Der DAX wird zum Start in die neue Handelswoche bei rund 25.220 Punkten erwartet. Die Anleger werden mit einem Kontrastprogramm aus Licht und Schatten konfrontiert. Während aus den USA und Asien positive Signale kommen, bleiben die Belastungsfaktoren in Europa hartnäckig.

Die asiatischen Aktienmärkte konnten die positiven Vorgaben der Wall Street in Kursgewinne umsetzen. Vor allem Technologieaktien waren gefragt. Die schwachen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag haben die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Fed deutlich reduziert. Davon profitierten auch US-Staatsanleihen, deren Renditen wieder etwas nachgaben.

In Europa dagegen bleiben vor allem die hohen Renditen französischer Staatsanleihen ein Belastungsfaktor. Sie spiegeln das Misstrauen der Anleger gegenüber der französischen Fiskalpolitik und der hohen Staatsverschuldung wider. Gleichzeitig halten die hohen Energiepreise die Inflationssorgen am Leben und belasten über steigende Benzinpreise zunehmend den privaten Konsum. Damit fehlt dem europäischen Aktienmarkt weiterhin die entscheidende Entlastung.

Etwas Bewegung könnte zum Wochenauftakt in die Automobilwerte kommen. Neue Absatzzahlen im Elektrofahrzeugsegment deuten auf eine Erholung hin und könnten insbesondere den europäischen Herstellern zumindest kurzfristig Rückenwind verleihen. Ob daraus mehr als eine sektorale Bewegung entsteht, muss sich allerdings erst zeigen.

Der DAX sitzt damit weiterhin zwischen den Stühlen. Sinkende US-Renditen und starke Technologieaktien liefern Rückenwind, hohe europäische Renditen und Energiepreise treten gleichzeitig auf die Bremse. Für einen nachhaltigen Ausbruch braucht es deshalb mehr als gute Vorgaben von der Wall Street.

Der Wochenauftakt dürfte entsprechend mit angezogener Handbremse verlaufen. Für den DAX zeichnet sich zunächst eine Handelsspanne zwischen 25 000 und 25 350 Punkten ab.

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