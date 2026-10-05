Gold vor neuen Chancen? Diese Marken entscheiden

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Der Goldpreis steht unter Druck, doch Florian Grummes sieht darin auch eine mögliche Chance. Während asiatische Käufer ihre Bestände massiv ausbauen, nähert sich das Edelmetall einer wichtigen Unterstützungszone. Welche Kursmarken jetzt eine Erholung auslösen könnten und warum langfristig orientierte Anleger besonders genau hinschauen sollten.

Der Goldpreis steht unter Druck, doch Florian Grummes sieht darin auch eine mögliche Chance. Während asiatische Käufer ihre Bestände massiv ausbauen, nähert sich das Edelmetall einer wichtigen Unterstützungszone. Welche Kursmarken jetzt eine Erholung auslösen könnten und warum langfristig orientierte Anleger besonders genau hinschauen sollten.

Asien kauft, während der Westen zögert

Seit dem Sommerhoch bei 4.697 US-Dollar am 25. August steckt Gold in einer deutlichen Korrektur. Der Preis fiel zeitweise auf 4.110 US-Dollar und gab damit fast die gesamte Sommerrally wieder ab. Obwohl der Markt technisch überverkauft erscheint, erkennt Grummes bislang keine nachhaltige Trendwende. Die kurze Erholung überzeugt ihn noch nicht.



Gleichzeitig öffnet sich eine bemerkenswerte Lücke. Westliche Anleger und Terminmarktakteure bleiben zurückhaltend. In China und anderen asiatischen Ländern wird die Schwäche dagegen offenbar genutzt, um physisches Gold und Silber zu kaufen. Aus Grummes' Sicht treffen damit kurzfristige Preissignale auf langfristige strategische Nachfrage. Doch welche Seite setzt sich durch?

Diese Zahlen zeigen die asiatische Kaufkraft

Zum Auslaufen des Oktober-Kontrakts wurden 11.465 Goldkontrakte über 35,66 Tonnen sowie 2.125 Silberkontrakte über 330,47 Tonnen zur Lieferung angemeldet. Seit Jahresbeginn summieren sich die Auslieferungen auf 600,6 Tonnen Gold und 9.000,65 Tonnen Silber. China importierte bis Ende August zudem 1.141 Tonnen Gold.



Hinzu kommen laut Ausgangsmaterial weitere 80 Tonnen, um die Chinas Zentralbank ihre offiziellen Reserven aufstockte. Grummes wertet diese Entwicklung als Zeichen dafür, dass große asiatische Käufer niedrige Preise zum Ausbau ihrer Bestände nutzen. Gleichzeitig können Bullionbanken bestehende Short-Positionen reduzieren und sich neutraler oder sogar positiv positionieren.