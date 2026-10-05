Highlights:

Anhaltend hochgradige Bohrergebnisse in den Step-out-Bohrlöchern in der Trinity Zone. 3,55 % REO[i] über 116,0 m, einschl. 4,75 % REO über 22,9 m (RIFT26-024). 2,35 % REO über 171,5 m, einschl. 4,07 % REO über 37,0 m (RIFT26-022). Die Ergebnisse umfassen die bislang längsten Abschnitte mit >4,00 % REO auf dem Projekt und untermauern das Vorhandensein eines hochgradigeren Kerns innerhalb der Trinity Zone.

Die Trinity Zone wurde in Fallrichtung nach Westen um etwa 200 m erweitert.

Bislang wurden etwa 37 Bohrlöcher (24.000 m) niedergebracht, wobei die Analyseergebnisse für 13 Bohrlöcher (~8.000 m) noch ausstehen und die Bohrarbeiten vor Ort andauern.

Vancouver, British Columbia / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. ("Apex" oder das "Unternehmen") (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9 | Euronext Access Paris: MLAPX), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung seines strategischen, zu 100 % kontrollierten Seltenerdmetallprojekts Rift im Elk Creek Carbonatite Complex im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska gerichtet ist, freut sich, die Analyseergebnisse der Bohrlöcher RIFT26-020 bis RIFT26-024 bekannt zu geben.

Der CEO von Apex Critical Metals, Sean Charland, erklärte: "Die Ergebnisse der westlichen Step-out-Bohrlöcher RIFT26-022 und RIFT26-024 stellen einen bedeutenden Meilenstein für das Projekt dar. Sie zeigen wesentliche Abschnitte mit mehr als 4,00 % REO und bestätigen erneut die ausgedehnte Mineralisierung der Trinity Zone entlang unserer primären Ost-West-Bohrreihe. Die Identifizierung zusätzlicher Rohstoffe für Seltenerdmagnete neben dem einzigen Produzenten in Nordamerika hat in den Vereinigten Staaten nationale Priorität, und die Ergebnisse unseres Bohrprogramms 2026 im Rahmen des Seltenerdprojekts Rift belegen weiterhin ein bedeutendes Profil hinsichtlich Gehalt und Ausmaß."

Bislang war das Unternehmen durchweg erfolgreich bei der Abgrenzung der Trinity Zone entlang zweier primärer Ost-West-Bohrreihen, die sich derzeit über etwa 600 m in Ost-West-Richtung und 100 m in Nord-Süd-Richtung erstrecken, wobei eine durchgehende Mineralisierung zwischen und über die beiden Bohrlinien hinaus vorliegt (siehe Abbildung 1 und Pressemitteilung vom 12. August 2026). Apex konzentriert sich derzeit vorrangig auf Bohrungen im Osten entlang dieser Bohrlinien, um die östliche Ausdehnung der Trinity Zone im Vorfeld der vom Unternehmen bis Ende des 1. Quartals 2027 geplanten Mineralressourcenschätzung (MRE) abzugrenzen.

Abbildung 1: Phase-II-Bohrungen 2026 auf dem Projekt Rift mit dem Standort und den Analyseergebnissen der Bohrlöcher RIFT26-020, RIFT26-021, RIFT26-022, RIFT26-023 und RIFT26-024 (hierin gemeldet), zusammen mit laufenden und abgeschlossenen Bohrlöchern und historischen Bohrlochstandorten.

Wichtige Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

Aktuelle Analyseergebnisse, die auf die neigungsabwärts verlaufende Erweiterung der Trinity Zone abzielen (RIFT26-022 und RIFT26-024), bestätigen, dass sich der hochgradige, nach Westen abfallende mineralisierte Körper um weitere ca. 200 m westlich des zuvor gemeldeten Bohrlochs RIFT26-012 erstreckt, das 26,0 m mit 3,40 % REO innerhalb eines breiteren Abschnitts von 151,4 m mit 2,42 % REO ergab (siehe Pressemitteilung vom 12. August 2026).

