollten beobachten, wie viele der nordamerikanischen Bestellungen tatsächlich ausgeliefert werden, wie die Stationen im Alltag ausgelastet sind und welche Umsätze daraus entstehen. Auch Förderzusagen, Kapitalbedarf und eine zuverlässige Produktion bleiben wesentlich. Europas Hersteller haben den Infrastrukturengpass klar benannt. Ob Janus daraus ein tragfähiges Geschäft machen kann, entscheidet sich nun im Betrieb.

Quellen

Europe's e-truck destinations meet a power grid that is not yet ready | wallstreetONLINE - 03.09.2026

https://januselectric.com/

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Electric-Trucks-Have-Moved-From-Impossible-to-Inevitable.html

https://www.latimes.com/business/story/2026-04-01/electric-truck-market-is-tanking-but-this-billionaire-investor-is-expanding-in-california

https://www.ft.com/content/8bc04116-06f4-43b7-a4e7-a37bb19058f9?syn-25a6b1a6=1

https://logistra.de/en/news/iaa-transportation-2026-more-140-000-visitors-learn-about-transport-future-infrastructure-development-remains-bottleneck-514814.html

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ISIN: AU0000395626

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