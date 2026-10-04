NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die technische Störung bei der Bundesagentur für Arbeit ist behoben. Seit Samstagabend seien die Online-Services wieder erreichbar, teilte die Behörde in Nürnberg mit. "Die Kolleginnen und Kollegen der IT beobachten das System weiterhin engmaschig. Ein Hacker-Angriff kann gänzlich ausgeschlossen werden."

Die Störung hatte dafür gesorgt, dass die Arbeitslosmeldung und andere Online-Dienste vorübergehend nicht funktionierten. "Wir werden dafür sorgen, dass es keine Nachteile für Kundinnen und Kunden geben wird, die aufgrund der IT-Störung in den vergangenen Tagen über unsere Onlineverfahren Meldungen nicht vornehmen konnten", hieß es dazu von der Bundesagentur./igl/DP/zb