NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktie der DWS Group vor den am 28. Oktober erwarteten Quartalszahlen von 68 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Mittelzuflüsse im dritten Jahresviertel dürften sich weitgehend auf dem Niveau des zweiten Quartals bewegt haben, schrieb Jude Neanor am Montag. Zugleich aber dürfte sich die Tendenz leicht wegbewegt haben von aktiv verwalteten Produkten. Er habe moderate Veränderungen am Bewertungsmodell vorgenommen./rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 17:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 17:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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