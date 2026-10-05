DJ Scope stuft Portugal auf A+ hoch
DOW JONES--Scope hat Portugals Kreditwürdigkeit auf A+ von A angehoben. Der Ausblick ist stabil. Auch die Kurzfristratings für die unbesicherte Schuldenaufnahme in Eigen- und Fremdwährung wurden auf diese Note angehoben. Scope begründete die Entscheidungen mit dem anhaltenden Rückgang der Schuldenquote, einem stabilen Wirtschaftswachstum und der Verbesserung der Außenposition Portugals. Das Land habe drei Jahre in Folge Haushaltsüberschüsse erzielt. 2025 habe die Schuldenquote nur noch bei 89,2 Prozent gelegen - 45 Prozentpunkte unterhalb des 2020 erreichten Höchstwerts.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 05, 2026 00:41 ET (04:41 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.