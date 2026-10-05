Die Nel-Aktie steckt weiterhin in einem massiven Abwärtstrend und notiert bei nur noch 2,085 NOK. Gegenüber dem Rekordhoch hat der Wasserstoff-Titel rund -94% an Wert verloren. Zwar stabilisiert sich der Kurs der Nel-Aktie unmittelbar über einer wichtigen Unterstützung, doch bislang fehlen überzeugende Umkehrsignale. Auch die langfristige Elliott-Wellen-Struktur lässt weitere Kursverluste möglich erscheinen. Chartanalyse zur Nel-Aktie Im Wochenchart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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