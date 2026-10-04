Wochenausblick - US-Dienstleistungsdaten, Fed-Protokoll und Eurozonen-Konjunktur im Fokus

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenauftakt stehen vor allem die Dienstleistungsindikatoren im Mittelpunkt. In Japan wird die zweite Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor erwartet. In der Eurozone folgen die finalen Dienstleistungs-PMIs aus Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland, bevor der Gesamtwert für die Eurozone sowie das Sentix-Investorenvertrauen veröffentlicht werden. Ergänzt wird das Bild durch die Erzeugerpreise der Eurozone. Am Nachmittag rücken dann die USA in den Fokus, wo sowohl der finale Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor als auch der ISM-Index anstehen. Auf Unternehmensseite könnten insbesondere der KI-Investorentag der Deutschen Telekom sowie der Kapitalmarkttag von Air Liquide im Fokus stehen, da beide Termine Hinweise auf Strategie, Nachfrageentwicklung und Investitionsschwerpunkte liefern dürften.











Dienstag:



Am Dienstag verdichtet sich der Datenkalender vor allem in Europa und den USA. In Deutschland stehen die Auftragseingänge der Industrie auf dem Programm, während in Frankreich und Spanien Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht werden. Für die Eurozone dürften zudem die Einzelhandelsumsätze von Interesse sein, da sie Hinweise auf die Konsumdynamik im Währungsraum geben können. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die Handelsbilanz. Die Veröffentlichung könnte zusätzliche Hinweise auf die Verfassung der US-Wirtschaft liefern. Auf Unternehmensseite steht der Investor Day von Marvell im Fokus, der insbesondere für den Technologiesektor relevant sein könnte.











Mittwoch:



Zur Wochenmitte dürfte vor allem das Fed-Sitzungsprotokoll in den Mittelpunkt rücken. Zuvor wird in Deutschland die Industrieproduktion veröffentlicht, die einen weiteren Einblick in die konjunkturelle Entwicklung der größten Volkswirtschaft der Eurozone geben kann. Aus den USA folgen zunächst die MBA-Hypothekenanträge, bevor am Abend das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht wird. Marktteilnehmer dürften dieses aufmerksam daraufhin lesen, wie die US-Notenbank die Inflations- und Wachstumslage einschätzt. Später folgen zudem noch die US-Verbraucherkredite. Auf Unternehmensebene könnten insbesondere der Kapitalmarkttag der Porsche AG sowie die außerordentliche Hauptversammlung von Adyen für Impulse sorgen.











Donnerstag:



Am Donnerstag richtet sich der Blick zunächst nach Japan, wo die Zahlungsbilanz für August, insbesondere die Leistungsbilanz, veröffentlicht wird. Die Daten können zusätzliche Hinweise auf die außenwirtschaftliche Position Japans liefern. In Europa steht aus Deutschland die Handelsbilanz auf dem Kalender, während auf politischer Ebene das Treffen der Euro-Gruppe Beachtung finden dürfte. In den USA stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Daten zu Großhandelslagerbeständen und Großhandelsumsätzen an. Diese Zahlen könnten zusätzliche Signale für die Dynamik von Binnenkonjunktur und Lagerzyklen liefern. Auf Unternehmensseite dürfte vor allem PepsiCo mit seinen Q3-Zahlen im Fokus stehen.











Freitag:



Zum Wochenschluss stehen noch einmal wichtige Konjunktur- und Unternehmensdaten auf der Agenda. In Italien wird die Industrieproduktion veröffentlicht und liefert damit einen weiteren Mosaikstein für die Einordnung der wirtschaftlichen Lage in der Eurozone. Aus den USA folgt am Nachmittag der vorläufige Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan für Oktober. Der Indikator gilt als wichtiger Gradmesser für die Konsumstimmung und die Inflationserwartungen der privaten Haushalte. Politisch dürfte zudem das Treffen der EU-Finanzminister Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auf Unternehmensebene legt Delta Air Lines seine Zahlen für das dritte Quartal vor und könnte damit Impulse für den Luftfahrt- und Reisesektor setzen.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







