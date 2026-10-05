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EINE TRADITION DES ZURÜCKGEBENS: CARLSBERG FEIERT DAS 150-JÄHRIGE BESTEHEN DER CARLSBERG-STIFTUNG



05.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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Carlsberg feiert das 150-jährige Jubiläum der Carlsberg-Stiftung, der weltweit ersten Unternehmensstiftung

Dieser Meilenstein würdigt das Vermächtnis der Neugier, Großzügigkeit und der langfristigen gesellschaftlichen Verbundenheit

Fast 30 % der jährlichen Dividenden von Carlsberg fließen über die Carlsberg-Stiftungen zurück in die Wissenschaft, die Künste und Jugendinitiativen. KOPENHAGEN, Dänemark, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Carlsberg-Stiftung feiert ihr 150-jähriges Jubiläum. Das Engagement für die Gemeinschaft spielt seit der Gründung eine zentrale Rolle und basiert auf dem Grundsatz, dass Unternehmen lokale Gemeinschaften unterstützen und in die Gesellschaft investieren sollten. Gegründet 1876 vom Brauer J.C. Jacobsen, die Carlsberg-Stiftung ist die weltweit erste Unternehmensstiftung. Sein Hauptzweck besteht darin, den langfristigen Besitz von Carlsberg A/S sicherzustellen und Mittel für gemeinnützige Zwecke bereitzustellen, insbesondere zur Förderung der dänischen Grundlagenforschung. Anlässlich des Jubiläums bringt Carlsberg ein speziell angefertigtes Glas mit einer 30-Prozent-Markierung auf den Markt. Die Gläser verdeutlichen die Eigentümerstruktur des Unternehmens: Über die Carlsberg-Stiftung, die New Carlsberg-Stiftung und die Tuborg-Stiftung fließen fast 30 % der jährlichen Dividenden in die Förderung von Wissenschaft, Kunst und Jugendinitiativen. Als Mehrheitsaktionär von Carlsberg räumt die Stiftung der langfristigen Wertschöpfung Vorrang vor kurzfristigen finanziellen Gewinnen ein. Seit über 150 Jahren werden durch Stiftungsmittel finanzierte Forschungsprojekte gefördert, die von der Hefechemie über die Astronomie bis hin zur Archäologie reichen, darunter auch mehrere mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Forschungsarbeiten. Obwohl Carlsberg mit 37.000 Mitarbeitern in 150 Märkten weltweit tätig ist, ist sein wirtschaftlicher Fußabdruck nach wie vor stark lokal geprägt. Die Carlsberg-Gruppe sichert weltweit indirekt rund 1,1 Millionen Arbeitsplätze und fördert damit eine nachhaltige soziale Entwicklung an den Standorten, an denen ihre Produkte gebraut werden. "Im Jahr 2026 feiern wir voller Stolz das 150-jährige Bestehen der Carlsberg-Stiftung - ein Meilenstein, der unser Vermächtnis aus Neugier, Großzügigkeit und gesellschaftlichem Engagement würdigt", sagte Jacob Aarup-Andersen, CEO der Carlsberg-Gruppe. "Unser finanzieller Erfolg schlägt sich direkt in gesellschaftlicher Wirkung nieder, und dieses neue Glas erinnert uns eindringlich daran, dass unser Erbe nicht nur Geschichte ist, sondern eine lebendige Kraft, die auch heute noch alles prägt, was wir tun." Über die Carlsberg-Stiftung: Gegründet 1876 vom Brauer J.C. Jacobsen, die Carlsberg-Stiftung ist die weltweit erste Unternehmensstiftung. Sie wurde gegründet, um den langfristigen, engagierten Besitz von Carlsberg sicherzustellen und Mittel für philanthropische Zwecke zu vergeben, verbunden mit einem dauerhaften Engagement für die Förderung unabhängiger Grundlagenforschung und die Schaffung langfristiger Werte für die Gesellschaft. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eine-tradition-des-zuruckgebens-carlsberg-feiert-das-150-jahrige-bestehen-der-carlsberg-stiftung-302897430.html



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