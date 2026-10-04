Wolken gelten bei der Stromerzeugung oft als störender Faktor, der die Ausbeute drückt. Eine wissenschaftliche Untersuchung belegt nun jedoch einen Effekt, der bisherige Annahmen zur Leistung von Anlagen auf dem Meer grundlegend infrage stellt. Wenn der Wind die Rotoren eines Offshore-Windparks antreibt, entzieht die Anlage der bewegten Luft kinetische Energie. In der Folge entsteht hinter den Turbinen ein aerodynamischer Strömungsschatten, in dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n