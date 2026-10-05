Berlin (ots) -Koffeinfrei, mit 3 g Kreatin pro Portion und einem Vitamin-B-Komplex: Die Berliner Pro-Aging-Marke entwickelt ein neues Ritual für Frauen, die sich von morgens bis abends klar, leistungsfähig und energiegeladen fühlen wollen.Kreatin war lange fest mit Hantelbank, Shaker und Muskelaufbau verbunden. Doch der gut erforschte Inhaltsstoff ist längst nicht mehr nur ein Thema für ambitionierte Athlet:innen. Mit Glow25 ENERGY bringt die Berliner Pro-Aging-Marke heute ein koffeinfreies Kreatinpulver auf den Markt, das für den Alltag von Frauen ab 40 entwickelt wurde.Glow25 ENERGY verbindet CreaAssure Kreatin-Monohydrat mit einem Vitamin-B-Komplex und 300 mg Zynamite Mangoblatt-Extrakt. Das Ergebnis ist ein tägliches Ritual, das auf konstante Energie und einen klaren Kopf ausgerichtet ist - ohne den Crash, der oft nach dem Koffeinkick folgt.Kreatin neu gedachtKreatin ist ein körpereigener Stoff und spielt eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel der Zellen. Seit Jahrzehnten wird Kreatin intensiv erforscht, seine öffentliche Wahrnehmung ist jedoch vor allem durch den Sport geprägt.Glow25 übersetzt den bekannten Inhaltsstoff jetzt in einen anderen Kontext: weg vom Fitnessstudio und hinein in den Alltag von Frauen ab 40. Denn Energie bedeutet im Alltag nicht nur, ein Workout durchzuziehen. Es bedeutet auch, morgens gut in den Tag zu starten, zwischen Job, sozialen Beziehungen und eigenen Plänen den Kopf klar zu behalten und bis zum Abend bei sich zu bleiben.Glow25 ENERGY ist deshalb nicht als Aufputschmittel gedacht, sondern als tägliches Energie-Ritual für Frauen, die sich klar, leistungsfähig und energiegeladen durch ihren Tag bewegen wollen.Langanhaltende Energie statt Koffein-KickDie Basis bildet CreaAssure Kreatin-Monohydrat. Eine Portion von 3,8 g liefert 3 g Kreatin. Kreatin erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 3 g Kreatin ein.Dazu kommt ein Vitamin-B-Komplex, der verschiedene Funktionen im Energiestoffwechsel und Nervensystem unterstützt. Vitamin B6 und Vitamin B12 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei. Vitamin B6 trägt außerdem zu einer normalen Hormontätigkeit bei.Ergänzt wird die Rezeptur durch 300 mg Zynamite Mangoblatt-Extrakt. Der koffeinfreie Extrakt ist ein zentraler Bestandteil der Rezeptur und macht ENERGY zu einer Alternative für alle, die ihren Tag nicht mit Kaffee oder klassischen Energy-Produkten anschieben möchten.Klar im Kopf. Stark im Alltag.Ab 40 verändert sich für viele Frauen der Blick auf Energie und Leistungsfähigkeit. Es geht weniger darum, immer noch mehr aus sich herauszuholen. Vielmehr geht es darum, sich auch in einem vollen Alltag klar und energiegeladen zu fühlen.Hier setzt Glow25 ENERGY an: durchgehende Energie statt Koffein-Crash, Klarheit statt Überstimulation und ein unkompliziertes Ritual statt komplexer Supplement-Routinen.Die Anwendung ist entsprechend einfach: Einmal täglich einen gestrichenen Messlöffel (3,8 g) in Wasser, Saft oder einen Smoothie einrühren. Der Geschmack: grüner Tee mit fruchtiger Note.Entwickelt für Frauen, von FrauenENERGY wurde mit einem klaren Fokus auf die Lebensrealität von Frauen entwickelt. Statt einen klassischen Fitness-Ansatz einfach in eine neue Verpackung zu stecken, verbindet Glow25 wissenschaftlich etablierte Inhaltsstoffe mit einer alltagstauglichen Routine.Damit erweitert die Marke ihr Pro-Aging-Portfolio um ein Produkt, bei dem nicht Selbstoptimierung im Vordergrund steht, sondern die Frage: Was hilft Frauen dabei, ihren Alltag so zu gestalten, wie sie ihn leben wollen?"Kreatin war nie ein Männerthema, es wurde nur jahrzehntelang so erzählt. Mit Glow25 ENERGY holen wir einen der am besten erforschten Inhaltsstoffe aus der klassischen Fitnesswelt in den Alltag von Frauen ab 40. Gleichzeitig wollten wir ein Produkt entwickeln, das mehr kann als der nächste Koffein-Kick: Es geht um Energie für den ganzen Tag, einen klaren Kopf und das Gefühl, den eigenen Alltag selbstbewusst zu gestalten."- Carmen Herrler, Director of Product Glow25Glow25 ENERGY auf einen Blick- Produkt: Glow25 ENERGY- Inhaltsstoffe: CreaAssure Kreatin-Monohydrat, Vitamin-B-Komplex und 300 mg Zynamite Mangoblatt-Extrakt pro Portion- Kreatin: 3 g Kreatin pro Portion (3,8 g Pulver)- Koffein: koffeinfrei- Verzehrempfehlung: einmal täglich 3,8 g (1 gestrichener Messlöffel)- Geschmack: grüner Tee mit fruchtiger Note- Hergestellt in: Deutschland- UVP: 34,99 EUR- Erhältlich ab: 5. Oktober 2026- Erhältlich unter: www.glow25.deÜber Glow25Glow25 ist Deutschlands führende Kollagenmarke mit 32 % Marktanteil in der Kategorie "Haut, Haare & Nägel" und über 2,5 Millionen Kundinnen in der DACH-Region sowie in den Niederlanden, Italien und Frankreich. Die Marke setzt auf wissenschaftlich fundierte Formulierungen, evidenzbasierte Dosierungen und einen konsequenten Pro-Aging-Ansatz.Weitere Informationen: glow25.de (http://glow25.de/)*Glow25 erzielte das höchste Umsatzvolumen in der Kategorie "Haut, Haare & Nägel" (Nahrungsergänzungsmittel) in Deutschland im 12-Monats-Zeitraum bis zum 26.04.2026, laut NIQ Handelspanel-Daten.Pressekontakt:Heidi Tholeheidi.thole@glow25.deOriginal-Content von: Glow25 /Primal State Performance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176324/6364574