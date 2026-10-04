Lange hatten die USA bei der KI-Entwicklung die Nase vorne. Inzwischen hat die chinesische Konkurrenz aufgeholt. Die neue Task Force soll für ein Mindestmaß an Regulierung sorgen, ohne Innovation zu behindern. US-Präsident Donald Trump hat die Gründung einer neuen "Super Intelligence Force" (SIF) angekündigt. In einem Beitrag auf Truth Social schreibt er, ihre Aufgabe sei es, "die Bemühungen der Bundesregierung zu koordinieren, um sicherzustellen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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