David Robinson war bei OpenAI für die Erstellung von Sicherheitsberichten zuständig. Jetzt hat er gekündigt, weil er den Kurs der KI-Branche für inakzeptabel hält. Mehr Regulierung reiche dabei nicht aus. Dreieinhalb Jahre lang arbeitete David Robinson bei OpenAI und war maßgeblich an der Erstellung von Sicherheitsberichten beteiligt. Jetzt hat er seinen Posten geräumt und will von außen über die Risiken aufklären. In einem Gastbeitrag für The Atlantic ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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