Unbekannte haben den X-Account von Microsoft gekapert und dort für einen angeblichen Clippy-Token geworben. Dabei griffen sie auf das Konterfei des in Deutschland als Karl Klammer bekannten Kulthelfers zurück -Â und stellten dessen Comeback in Aussicht. Mit Microsoft Office 97 hielt Clippy, in Deutschland als Karl Klammer bekannt, Einzug auf den Computern von Millionen Nutzer:innen. Doch zu seinen aktiven Zeiten war der etwas nervige kleine Helfer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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