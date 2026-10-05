Steht Kupfer vor einer 50 %-Rally? Dies trauen Experten dem Rohstoff jedenfalls zu. Schon in 2027 könnten wir einen Preis je Tonne von 22.000 USD sehen. Derzeit sind es unter 15.000 USD. Dazu könnte eine Entwicklung in China beitragen. Eine neue Kupfer-Rally könnte genau der Katalysator sein, der die Seitwärtsbewegung der Power-Metallic-Mines-Aktie auflöst. Das Weltklasseprojekt des Unternehmens nimmt Form an und Analysten sehen deutliches Kurspotenzial. Auch Verbio wird zum Kauf empfohlen. Das Unternehmen steht vor einem Wachstumsschub. Dennoch tut sich die Aktie schwer. Und was macht Nordex? Zuletzt gab es gewohnt positiven Newsflow. Diesmal wurden Aufträge aus Österreich und Südeuropa gemeldet. Doch wer auf eine Erhöhung der Jahresprognose spekuliert, könnte nach Meinung der Deutschen Bank enttäuscht werden.Den vollständigen Artikel lesen ...
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