RIFT26-024 lieferte zwei hochgradige Abschnitte von 3,99 % REO über 18,8 m und 4,75 % REO über 22,9 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 116,0 m mit 3,55 % REO. RIFT26-022 ergab einen hochgradigen Abschnitt mit 4,07 % REO über 37,0 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 171,5 m mit 2,35 % REO. Zusammen belegen diese beiden Bohrlöcher die Kontinuität des sich abzeichnenden hochgradigen Kerns innerhalb der Trinity Zone, die sich in einem breiteren Bereich mit einer >2,00 % REO-Mineralisierung befindet, der sich zwischen den beiden Bohrlöchern erstreckt.

Abbildung 2: Analyseergebnisse von RIFT26-024 und RIFT26-022 beim Projekt Rift, die die Trinity Zone hervorheben, und weitere abgeschlossene Bohrlöcher (Analyseergebnisse noch ausstehend) mit günstigen Zonen mit alteriertem Hämatit (rot/pink), dargestellt auf den Bohrlochverläufen.

Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit der Bohrreihe, die RIFT26-019 umfasst (siehe Pressemitteilung vom 8. September 2026), deutet darauf hin, dass die Mineralisierung über die 100 m, die die beiden Bohrreihen voneinander trennen, kontinuierlich ist. Die hier berichteten Ergebnisse treten vorwiegend in hämatitalteriertem Karbonatit auf, was die Bedeutung der Hämatitalteration im mineralisierten System weiter untermauert. Visuelle Anzeichen aus den Bohrlöchern weiter westlich entlang der Bohrreihe unterstreichen das Potenzial für eine weitere Ausdehnung um 150 m (siehe Abbildung 2 oben).

Bohrausrichtung auf südliche Erweiterungen

Die Bohrlöcher RIFT26-020, RIFT26-021 und RIFT26-023 befinden sich alle weiter südlich, wo das Unternehmen zwei kleinere Bohrreihen abgeschlossen hat, um die Grenzen der bisher definierten Streichlänge von ca. 500 m in Nord-Süd-Richtung weiter zu untersuchen (siehe Abbildung 1, Draufsichtskarte oben).

Die Bohrergebnisse aus RIFT26-023 ergaben ein Intervall von 1,82 % REO über 48,9 m, einschließlich eines hochgradigen Intervalls von 2,66 % REO über 8,5 m. Die Analyseergebnisse von RIFT26-023 zeigen im Vergleich zu den beiden anderen Bohrlöchern entlang dieser Bohrreihe im Süden eine Zunahme sowohl des REO-Gehalts als auch der Bohrlochlänge in Richtung Westen (siehe Pressemitteilung vom 8. September 2026). Dieser Trend zu steigendem Gehalt und größerer Mächtigkeit in westlicher Richtung untermauert die aktuelle Interpretation der Geometrie der Trinity Zone durch das Unternehmen: ein mineralisierter Körper, der sich in nord-nordöstlicher Richtung erstreckt und nach Westen abfällt.

Die Bohrlöcher RIFT26-020 und RIFT26-021 sind die bisher südlichsten abgeschlossenen Bohrlöcher und befinden sich etwa 90 m südlich von RIFT26-023. RIFT26-021 lieferte erhöhte Abschnitte mit 1,38 % REO auf 16,7 m und 3,17 % REO auf 4,1 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 20,4 m mit 1,37 % REO. RIFT26-020 durchteufte eine eigenständige, tiefer liegende Zone mit 2,47 % REO auf 19,5 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 42,7 m mit 1,71 % REO. Diese Analyseergebnisse bestätigen Gesteinseigenschaften, die mit denen der Trinity Zone übereinstimmen; allerdings weisen beide Bohrlöcher im Vergleich zu den hochgradigeren Abschnitten nördlich dieses Gebiets eine nachlassende Intensität der Hämatit-Alteration auf.

Bis dato wurden für vierundzwanzig (24) der siebenunddreißig (37) abgeschlossenen Bohrlöcher Analyseergebnisse veröffentlicht. Die hierin enthaltenen Ergebnisse heben weiterhin bedeutsame Abschnitte mit > 4,00 % REO innerhalb einer umfassenderen mineralisierten Hülle von > 2,00 % REO hervor, was zusammen mit den im Westen beobachteten positiven Gesteinseigenschaften beträchtliches Potenzial für eine weitere Erweiterung der Trinity Zone verdeutlicht (siehe Abbildungen 1 bis 2 oben). Darüber hinaus wurde die Mineralisierung der Trinity Zone anhand dieser Bohrabschnitte nun über eine Streichlänge von etwa 500 m in Nord-Süd-Richtung und eine Ausdehnung von mehr als 300 m in westlicher Fallrichtung innerhalb des insgesamt 700 m langen Zielkorridors nachverfolgt.

