NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania nahm in einer am Montag vorliegenden Studie geringfügige Änderungen an seinem Bewertungsmodell für die Luxusaktie vor. So habe er für das Geschäftsjahr 2026 seine Umsatzschätzung ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe leicht reduziert. Grund seien leicht gesunkene Umsatzerwartungen an das dritte und vierte Quartal. Für das Geschäftsjahr 2027 reduzierte er ebenfalls minimal seine Prognosen für Umsatz und Ergebnis./rob/ck/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 17:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000052292
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 17:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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