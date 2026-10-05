Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick:Am Dienstag stehen neue Konjunkturdaten aus Europa und den USA im Mittelpunkt. Deutschland liefert Zahlen zu den Industrieaufträgen, Frankreich und Spanien zur Industrieproduktion, während die Eurozone mit den Einzelhandelsumsätzen wichtige Hinweise zur Konsumlaune gibt. In den USA folgen der ADP-Arbeitsmarktbericht und die Handelsbilanz. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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