Tabelle 1: Standorte und Attribute der Bohrlöcher

Bohrloch ID Tiefe (m) Azimut(b) (°) Neigung(b) (°) Easting (a) Northing (a) Höhenlage RIFT26-020 494 75 -65 742017 4460386 332,64 RIFT26-021 555 75 -65 741914 4460363 332,78 RIFT26-022 616 80 -65 741859 4460667 332,16 RIFT26-023 597 75 -65 741794 4460444 333,16 RIFT26-024 652 80 -65 741754 4460645 333,19 (a) Die Koordinaten sind in NAD83 UTMZ14 angegeben (b), Azimut und Neigung sind geplant und können entlang des Bohrlochs variieren

Tabelle 2: Highlights der Analyseergebnisse von RIFT26-024, RIFT26-023, RIFT26-022, RIFT26-021 und RIFT26-020

Alle gemeldeten Abschnitte sind Bohrkernlängen und stellen keine wahren Mächtigkeiten dar, die erst nach dem Erhalt und der Interpretation weiterer bestätigender Analyseergebnisse bekannt sein werden. Tiefen und Intervalllängen werden auf eine Dezimalstelle gerundet; geringfügige Abweichungen sind auf die Rundung zurückzuführen. Die NdPr(2)-Anteile für die Mineralisierung in der Zone Trinity liegen weiterhin innerhalb der für Karbonatite weltweit typischen Bereiche von 10-20 %. Ausführlichere Informationen zu den Bohrergebnissen, einschließlich REO-Berechnungen und Umrechnungen, finden Sie unter https://apexcriticalmetals.com/projects/rift-rare-earth-project/reo_disclosure



Foto 1. Abschnitt von 3,17 m in RIFT26-022 von 334,5 m bis 337,67 m (roter Kasten) mit durchschnittlich 5,06 % REO, einschließlich der Proben RIFT022-243 (4,18 % REO über 1,12 m), RIFT022-244 (5,71 % REO über 1,00 m) und RIFT022-247 (5,38 % REO über 1,05 m).

Programmstatus und nächste Schritte

Das Unternehmen setzt die Bohrungen mit einem einzelnen Bohrgerät fort, wobei geplant ist, die Bohrarbeiten bis weit in das vierte Quartal 2026 hinein fortzuführen. Weitere Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen, geprüft und interpretiert wurden. Das Unternehmen liegt weiterhin im Zeitplan, um noch vor Ende des ersten Quartals 2027 eine erste Mineralressourcenschätzung für das Projekt Rift vorzulegen.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Alle Bohrungen wurden mit einem auf einem Raupenfahrwerk montierten Diamantbohrgerät der Größe HQ durchgeführt, und alle Bohrkernproben wurden oder werden an Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Ancaster, Ontario, zur Standardprobenvorbereitung (Code RX1) versandt, die das Trocknen, Zerkleinern (< 7 kg) bis zu 80 % mit einer Korngröße von unter 2 mm, die Riffelteilung (250 g) und das Pulverisieren (Weichstahl) bis zu 95 % mit einer Korngröße von unter 105 µm umfasst. Die Proben wurden anschließend mit Code 8 mittels XRF auf Nb2O5, ZrO2 und Ta2O5 (0,003 %), Code 8-REE-Untersuchung (Lithiummetaborat/Tetraborat-Fusion mit anschließender Analyse mittels ICP und ICP/MS) analysiert. Der Bohrkern wurde anschließend zersägt, wobei die eine Hälfte zur geochemischen Analyse eingeschickt und die andere Hälfte in der Kiste vor Ort verblieb.

In das Programm wurde ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll integriert, das die Einfügung von zertifiziertem Referenzmaterial und Siliziumdioxid-Blindproben mit einem Anteil von jeweils etwa 5 % vorsah. Eine zusätzliche Analyse von Doppelproben aus der Pulpen-Split- und der Ausschuss-Split-Probe wurde ebenfalls in einem Umfang von etwa 5 % bzw. 2,5 % durchgeführt, um die analytische Präzision in verschiedenen Phasen zu bewerten. Actlabs Canada ist vom Unternehmen unabhängig.

