Unterföhring (ots) -Neue Gastgeberin für die besten jungen Stimmtalente Deutschlands: Andrea Kaiser moderiert die neue Staffel "The Voice Kids" im Frühjahr 2027 in SAT.1 und auf Joyn.Die Aufzeichnungen der neuen Staffel "The Voice Kids" starten im November. Wer die besten jungen Stimmen schon vor der TV-Ausstrahlung hören und wer miterleben möchte, für wen die Coaches buzzern, kann sich bereits zum Vorverkaufsstart am nächsten Sonntag, dem 11. Oktober, hier Tickets sichern: tvtickets.de/TVOGKI.php.Andrea Kaiser: "Schon seit meinen ersten Tagen als Teenager beim Radio habe ich davon geträumt, eine Musikshow moderieren zu dürfen. Jetzt wird dieser große Traum tatsächlich wahr und ich darf 'The Voice Kids' moderieren. Als Familie schauen wir schon lange jede neue Folge der Show vorm TV und fiebern mit den unfassbar talentierten Kids von den Blind Auditions bis ins große Finale mit. Dass ich jetzt die Talente und ihre Familien durch alle Etappen begleiten darf, ist eine unglaubliche Ehre und Freude und wird sicher nicht ohne die ein oder andere Freudenträne funktionieren."Produzent von "The Voice Kids" ist ITV Studios Germany."The Voice Kids" im Frühjahr 2027 in SAT.1 und kostenlos auf JoynPressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@prosiebensat1.comSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6364361