Der Weltmarktführer für Schlafapnoe-Therapie steigert Umsatz und Gewinn seit Jahren verlässlich. Trotzdem drückt die Angst vor den Abnehmspritzen den Kurs von Resmed. Die Aktie ist daher historisch günstig. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Ein Ring am Finger weist den Weg zum Arzt. Seit Ende Mai leitet die App des Wearable-Herstellers Oura Nutzer mit auffälligen Atemmustern auf die Website von Resmed weiter. Wie gut das funktioniert, berichtete Resmed-Chef Mick Farrell im August bei der Vorlage der Jahreszahlen: Binnen zwei Monaten kamen so rund 13.000 Interessenten, Tausende davon haben bereits einen Schlaftest gemacht. Etwa drei Viertel hatten bis dahin keine Diagnose. Das zeigt, wie viel Potenzial noch brachliegt. Weltweit leiden rund 936 Mio. Menschen zwischen 30 und 69 Jahren an obstruktiver Schlafapnoe, also an nächtlichen Atemaussetzern. So schätzt es eine internationale Forschergruppe, deren Studie Resmed mitfinanziert hat. Mehr als 85% der Betroffenen wissen laut Resmed nichts von ihrer Erkrankung. Unbehandelt erhöht sie das Risiko für Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes. Gründerfamilie an der Spitze Gegründet wurde das Unternehmen 1989 von Peter Farrell in Sydney, heute sitzt der Konzern in San Diego. Seit 2013 führt Sohn Mick den Weltmarktführer. Kern des Geschäfts sind CPAP-Geräte. Sie leiten über eine Maske leichten Überdruck in die Atemwege und halten diese so offen. Dazu kommen Beatmungsgeräte und Software für die ambulante Pflege. Im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende Juni) stieg der Umsatz um 10% auf 5,7 Mrd. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 17% auf 11,17 Dollar. Das Wachstum hat System, denn ein großer Teil der Umsätze kehrt regelmäßig wieder. Fast alle Geräte sind mit der Cloud verbunden. Ärzte und Versorger verfolgen so aus der Ferne, ob Patienten die Therapie durchhalten. Masken und Zubehör tauschen die Patienten in festen Abständen aus. Dieses margenstarke Verbrauchsgeschäft wuchs zuletzt um 13%, der Umsatz mit Geräten nur um 9%. Und der Markt dürfte verlässlich weiterwachsen. Marktforscher erwarten für das weltweite Geschäft mit Geräten, Masken und Tests rund um die Schlafapnoe bis 2029 ein Plus von gut 7% pro Jahr auf 9,3 Mrd. Dollar. Rückenwind geben die alternde Gesellschaft ...

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