Das Management weist vorsorglich darauf hin, dass die Durchteufung von Karbonatit und der dazugehörigen Hämatitalteration nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung schließen lässt. Zur Bestätigung des Vorhandenseins, des Gehalts und der Bedeutung einer möglichen Mineralisierung sind Analyseergebnisse erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge (scheinbare Mächtigkeit). Die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt.

(1) REO (Seltenerdoxide) ist definiert als die Summe aus Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3.

(2) Die NdPr-Verteilung berechnet sich wie folgt: (Nd2O3 + Pr2O3) / REO x 100

Ausführlichere Informationen zu den Bohrergebnissen, einschließlich REO-Berechnungen und Umrechnungen, finden Sie unter https://apexcriticalmetals.com/projects/rift-rare-earth-project/reo_disclosure

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Herr Schmidt hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten überprüft, einschließlich der Probenahme- und QA/QC-Ergebnisse sowie der zertifizierten Analysedaten, die den veröffentlichten technischen Informationen zugrunde liegen. Herr Schmidt hat während des Datenüberprüfungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt. Das Unternehmen und Herr Schmidt erkennen keine Faktoren bei der Probenahme oder Kerngewinnung, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Analysedaten wesentlich beeinflussen könnten.

Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Werte für Seltenerdoxide ("REO") werden als Summe der einzelnen Seltenerdoxidkomponenten berechnet und stellen keine direkt gemessenen Analyseergebnisse dar. Die einzelnen Seltenerdoxidwerte, die jedem angegebenen REO-Gehalt zugrunde liegen, sind unter Offenlegung der einzelnen Seltenerdoxide einsehbar.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) (Euronext Access Paris: MLAPX)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Projekten für Seltenerdelemente (REE) und Niob gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im aussichtsreichen Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und umfasst umfangreiche Rechte an Seltenerdmetallen im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Nioblagerstätten Nordamerikas. Zwei historische Bohrlöcher innerhalb des 700 m langen Zielkorridors lieferten breite Abschnitte mit mehr als 2,00 % REO, einschließlich höhergradiger (> 3,00 % REO) Teilabschnitte. Die Bohrungen 2026 des Unternehmens bestätigen dieses Gehaltsprofil immer wieder und haben die Ausmaße der hochgradigen Mineralisierung ("Trinity Zone") um bislang ungefähr 500 m von den historischen Bohrlöchern ausgehend erweitert. Darüber hinaus haben die Bohrungen einen neuen tiefer liegenden Horizont ("Neo Zone") mit stark erhöhtem NdPr-Gehalt unterhalb des hochgradigen Materials abgegrenzt, wo die NdPr-Anteile zwischen 30 und 50 % liegen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. April 2026, 28. April 2026, 6. Mai 2026 und 15. Mai 2026, die unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden können, sowie unserer separaten Offenlegung zu den REO-Komponenten im Rahmen des Projekts Rift, die auf unserer Website unter www.apexcriticalmetals.com verfügbar ist.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine sich abzeichnende Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobtrends. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems. Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 27. August 2025, 12. November 2025, 31. Dezember 2025 und 30. Juni 2026, die im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (abrufbar unter www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF, in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ sowie in Frankreich an der Euronext Access Paris unter dem Symbol MLAPX notiert.

Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören (ohne Einschränkung) Aussagen zum Bohrprogramm des Unternehmens und etwaigen anschließenden Bohrprogrammen sowie Aussagen zu den potenziellen Vermögenswerten des Unternehmens (die oben näher beschrieben sind) und Aussagen zu zukünftigen Analyseergebnissen und zum Potenzial für zukünftige Explorationsarbeiten und Bohrungen zur Bestätigung der Quelle der magnetischen Anomalien, zur Erprobung der Ausdehnung der Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe sowie zur fortlaufenden Verfeinerung der 3D-geologischen Modellierung und des Verständnisses des mineralisierten Systems. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass sich die Konzessionsgebiete des Unternehmens in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, und bislang keine Mineralressourcen oder -reserven vom Unternehmen identifiziert wurden; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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#_ednref1 REO (Seltenerdoxide) sind als die Summe von Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3 definiert.

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