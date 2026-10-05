Die Palantir-Aktie steht nach ihrer kräftigen Erholung wieder unmittelbar vor einer charttechnischen Richtungsentscheidung. Bei 188,75 US$ kämpft der KI-Titel mit einer hartnäckigen Widerstandszone, während das Rekordhoch bei 207,47 US$ bereits in Sichtweite liegt, doch kurzfristig könnte der Kurs zunächst eine weitere Konsolidierung benötigen. Chartanalyse zur Palantir-Aktie Im Tageschart hat die Palantir-Aktie die seit dem Rekordhoch verlaufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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