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Quelle: HSBC









Zum Wochenauftakt stehen vor allem die Dienstleistungsindikatoren im Mittelpunkt. In Japan wird die zweite Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor erwartet. In der Eurozone folgen die finalen Dienstleistungs-PMIs aus Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland, bevor der Gesamtwert für die Eurozone sowie das Sentix-Investorenvertrauen veröffentlicht werden. Ergänzt wird das Bild durch die Erzeugerpreise der Eurozone. Am Nachmittag rücken dann die USA in den Fokus, wo sowohl der finale Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor als auch der ISM-Index anstehen. Auf Unternehmensseite könnten insbesondere der KI-Investorentag der Deutschen Telekom sowie der Kapitalmarkttag von Air Liquide im Fokus stehen, da beide Termine Hinweise auf Strategie, Nachfrageentwicklung und Investitionsschwerpunkte liefern dürften.Am Dienstag verdichtet sich der Datenkalender vor allem in Europa und den USA. In Deutschland stehen die Auftragseingänge der Industrie auf dem Programm, während in Frankreich und Spanien Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht werden. Für die Eurozone dürften zudem die Einzelhandelsumsätze von Interesse sein, da sie Hinweise auf die Konsumdynamik im Währungsraum geben können. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die Handelsbilanz. Die Veröffentlichung könnte zusätzliche Hinweise auf die Verfassung der US-Wirtschaft liefern. Auf Unternehmensseite steht der Investor Day von Marvell im Fokus, der insbesondere für den Technologiesektor relevant sein könnte.Zur Wochenmitte dürfte vor allem das Fed-Sitzungsprotokoll in den Mittelpunkt rücken. Zuvor wird in Deutschland die Industrieproduktion veröffentlicht, die einen weiteren Einblick in die konjunkturelle Entwicklung der größten Volkswirtschaft der Eurozone geben kann. Aus den USA folgen zunächst die MBA-Hypothekenanträge, bevor am Abend das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht wird. Marktteilnehmer dürften dieses aufmerksam daraufhin lesen, wie die US-Notenbank die Inflations- und Wachstumslage einschätzt. Später folgen zudem noch die US-Verbraucherkredite. Auf Unternehmensebene könnten insbesondere der Kapitalmarkttag der Porsche AG sowie die außerordentliche Hauptversammlung von Adyen für Impulse sorgen.Am Donnerstag richtet sich der Blick zunächst nach Japan, wo die Zahlungsbilanz für August, insbesondere die Leistungsbilanz, veröffentlicht wird. Die Daten können zusätzliche Hinweise auf die außenwirtschaftliche Position Japans liefern. In Europa steht aus Deutschland die Handelsbilanz auf dem Kalender, während auf politischer Ebene das Treffen der Euro-Gruppe Beachtung finden dürfte. In den USA stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Daten zu Großhandelslagerbeständen und Großhandelsumsätzen an. Diese Zahlen könnten zusätzliche Signale für die Dynamik von Binnenkonjunktur und Lagerzyklen liefern. Auf Unternehmensseite dürfte vor allem PepsiCo mit seinen Q3-Zahlen im Fokus stehen.Zum Wochenschluss stehen noch einmal wichtige Konjunktur- und Unternehmensdaten auf der Agenda. In Italien wird die Industrieproduktion veröffentlicht und liefert damit einen weiteren Mosaikstein für die Einordnung der wirtschaftlichen Lage in der Eurozone. Aus den USA folgt am Nachmittag der vorläufige Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan für Oktober. Der Indikator gilt als wichtiger Gradmesser für die Konsumstimmung und die Inflationserwartungen der privaten Haushalte. Politisch dürfte zudem das Treffen der EU-Finanzminister Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auf Unternehmensebene legt Delta Air Lines seine Zahlen für das dritte Quartal vor und könnte damit Impulse für den Luftfahrt- und Reisesektor setzen.Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Quelle: HSBC





