Zunehmend Seltenheitswert bekommen die Aktien der AUR Portfolio III SE & Co. KGaA. Wer nicht ganz so im Thema steckt: Bis Dezember 2024 firmierte AUR Portfolio III als Aurelius Equity Solutions und hatte ein ganz ähnliches Geschäftsmodell rund um Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen, wie es Mutares weiterhin exerziert. Bei Aurelius ergänzte Firmengründer Dirk Markus das Konstrukt vor einigen Jahren jedoch um Fondsstrukturen und setzte im Sommer 2023 - damals völlig überraschend - ein Delisting um. Seitdem wird die Aktie nur noch im Hamburger Freiverkehr gehandelt. Um die Liquidität in dem Titel kontinuierlich auszutrocknen, wurde in den vergangenen beiden Hauptversammlungen jeweils ein Kapitalschnitt im Verhältnis 6:1 auf die Schiene gesetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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