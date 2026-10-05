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Wall Street reagierte am Freitag positiv auf den deutlich schwächeren Arbeitsmarktbericht. Der S&P 500 gewann 0,73 %, der Nasdaq 1,19 % und der Dow 0,49 %. Im September entstanden lediglich 29.000 neue Stellen gegenüber 90.000 im Konsens, die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2 %. Damit ist eine weitere Fed-Erhöhung im Oktober deutlich weniger wahrscheinlich geworden. Das hilft dem Aktienmarkt zunächst, welcher seit Ende August in der Breite deutlich unter Druck gekommen ist.In Asien setzt sich die Erholung fort. Der Nikkei lag zur Mittagspause 2,53 % höher bei 70.038 Punkten, erstmals seit drei Monaten wieder über 70.000. Halbleiter- und KI-Werte führen die Bewegung an. Der TOPIX liegt rund 1 % höher. In Hongkong bewegt sich der Hang Seng zur Mittagszeit kaum, der Hang Seng Tech gewinnt 0,3 %. Südkorea und Festlandchina sind feiertagsbedingt geschlossen, damit findet auch bei Samsung und SK Hynix kein Handel statt.Am europäischen Bondmarkt bleibt die Lage angespannt. Die Rendite 10-jähriger französischer Staatsanleihen ist auf 4,9 % gestiegen, seit Ende Juni um rund 1,2 Prozentpunkte. In Spanien kommt nach der Niederlage der Regierung Sánchez im Parlament zusätzlich die Diskussion über Neuwahlen auf. Das schwächt den Euro gegen den Dollar mit tiefstem Stand seit Mai 2025.Die große Unternehmensmeldung kommt aus Europa: Schneider Electric übernimmt den US-Industriesoftwarekonzern PTC für 205 Dollar je Aktie in bar. Der Unternehmenswert beträgt 23,7 Mrd. Dollar, der Aufschlag zum Freitagsschluss 42,3 %. Bewertet wird PTC mit dem 21-Fachen des erwarteten bereinigten EBITA 2027. Schneider plant zur Finanzierung eine Kapitalerhöhung über 5 bis 6 Mrd. Euro sowie 16 bis 17 Mrd. Euro neue Schulden.Am Nachmittag folgt der US-ISM-Dienstleistungsindex.Sie möchten jeden Morgen frisch auf dem Handy kurz und kompetent über die wichtigsten Tendenzen an den Märkten informiert werden? Dann empfehle ich den Blick auf unseren Newspilot:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe